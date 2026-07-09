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Modernt vardagsrum upplyst med Philips Hue smartbelysning, med varmt rosa och lila stämningsljus runt ett sidobord och en väggmonterad spotlight.

Outlet för belysningsprodukter

Handla utvalda smarta lampor, armaturer och tillbehör från Philips Hue till specialpriser. Upptäck premiumklassad smart belysning till ett bra pris, med nya erbjudanden regelbundet.

Modernt vardagsrum upplyst med Philips Hue smartbelysning, med varmt rosa och lila stämningsljus runt ett sidobord och en väggmonterad spotlight.

Outlet för belysningsprodukter

Handla utvalda smarta lampor, armaturer och tillbehör från Philips Hue till specialpriser. Upptäck premiumklassad smart belysning till ett bra pris, med nya erbjudanden regelbundet.

5 produkter
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Närbild på framsidan av Still taklampa

Still taklampa

Inbyggd LED-lampa
Bluetooth-styrning via app
Dimmer switch medföljer
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
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Närbild på framsidan av Lightstrip Outdoor 5 meter

Lightstrip Outdoor 5 meter

1 x 5 meter ljusslinga
Vitt och färgat ljus
Lågvolt – basenhet
Smart styrning med Hue Bridge*
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Närbild på framsidan av Startpaket: 3 GU10 smarta spotlights + Hue Smart button

Startpaket: 3 GU10 smarta spotlights + Hue Smart button

Vitt och färgat ljus
Upp till 400 lumen
Styrning med Hue Smart button
Philips Hue Bridge ingår
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Närbild på framsidan av Still taklampa

Still taklampa

Inbyggd LED-lampa
Bluetooth-styrning via app
Dimmer switch medföljer
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
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Närbild på framsidan av Buckram fyrdubbel spot

Buckram fyrdubbel spot

GU10 LED-lampa medföljer
Bluetooth-styrning via app
Dimmer switch medföljer
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
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Guide till våra belysningsprodukter

Vilka produkter ingår i Philips Hue outlet-erbjudanden?

Hur ofta uppdateras Philips Hue outlet belysnings-produkter?

Kan jag hitta smarta armaturer och tillbehör på denna outletsida med begränsat lager?

Omfattas de Philips Hue produkter som köps på outlet-erbjudandesidan av garanti?

Villkor för outlet-erbjudanden

  1. Detta erbjudande gäller endast utvalda outletprodukter och är giltigt så länge lagret räcker.
  2. Rabatten dras av direkt från det produktpris som visas på outletsidan.
  3. Detta erbjudande:   
        a. gäller i mån av tillgång.
        b. kan inte kombineras med andra erbjudanden i Hue Shop.
        c. kan påverkas av pris- och/eller produktändringar samt eventuella stavfel, tryckfel och sättningsfel.
  4. Signify Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst avbryta en kampanj eller ändra dessa villkor genom att publicera dem på nytt. Eventuella ändringar av dessa villkor gäller endast för beställningar som görs efter att ändringarna har publicerats.
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