Turaco piedestal för utomhusbruk
Nuvarande pris är 1499,00 kr
Nyhet
I lager
Om Turaco piedestal för utomhusbruk
Lys upp gångvägar, uteplatser och rabatter i reglerbart vitt och färg med belysning från den kompakta Turaco-piedestallampan. Skapa indirekt sken med funktionella ljus som kan hjälpa dig hitta överallt utomhus. Eller ställ in en valfri färg i piedestallampan för att skapa dekorbelysning på växter och träd. Du styr enkelt Turaco med Hue-appen och smarta assistenter från en Hue Bridge eller Hue Bridge Pro. Nätverksanslutningen med Zigbee och Hue Bridge gör att inte obehöriga får åtkomst till ditt smart light-ekosystem. Kompatibel med Matter som ger enklare och helt sömlös integrering med enheter från andra märken.
- Reglerbara vita och färgade ljus
- A60-ljuskälla med 1100 lumen ingår
- App- och röststyrning
- Kompatibel med Zigbee och Matter
- Perfekt för gångvägar och uteplatser
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103118455
Design och finish
- Färg
- Antracit
- Material
- Aluminium
Hållbarhet
- Nominell livslängd
- 25 000
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Dimbar med Hue-app och strömbrytare
- Ja
- Helt väderbeständig
- Nej
Ljusegenskaper
- Färgåtergivningsindex
- ≥80
Övrigt
- Särskilt utformad för
- Trädgård, Altan
- Typ
- Piedestal/stolpe
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103118455
- Nettovikt
- 1,9 kg
- Bruttovikt
- 2,12 kg
- Höjd
- 446 mm
- Längd
- 146 mm
- Bredd
- 146 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004308101
Produktens mått och vikt
- Nettovikt
- 1,538 kg
- Total höjd
- 402 mm
- Total längd
- 121 mm
- Total bredd
- 121 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Ljusflöde på 4 000 K
- 1 100
- Ljusfärg
- Färgat och vitt ljus (RGBW)
- Nätström
- Intervall 220–240 V, 50–60 Hz
- Energiklass för medföljande ljuskälla
- D
- Sockel
- E27
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla
- 8.1
- Maximal wattstyrka på ersättningslampa
- 9,5
- IP-kod
- IP44 | Kabelskyddad och stänktålig
- Skyddsklass
- Klass I – jordad
- Antal ljuskällor
- 1
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- Android 10.0 och senare, iOS 16 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 48 månader efter introduktionsdatum
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Dismantle Instructions