Pongee med 2 spotlights vit + 2 st GU10 color-ljuskällor
Paketpriset är 1516,49 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 1684,99 kr
Paketpriset är 1516,49 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 1684,99 kr
Erbjudande
I lager
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Om Pongee med 2 spotlights vit + 2 st GU10 color-ljuskällor
Lys upp ditt utrymme med Philips Pongee med 2 spotlights i vitt, ingår smarta Hue GU10 Color-ljuskällor.
- Snabb trådlös dimning
- Kan styras med Bluetooth och Hue Bridge
- Ingår Hue ljuskällor och en Philips lampa
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874527
Produktinformation
- Tak-/väggspotlights Pongee tak-/väggspotlight 2 x
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- Hue White and color ambiance GU10 – smart spotlight – (2-pack)
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