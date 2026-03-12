Puled spotlight svart + GU10 color-ljuskälla
Paketpriset är 1147,04 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 1274,49 kr
Paketpriset är 1147,04 kr, priset på produkterna i detta paket som säljs separat är 1274,49 kr
Erbjudande
I lager
- Köp nu, betala senare med Klarna
- Fri frakt över 500 kr
- 30 dagars gratis returrätt
- 2-3 dagars leverans
- Säker utcheckning
Om Puled spotlight svart + GU10 color-ljuskälla
Lys upp trädgården med markspjutet Philips Puled spotlight. Enkel att installera och kopplas in med stickpropp. Ingår en smart Hue GU10 color-ljuskälla. Anslut den till ett vanligt vägguttag.
- Snabb trådlös dimning
- Kan styras med Hue Bridge
- Ingår Hue ljuskälla och en Philips lampa
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874626
Produktinformation
- myGarden Puled markspottar/spjut 4,6 W GU10
- 1
- Hue White and color ambiance GU10 – smart spotlight
- 1