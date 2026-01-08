Kampanj på ljuskällor, LED-lister, säkerhet, tillbehör och mer!
- Fri frakt över 500kr
- 30 dagars gratis retur
- Köp nu, betala senare med Klarna
Köp 2 eller fler
Mixa och matcha - spara 30%
Spara 30% när du köper 2 eller fler.
Rabatten dras av i kassan.
Multipack: GU10 – spotlight – 6-pack
Nuvarande pris är 1 638,00 kr
Multipack: GU10 – spotlight – 6-pack
Nuvarande pris är 3 698,00 kr
Hue paket: 4st Resonate vägglampor
Nuvarande pris är 7 396,00 kr
Utomhuspaket: 2st Amarant utomhusstrålkastare
Nuvarande pris är 4 378,00 kr
White and color ambiance
Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8W – 3-pack
Nuvarande pris är 579,00 kr
Hue
Bridge Pro
Nuvarande pris är 1 039,00 kr
White ambiance
GU10 – smart spotlight – (3-pack)
Nuvarande pris är 819,00 kr
White and color ambiance
GU10 – smart spotlight – (3-pack)
Nuvarande pris är 1 849,00 kr
White and color ambiance
Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7W – 3-pack
Nuvarande pris är 579,00 kr
Hue
Dimmer switch
Nuvarande pris är 259,00 kr
White and color ambiance
Ambiance gradient lightstrip 2 meter
Nuvarande pris är 1 849,00 kr
White ambiance
Enrave liten taklampa
Nuvarande pris är 1 389,00 kr
Nya produkter
Spana in våra senaste lanseringar som ingår i rean!
Perfekt för att lysa upp det nya året ...
Hue
Bridge Pro
1039,00 kr
Hue White and color ambiance
Festavia Globe ljusslinga 7m
1849,00 kr
Lightstrips
Flux LED-list 3m
819,00 kr
Lightstrips
LED list Neon för utomhusbruk 3m
1619,00 kr
Lightstrips
Flux LED list för utomhusbruk 5m
1729,00 kr
Hue White and color ambiance
A60 – E27 smart ljuskälla – 1100
1269,00 kr
Hue White and color ambiance
Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8W – 3-pack
579,00 kr
Hue White and color ambiance
Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7W – 3-pack
579,00 kr
Hue White and color ambiance
Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7 W – 2-pack
469,00 kr
Lightstrips
Flux LED list 6m
1389,00 kr
Lightstrips
Flux LED-list 4m
979,00 kr
Lightstrips
Flux LED list för utomhusbruk 10m
2879,00 kr
Lightstrips
Neon LED list för utomhusbruk 5m
2319,00 kr
Hue White and color ambiance
Festavia Globe ljusslinga 14m
2539,00 kr
Lys upp dina löften!
Philips Hue smart belysning är perfekt för att öka välmåendet i hemma och
göra dagarna mysiga.
Förbättra välmåendet
Behöver du fokusera, pigga upp dig eller varva ner? Philips Hue löser det! Ställ in ljusscenerna Få ny energi, Koncentrera dig eller Koppla av i Hue-appen för ljustoner som matchar ditt humör. Eller varför inte skapa en mjuk väckningsrutin som efterliknar en naturlig soluppgång?
Få fler speciella ögonblick att lysa
Vill du spendera mer kvalitetstid med nära och kära i år? Gör alla små stunder extra magiska med smart ljus! Skapa den perfekta miljön för familjetid, romantiska middagar och minnesvärda fester. Dags att börja planera!
Återupptäck dina favorithobbys
Oavsett om du är en gamer eller en filmfantast, har Philips Hue det du behöver. Få rätt stämning med ljusscener – välj från det skräddarsydda galleriet eller skapa dina egna. Synkronisera dina lampor med innehållet på skärmen för en helt uppslukande upplevelse.
Om januari-rean på smart belysning
När börjar och slutar januarirean 2026?
När börjar och slutar januarirean 2026?
Hur kan smart belysning bidra till ett gott och hälsosamt nytt år?
Hur kan smart belysning bidra till ett gott och hälsosamt nytt år?
Hur kan LED-lampor förbättra sömnkvaliteten under det nya året?
Hur kan LED-lampor förbättra sömnkvaliteten under det nya året?
Villkor
Januari-kampanj -30%
- Denna kampanj gäller från 8 januari till 21 januari 2026.
- Välj två eller flera produkter från januarirean och få 30% rabatt på alla produkter som ingår i rean. Varor som inte är på rea i din varukorg kommer inte att få någon rabatt.
- Rabatten tillämpas automatiskt på januariprodukterna i kassan.
- Rabatten gäller endast produkter som ingår i januari-rean 2026.
- Vid retur av en del av en beställning, där det är berättigat, kommer det proportionella rabattvärdet att dras av från återbetalningsbeloppet.
- Den här kampanjen gäller i mån av tillgänglighet och alla köp omfattas av Philips Hue försäljningsvillkor.
- Det här erbjudandet kan inte kombineras med något annat erbjudande på philips-hue.com/sv-se.
- Den här kampanjen gäller med reservation för ändringar i pris och/eller produktsortiment samt stav-, tryck- och korrekturfel.
- Arrangör är Signify Sweden AB. Signify Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst avbryta en kampanj eller ändra dessa villkor genom att publicera dem på nytt.