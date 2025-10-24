Skaffa smart ljus på det enklaste sättet med ett startpaket som innehåller Philips Hue Flux LED-ljusslingan och Hue Bridge Pro-smarthemhubben. Inred och lys upp hemma med de renaste tonerna av vitt ljus och precisionsfärgmix med Chromasync™. Klipp, återanvänd eller förläng remsan precis som du vill, till vilken yta du vill. Hue Bridge Pro, vår mest avancerade hemhubb, ger snabbare prestanda, mer kapacitet och AI-funktioner med ett ultrasnabbt chip. Styr installationen med Hue-appen som fått utmärkelser i branschen eller röstkommandon med din smarta assistent.