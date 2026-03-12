Kosipo med 2 spotlights svart + 2 st GU10 color-ljuskällor

Erbjudande
Närbild på framsidan av Kosipo med 2 spotlights svart + 2 st GU10 color-ljuskällor
I lager
  • Köp nu, betala senare med Klarna
  • Fri frakt över 500 kr
  • 30 dagars gratis returrätt
  • 2-3 dagars leverans
  • Säker utcheckning

Om Kosipo med 2 spotlights svart + 2 st GU10 color-ljuskällor

Lys upp ditt hem med Philips Kosipo med 3 spotlights i svart, ingår smarta Hue GU10 color-ljuskällor.

  • Snabb trådlös dimning
  • Kan styras med Bluetooth och Hue Bridge
  • Ingår Hue ljuskällor och en Philips lampa

Trendande produkter

Resonate nedåtriktad

Resonate nedåtriktad

± 10 års livslängd
Omedelbar trådlös dimring
Kräver en Hue Bridge
Låg energiförbrukning

1499,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Lily XL spotlight för utomhusbruk

Lily XL spotlight för utomhusbruk

Integrerad LED-belysning
Vitt och färgat ljus
Lågvolt – förlängning
Smart styrning med Hue bridge*

1959,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Utomhussensor

Utomhussensor

Trådlös installation
Batteridriven
Väderbeständig
Automatiserar belysningen

699,00 kr

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay