Traditionellt möter modernt med smarta belysningsfunktioner i kronljusformad varmvit lampa från Philips Hue. Välj ljus i mjukt varmvitt som ger rätt stämning och kompletterar din inredning. Låg dimring låter dig dimma ner ljuskällan till 2 % av den totala ljusstyrkan till ett milt sken. Ljuskällan är nu mer energieffektiv än sin tidigare generation och kompatibiliteten med Matter ger sömlös anslutning med andra smart hem-enheter. Få enkel kontroll med Hue-appen eller röstkommandon med en smart assistent. Lås upp ännu fler smarta ljusfunktioner med Hue Bridge – styrning när du är borta, automatiseringar och närvarohärmning.

Upp till 470 lumen

Varmt vitt ljus

Dimbar till 2%​ ljusstyrka

App- och röststyrning