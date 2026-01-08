Förbättra välmåendet

Behöver du fokusera, pigga upp dig eller varva ner? Philips Hue löser det! Ställ in ljusscenerna Få ny energi, Koncentrera dig eller Koppla av i Hue-appen för ljustoner som matchar ditt humör. Eller varför inte skapa en mjuk väckningsrutin som efterliknar en naturlig soluppgång?