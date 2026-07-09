- Detta erbjudande gäller endast utvalda outletprodukter och är giltigt så länge lagret räcker.
- Rabatten dras av direkt från det produktpris som visas på outletsidan.
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a. gäller i mån av tillgång.
b. kan inte kombineras med andra erbjudanden i Hue Shop.
c. kan påverkas av pris- och/eller produktändringar samt eventuella stavfel, tryckfel och sättningsfel.
- Signify Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst avbryta en kampanj eller ändra dessa villkor genom att publicera dem på nytt. Eventuella ändringar av dessa villkor gäller endast för beställningar som görs efter att ändringarna har publicerats.
Kampanj
Still taklampa
Inbyggd LED-lampa
Bluetooth-styrning via app
Dimmer switch medföljer
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Nuvarande pris är 1 159,50 kr, ursprungligt pris är 2 319,00 kr
Kampanj
Lightstrip Outdoor 5 meter
1 x 5 meter ljusslinga
Vitt och färgat ljus
Lågvolt – basenhet
Smart styrning med Hue Bridge*
Nuvarande pris är 1 384,50 kr, ursprungligt pris är 2 769,00 kr
Kampanj
Startpaket: 3 GU10 smarta spotlights + Hue Smart button
Vitt och färgat ljus
Upp till 400 lumen
Styrning med Hue Smart button
Philips Hue Bridge ingår
Nuvarande pris är 1 094,50 kr, ursprungligt pris är 2 189,00 kr
Kampanj
Still taklampa
Inbyggd LED-lampa
Bluetooth-styrning via app
Dimmer switch medföljer
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Nuvarande pris är 1 159,50 kr, ursprungligt pris är 2 319,00 kr
Kampanj
Buckram fyrdubbel spot
GU10 LED-lampa medföljer
Bluetooth-styrning via app
Dimmer switch medföljer
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Nuvarande pris är 1 269,50 kr, ursprungligt pris är 2 539,00 kr
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