Philips Hue LED list för utomhusbruk – det roliga och praktiska sättet att få dina utomhusutrymmen att stråla. Banbrytande teknik möter flexibel design för att skapa färgglad stämning, spännande funktioner och klart ljus med funktionell belysning.
- Chromasync™ precisionsfärgblandning
- Flexibel för kreativa installationer
- Anpassningsbara scener och effekter
Neon utomhus LED-list 5m
Ge ditt utomhusutrymme ett lekfullt skimmer med en lightstrip i neon för utomhusbruk. Chromasync™-tekniken ger exakt färgmatchning för vackra skalor på uteplatser, trädgårdsgångar och växter. Njut av klart, rent vitt ljus i valfri naturlig nyans för praktisk utomhusbelysning. Anpassningsbara ljusscener och dynamiska effekter skapar den perfekta atmosfären för alla stunder utomhus. Installationen är enkel – anslut till ett vanligt uttag med den medföljande lågspänningsadaptern eller integrera med din befintliga lågspänningsinstallation.
Storlek
Nuvarande pris är 2319,00 kr
Ingår i vårrean: Upp till 25%.Till kampanjen
Produktfördelar
- Anpassningsbara scener och effekter
- Chromasync™ precisionsfärgblandning
- Starkt, äkta vitt ljus
- 1 100 lumen
- App- och röststyrning
Förnya din utomhusmiljö med en fin ljuslinje
Förvandla utomhusutrymmen med ljus
I regn eller solsken fyller du din utomhusmiljö med ljus för alla årstider. Välj mellan livfulla stämningsmatchande färger eller genuina vita toner för att skapa den perfekta atmosfären genom att lysa upp dina gångar, uteplatser och växter. Chomasync™-tekniken ger precision och konsekvens i färgblandningen för att skapa sömlösa färggradienter i varje hörn. Gör tiden på bakgården magisk med anpassningsbara ljusscener och dynamiska effekter. Särskilt utformade för att passa balkongräcken, taklister på uteplatser och verandatrappor. Anslut enkelt dessa väderbeständiga LED lister till ett eluttag med den medföljande lågvoltsströmsadaptern.
Fyll natten med starkt, äkta vitt ljus
Skapa dagsljus efter solnedgången med LED lister för utomhusbruk. Lys upp din bakgård, framsida och uteplats med rena vita toner som drivs av dedikerade vita och varmvita LED-lampor. Perfekt för trädgårdsarbete sent på kvällen, sport efter mörkrets inbrott eller förberedelser inför grillfesten, dessa LED lister ger den ultimata funktionella belysningen för alla utomhusuppgifter. Oavsett timmen kommer din utomhusoas att lysa starkare än någonsin!
Skapa en oas av neon
Böj den, forma den och älska den. LED list Neon för utomhusbruk med flexibel design kan förvandla din bakgård eller framsida till ett lekfullt paradis med livfulla toner i neon. Gjord för att vara iögonfallande, använd dess direkta ljus för att skapa den ultimata stämningen, från avslappnade loungevibbar till en fullfjädrad dansfest under stjärnorna! Chromasync™-tekniken erbjuder exakt färgmatchning för att lysa upp vackra neontoner på dina träd, växter, fontäner och trädgårdsmurar. Vädertåliga och enkla att installera – anslut bara din LED list till ett vanligt uttag med den medföljande lågvoltsströmsadaptern.
Få total, enkel kontroll
Oavsett om du vill skapa en vacker ljusscen för en bakgårdsfest, ställa in stämningsmatchande effekter för middag på uteplatsen eller helt enkelt styra dina LED lister för att få saker gjorda – kan du göra allt enkelt med Hue-appen eller röststyrning. Integrera dina utomhuslampor med alla Philips Hue-utomhuslampor med hjälp av en Hue Bridge Pro. Bridge Pro ger dig också kontroll över dina LED lister i hela hemmet var som helst i världen och låter dig schemalägga automatiseringar.
Specifikationer
Design och finish
Färg
Vitt
Färger
Multi Color
Material
Silikon