1-pack G125 B22 filamentgloblampa
Skapa ett stilsäkert inslag i ditt hem med en rund LED-globlampa med tvinnad glödtråd. Lampan har vintagestil, men med en modern touch, och kan göra allt som andra smarta ljuskällor kan göra, inklusive sänka eller öka ljusstyrkan.
Produktfördelar
- White filament
- Bluetooth-aktiverad
- Hue Bridge aktiverad
- Vintagelampa med mjukt vitt ljus
- Snabbstyrning med Bluetooth
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Storlek
Mått (B × H × D)
190x5