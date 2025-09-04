Support
  • Chromasync™ precisionsfärgblandning
  • Starkt, äkta vitt ljus
  • Anpassningsbara scener och effekter

Köps ofta tillsammans med

Visa alla produkter

Förnya din utomhusmiljö med en fin ljuslinje

Philips Hue LED-lister för utomhusbruk – det roliga och praktiska sättet att få dina utomhusutrymmen att stråla. Banbrytande teknik möter flexibel design för att skapa färgglad stämning, spännande funktioner och klart ljus med funktionell belysning. 

En längd av Flux- och OmniGlow-LED-lister
En sittgrupp utomhus upplyst av mjuka toner i lila och varmvitt ljus från ljusslingor som är dolda under ett trappsteg och en vägg som skapar en upplyst vägg.

Förvandla utomhusutrymmen med ljus

I regn eller solsken fyller du din utomhusmiljö med ljus för alla årstider. Välj mellan livfulla stämningsmatchande färger eller genuina vita toner för att skapa den perfekta atmosfären genom att lysa upp dina gångar, uteplatser och växter. Chomasync™-tekniken ger precision och konsekvens i färgblandningen för att skapa sömlösa färggradienter i varje hörn. Gör tiden på bakgården magisk med anpassningsbara ljusscener och dynamiska effekter. Särskilt utformade för att passa balkongräcken, taklister på uteplatser och verandatrappor. Anslut enkelt dessa väderbeständiga LED-lister till ett eluttag med den medföljande lågvoltsströmsadaptern. 

En sovrumsbalkong ovanför en garageport som båda är upplysta av ljusslingor dolda under taklister som lyser i starkt vitt ljus.

Fyll natten med starkt, äkta vitt ljus

Skapa dagsljus efter solnedgången med LED lister för utomhusbruk. Lys upp din bakgård, framsida och uteplats med rena vita toner som drivs av dedikerade vita och varmvita LED-lampor. Perfekt för trädgårdsarbete sent på kvällen, sport efter mörkrets inbrott eller förberedelser inför grillfesten, dessa ljusslingor ger den ultimata funktionella belysningen för alla utomhusuppgifter. Oavsett timmen kommer din utomhusoas att lysa starkare än någonsin!

Ett par äter middag på uteplatsen med neon led lister runt ett träd och en blomsterrabatt, med ljus i rosa toner.

Skapa en oas av neon   

Böj den, forma den och älska den. LED listen för utomhusbruk Neon med flexibel design kan förvandla din bakgård eller framsida till ett lekfullt paradis med livfulla toner i neon. Gjord för att vara iögonfallande, använd dess direkta ljus för att skapa den ultimata stämningen, från avslappnade loungevibbar till en fullfjädrad dansfest under stjärnorna! Chromasync™-tekniken erbjuder exakt färgmatchning för att lysa upp vackra neontoner på dina träd, växter, fontäner och trädgårdsmurar. Vädertåliga och enkla att installera – anslut bara LED listen till ett vanligt uttag med den medföljande lågvoltsströmsadaptern.

En person använder Hue-appen på sin smartphone för att styra dolda Flux-ljusslingor för utomhusbruk på en uteplats som lyser i rosa och orange ljus.

Få total, enkel kontroll

Oavsett om du vill skapa en vacker ljusscen för en grillfest, ställa in stämningsmatchande effekter för middag på uteplatsen eller helt enkelt styra dina LED lister för att få saker gjorda – kan du göra allt enkelt med Hue-appen eller röststyrning. Integrera dina utomhuslampor med alla Philips Hue-utomhuslampor med hjälp av en Hue Bridge Pro. Bridge Pro ger dig också kontroll över dina LED lister i hela hemmet var som helst i världen och låter dig schemalägga automatiseringar.   

Utforska Hue-appen

Specifikationer

Design och finish

  • Färg

    White

  • Färger

    Multi Color

  • Material

    Silikon

Hållbarhet

Miljö

Extra funktion/tillbehör medföljer.

Ljusegenskaper

Ljusslinga/Lightstrip

Övrigt

Förpackningens mått och vikt

Förpackningsinformation

Strömförbrukning

Produktens mått och vikt

Service

Tekniska specifikationer

Förpackningens innehåll

Kompatibilitet

Övrigt

Hue-support

Behöver du hjälp?

Kundsupport är tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan.

Gå till supporten

*När en ljuskälla visar "Upp till" ett visst antal lumen i sina specifikationer visar den det maximala ljusflödet för ljuskällan. Det visar hur ljus ljuskällan kan bli vid 2 700 K (White-ljuskälla) eller 4 000' K (White Ambiance- eller White & Color Ambiance-ljuskälla). Läs mer om ljusstyrka

  • Paypal
  • Betala med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay