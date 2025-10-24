Kronljus – E14 smart ljuskälla
Den här smarta E14 kronljuslampan erbjuder en klassisk design och moderna funktioner. Ljuskällan passar perfekt för bordslampor och mindre armaturer. Den erbjuder ett mjukt vitt ljus och omedelbar dimring.
Nuvarande pris är 219,00 kr
Produktfördelar
- White
- Bluetooth-aktiverad
- Hue Bridge aktiverad
- Mjukt vitt ljus
- Snabbstyrning med Bluetooth
- Styr med app eller röst*
- Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Specifikationer
Storlek
Storlek
Mått (B × H × D)
39x106