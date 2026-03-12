Puled spotlight svart + GU10 color-ljuskälla

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I lager
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Om Puled spotlight svart + GU10 color-ljuskälla

Lys upp trädgården med markspjutet Philips Puled spotlight. Enkel att installera och kopplas in med stickpropp. Ingår en smart Hue GU10 color-ljuskälla. Anslut den till ett vanligt vägguttag.

  • Snabb trådlös dimning
  • Kan styras med Hue Bridge
  • Ingår Hue ljuskälla och en Philips lampa
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