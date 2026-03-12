Klotlampa – E14 ljuskälla – 2-pack

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I lager
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Om Klotlampa – E14 ljuskälla – 2-pack

Koppla ihop dina minsta lampor och armaturer – vägg-, bords- eller skrivbordslampor, t.ex. – med två Philips Hue White klotljuskällor P45 E14. Dessa små ljuskällor ger ett dimbart varmvitt ljus med Bluetooth-kontroll i ett rum. Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till samtliga funktioner.

  • White
  • Bluetooth-aktiverad
  • Hue Bridge aktiverad
  • Mjukt vitt ljus
  • Snabbstyrning med Bluetooth
  • Styr med app eller röst*
  • Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
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