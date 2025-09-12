*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka.
Tvåpack E27
Utöka ditt smarta belysningssystem och få ett behagligt varmvitt sken med dessa två helt dimbara Philips Hue White E27-ljuskällor. Anslut Hue-bryggan för att låsa upp all smart belysningsstyrning och alla funktioner.
Nuvarande pris är 29,95 kr
Produktfördelar
- White
- Hue Bridge krävs
- 2 x E27-ljuskällor
- Varmvitt ljus
- Dimbar
- Smart styrning med Hue-brygga*
Få det att se ut som om du är hemma med smart belysning
Använd Philips Hue-appen och schemalägg dina belysningsrutiner när du är borta. Din smarta belysning tänds vid de tidpunkter du har valt – och ibland några minuter före eller efter – för att få det att se ut som om någon faktiskt är hemma.
Kom hem till ett hus fyllt med ljus
Ställ in Philips Hue-appen så att den märker när du närmar dig hemmet. Belysningen tänds automatiskt innan du ens klivit ur bilen eller är på väg upp mot din ytterdörr.
Fjärrstyr smart belysning när du inte är hemma
Hue-appen ger dig total kontroll över belysningen ditt hem, oavsett var du befinner dig. Fjärrstyr belysningen med appen så ditt hem alltid är upplyst enligt ditt önskemål.
Installationsfri dimring
Med Philips Hue får du en garanterad jämn dimring. Inte för ljust, inte för mörkt. Lagom helt enkelt. Inga kablar, ingen elektriker och ingen installation.
Styr lamporna med din röst
Genom att ansluta dina ljuskällor till Hue Bridge kan du även koppla ihop dina ljuskällor med Alexa, Apple HomeKit och Google Assistant för att enkelt styra belysningen med rösten. Med enkla röstkommandon kan du tända och släcka, dimra eller öka belysningen och även skapa ljuseffekter.
Anslut till Hue Bridge för fullständig smart belysningsstyrning
Den här produkten kräver anslutning till Hue Bridge för att få tillgång till alla funktioner. Styr Hue-appen, ställ in timers, rutiner, lägg till eller ta bort belysning m.m. *Hue Bridge säljs separat
Specifikationer
Storlek
Storlek
Mått (B × H × D)
62x110