Nyhet
Devote Hue smal taklampa S 2-pack
Jämnt och kraftfullt ljus. Den här runda, smala LED-taklampan erbjuder miljontals nyanser av vitt och färgat ljus i en elegant, vit, syntetisk ram. Den halvinfällda och stilrena designen utgör ett sofistikerat inslag i alla rum.
Färg
Form
Storlek
Ram
Produktfördelar
- Jämn ljusfördelning
- ⌀ 29,1 cm
- Upp till 2000 lumen
- Matt vit syntet
Styr lamporna med din röst*
Philips Hue fungerar med Amazon Alexa och Google Assistant när den paras med en kompatibel Google Nest- eller Amazon Echo-enhet. Enkla röstkommandon låter dig styra enskilda eller flera ljuskällor i ett rum.
Skapa en personlig upplevelse med färggrann smart belysning
Förvandla ditt hem med över 16 miljoner färger, och skapa rätt atmosfär för alla situationer på ett ögonblick. Med ett knapptryck kan du skapa feststämning för ett party, förvandla ditt vardagsrum till biograf, lyfta fram din heminredning med färgaccenter, och mycket mer.
Skapa rätt stämning med mjukt vitt ljus
Hue-ljuskällor och ljusarmaturer använder ett mjukt vitt ljus. Dessa smarta ljuskällor, som är dimbara från klart dagsljus till dämpat nattljus, låter dig fylla ditt hem med precis rätt nivå av varmt ljus när du behöver det.
Skaffa de perfekta ljusinställningar för dina dagliga behov
Fyra förinställda ljuslägen - Få ny energi, Koncentration, Läs, och Koppla av - skapade för dina dagliga behov, gör din dag enklare och vackrare. De två kalla ljusinställningarna, Få ny energi och Koncentration, hjälper dig att komma igång på morgonen eller behålla ditt fokus, medan de varmare Läs och Koppla av hjälper dig att njuta av en bra bok eller lugna ner en stressad hjärna.
Specifikationer
Design och finish
White
Material
Plast