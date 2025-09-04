Ljusare och vitare än någonsin

Gör varje hörn lysande med starkt, ultrastarkt och äkta vitt ljus. Dessa LED lister är designade med dedikerade vita och varmvita lysdioder och levererar de renaste och klaraste vita tonerna. Och med en ultraljusstark ljusstyrka på upp till 6000 lumen kan du även njuta av kraftfull väggbelysning eller funktionell belysning, som hjälper dig att fokusera på uppgifter eller fortsätta med dagliga aktiviteter. Få känslan av naturligt dagsljus inomhus med fullspektrumdagsljus. Det bredaste utbudet av vita toner – från varmaste bärnstensfärgade nyanserna i en sommarsolnedgång till svalaste vita nyanserna på en blå vinterhimmel.