Ett sovrum lyser med varmvitt ljus från en Signe-bordslampa.

Närbild på framsidan av Multipack: GU10 – spotlight – 6-pack

Multipack: GU10 – spotlight – 6-pack

Varmt till kallvitt ljus
Upp till 400 lumen
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Närbild på framsidan av Multipack: GU10 – spotlight – 6-pack

Multipack: GU10 – spotlight – 6-pack

Vitt och färgat ljus
Upp till 400 lumen
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Närbild på framsidan av Hue paket: 4st Resonate vägglampor

Hue paket: 4st Resonate vägglampor

Integrerad LED-belysning
230V
Vitt och färgat ljus
Hue Bridge krävs
Närbild på framsidan av Utomhuspaket: 2st Amarant utomhusstrålkastare

Utomhuspaket: 2st Amarant utomhusstrålkastare

Integrerad LED-belysning
Vitt och färgat ljus
LowVolt-system - förlängning
Hue Bridge krävs
Närbild på framsidan av Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8W – 3-pack

White and color ambiance

Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8W – 3-pack

Upp till 806 lumen
Essential vitt ljus
Låg dimring till 2%
Essential-färg
Närbild på framsidan av Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Stöd för över 150 lampor och 50 tillbehör
Förberedd för Hue Sync och MotionAware™
Ger dig kontroll i hela hemmet
Avancerad kryptering med Zigbee Trust Center
Närbild på framsidan av GU10 – smart spotlight – (3-pack)

White ambiance

GU10 – smart spotlight – (3-pack)

Varmt till kallvitt ljus
Upp till 400 lumen
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Närbild på framsidan av GU10 – smart spotlight – (3-pack)

White and color ambiance

GU10 – smart spotlight – (3-pack)

Vitt och färgat ljus
Upp till 400 lumen
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Närbild på framsidan av Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7W – 3-pack

White and color ambiance

Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7W – 3-pack

Upp till 345 lumen
Essential vitt ljus
Låg dimring till 2%
Essential-färg
Närbild på framsidan av Dimmer switch

Hue

Dimmer switch

Trådlös installation
Batteridriven
Lätt att ändra ljusscen
Använd som en fjärrkontroll
Närbild på framsidan av Ambiance gradient lightstrip 2 meter

White and color ambiance

Ambiance gradient lightstrip 2 meter

Inbyggda LED-lampor
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Närbild på framsidan av Enrave liten taklampa

White ambiance

Enrave liten taklampa

Inbyggd LED-lampa
Bluetooth-styrning via app
Dimmer Switch medföljer
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Nya produkter

Spana in våra senaste lanseringar som ingår i rean!

Perfekt för att lysa upp det nya året ...

Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Stöd för över 150 lampor och 50 tillbehör
Förberedd för Hue Sync och MotionAware™
Ger dig kontroll i hela hemmet
Avancerad kryptering med Zigbee Trust Center

1039,00 kr

Festavia Globe ljusslinga 7m

Hue White and color ambiance

Festavia Globe ljusslinga 7m

7m LED-ljusslinga
10 Lightguide-ljuskällor
White and color gradient
Kraftig ljuskälla 50 lumen

1849,00 kr

Flux LED-list 3m

Lightstrips

Flux LED-list 3m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
1200 lumen

819,00 kr

LED list Neon för utomhusbruk 3m

Lightstrips

LED list Neon för utomhusbruk 3m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
1100 lumen

1619,00 kr

Flux LED list för utomhusbruk 5m

Lightstrips

Flux LED list för utomhusbruk 5m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
3000 lumen

1729,00 kr

A60 – E27 smart ljuskälla – 1100

Hue White and color ambiance

A60 – E27 smart ljuskälla – 1100

Upp till 1100 lumen
Dagsljus med fullspektrum
Ultralåg dimning 0,2%
Precisionsfärg Chromasync™

1269,00 kr

Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8W – 3-pack

Hue White and color ambiance

Essential A60 – E27 smart ljuskälla – 806 lm – 8W – 3-pack

Upp till 806 lumen
Essential vitt ljus
Låg dimring till 2%
Essential-färg

579,00 kr

Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7W – 3-pack

Hue White and color ambiance

Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7W – 3-pack

Upp till 345 lumen
Essential vitt ljus
Låg dimring till 2%
Essential-färg

579,00 kr

Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7 W – 2-pack

Hue White and color ambiance

Essential GU10 – smart spotlight – 345 lm – 4,7 W – 2-pack

Upp till 345 lumen
Essential vitt ljus
Låg dimring till 2%
Essential-färg

469,00 kr

Flux LED list 6m

Lightstrips

Flux LED list 6m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
2000 lumen

1389,00 kr

Flux LED-list 4m

Lightstrips

Flux LED-list 4m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
1600 lumen

979,00 kr

Flux LED list för utomhusbruk 10m

Lightstrips

Flux LED list för utomhusbruk 10m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
3000 lumen

2879,00 kr

Neon LED list för utomhusbruk 5m

Lightstrips

Neon LED list för utomhusbruk 5m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
1100 lumen

2319,00 kr

Festavia Globe ljusslinga 14m

Hue White and color ambiance

Festavia Globe ljusslinga 14m

14m ljusslinga
20 Lightguide-ljuskällor
White and color gradient
Kraftig ljuskälla 50 lumen

2539,00 kr

Lys upp dina löften!

Philips Hue smart belysning är perfekt för att öka välmåendet i hemma och
göra dagarna mysiga.

En man i sängen vaknar försiktigt till det mjuka varmvita ljuset från en Signe golvlampa.

Förbättra välmåendet

Behöver du fokusera, pigga upp dig eller varva ner? Philips Hue löser det! Ställ in ljusscenerna Få ny energi, Koncentrera dig eller Koppla av i Hue-appen för ljustoner som matchar ditt humör. Eller varför inte skapa en mjuk väckningsrutin som efterliknar en naturlig soluppgång?

Utforska belysning för välbefinnande
Tre vänner njuter av en måltid hemma som är upplyst med mjuka toner av smart belysning.

Få fler speciella ögonblick att lysa

Vill du spendera mer kvalitetstid med nära och kära i år? Gör alla små stunder extra magiska med smart ljus! Skapa den perfekta miljön för familjetid, romantiska middagar och minnesvärda fester. Dags att börja planera!

Utforska stämningsbelysning
Ett par fördjupar sig i ett videospel med blå toner från smart belysning.

Återupptäck dina favorithobbys

Oavsett om du är en gamer eller en filmfantast, har Philips Hue det du behöver. Få rätt stämning med ljusscener – välj från det skräddarsydda galleriet eller skapa dina egna. Synkronisera dina lampor med innehållet på skärmen för en helt uppslukande upplevelse.

Utforska underhållningsbelysning

Om januari-rean på smart belysning

När börjar och slutar januarirean 2026?

Hur kan smart belysning bidra till ett gott och hälsosamt nytt år?

Hur kan LED-lampor förbättra sömnkvaliteten under det nya året?

Villkor

Januari-kampanj -30%

  • Denna kampanj gäller från 8 januari till 21 januari 2026.
  • Välj två eller flera produkter från januarirean och få 30% rabatt på alla produkter som ingår i rean. Varor som inte är på rea i din varukorg kommer inte att få någon rabatt.
  • Rabatten tillämpas automatiskt på januariprodukterna i kassan.
  • Rabatten gäller endast produkter som ingår i januari-rean 2026.
  • Vid retur av en del av en beställning, där det är berättigat, kommer det proportionella rabattvärdet att dras av från återbetalningsbeloppet.  
  • Den här kampanjen gäller i mån av tillgänglighet och alla köp omfattas av Philips Hue försäljningsvillkor.
  • Det här erbjudandet kan inte kombineras med något annat erbjudande på philips-hue.com/sv-se.
  • Den här kampanjen gäller med reservation för ändringar i pris och/eller produktsortiment samt stav-, tryck- och korrekturfel.
  • Arrangör är Signify Sweden AB. Signify Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst avbryta en kampanj eller ändra dessa villkor genom att publicera dem på nytt.
