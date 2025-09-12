*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Startpaket: 3 st E27 smarta ljuskällor (800) + dimmerströmbrytare
Kom igång med ditt smarta belysningssystem med startpaketet som innehåller tre smarta ljuskällor med mjukt vitt ljus, Hue Bridge och en Switch. Det är ett komplett kit för anpassad styrning över belysningen i hemmet och alla fantastiska funktioner.
Nuvarande pris är 1099,00 kr
Produktfördelar
- White
- Upp till 800 lumen*
- Varmvitt ljus
- Hue Bridge ingår
Fjärrstyr smart belysning när du inte är hemma
Hue-appen ger dig total kontroll över belysningen ditt hem, oavsett var du befinner dig. Fjärrstyr belysningen med appen så ditt hem alltid är upplyst enligt ditt önskemål.
Kom hem till ett hus fyllt med ljus
Ställ in Philips Hue-appen så att den märker när du närmar dig hemmet. Belysningen tänds automatiskt innan du ens klivit ur bilen eller är på väg upp mot din ytterdörr.
Få det att se ut som om du är hemma med smart belysning
Använd Philips Hue-appen och schemalägg dina belysningsrutiner när du är borta. Din smarta belysning tänds vid de tidpunkter du har valt – och ibland några minuter före eller efter – för att få det att se ut som om någon faktiskt är hemma.
Styr lamporna med din röst
Genom att ansluta dina ljuskällor till Hue Bridge kan du även koppla ihop dina ljuskällor med Alexa, Apple HomeKit och Google Assistant för att enkelt styra belysningen med rösten. Med enkla röstkommandon kan du tända och släcka, dimra eller öka belysningen och även skapa ljuseffekter.
Placera Hue Dimmer switch var du vill
Philips Hue Dimmer switch fungerar som en normal väggströmbrytare och dimmer – fast bättre. Förutom att du kan montera den med skruvar eller tejp kan du ta bort magnetkontrollen och ta den med dig vart du vill.
Specifikationer
Storlek
Mått (B × H × D)
61x110