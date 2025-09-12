Skaffa de perfekta ljusinställningar för dina dagliga behov

Fyra förinställda ljuslägen - Få ny energi, Koncentration, Läs, och Koppla av - skapade för dina dagliga behov, gör din dag enklare och vackrare. De två kalla ljusinställningarna, Få ny energi och Koncentration, hjälper dig att komma igång på morgonen eller behålla ditt fokus, medan de varmare Läs och Koppla av hjälper dig att njuta av en bra bok eller lugna ner en stressad hjärna.