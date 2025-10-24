Erbjudande
Fuzo piedestallampa för utomhusbruk
Nu kan du även använda Hue utomhus. Piedestallampan Fuzo kan anslutas till din befintliga Hue Bridge så att du får tillgång till alla funktioner såsom fjärrstyrning och schemaläggning. Med sitt höga ljusflöde välkomnar den dig hem. Hue Bridge ingår inte.
Nuvarande pris är 1063,20 kr, ursprungligt pris är 1389,00 kr
Produktfördelar
- White
- Hue Bridge krävs
- Inbyggd LED-lampa
- Varmvitt ljus (2 700 K)
- Drivs med nätström
- Smart styrning med Hue bridge*
Specifikationer
Design och finish
Färg
Svart
Material
Metall