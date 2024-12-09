Hue SpatialAware: En ny förmåga som ger liv åt belysningsdesign

Philips Hue är känt för vackert utformad belysning som anpassar sig till din livsstil. Med Hue SpatialAware, en ny banbrytande funktion som är exklusivt tillgänglig med Hue Bridge Pro, introducerar vi en helt ny nivå av intelligent, adaptiv belysning. Den här funktionen ger ditt Hue-system något det aldrig haft tidigare: en verklig förståelse av ditt rum.

SpatialAware tillämpar automatiskt belysningsdesignkoncept i ditt hem och utesluter behovet av expertis, gissningar eller manuella justeringar. Genom att distribuera färgerna i de omarbetade Hue-scenerna mellan alla Hue-lampor till den specifika layouten och lampornas positioner i ditt rum förändrar den helt din upplevelse av belysning.

Belysning som förstår ditt utrymme

Till skillnad från traditionella arrangemang, där vardera lampa behandlas som en enskild enhet, gör SpatialAware det möjligt för Hue att förstå var varje lampa är belägen i ditt rum. Med den senaste Augmented Reality-tekniken skannar kameran i din telefon eller surfplatta rummet och kartlägger varje lampas position. Med denna rumsliga modell kan systemets algoritm ge din belysning liv på det mest naturliga och omslutande sättet.

Med stöd av våra designprinciper för professionell belysning – exempelvis hur färger flödar genom ett utrymme, hur gradienter agerar och hur olika typer av lampor kompletterar varandra – arrangerar SpatialAware scener ur Hue-galleriet för alla dina lampor med precision, inspirerade av naturen.

Belysningsinställningar som solnedgångar, färgsköljningar och stämningsövergångar framträder som om de vore skräddarsydda för ditt utrymme.

Om du flyttar eller lägger till en lampa vägleder appen dig genom en snabb omskanning av vissa lampor, och uppdaterar layouten och kalibrerar om dina scener.

Skillnaden med SpatialAware

Innan SpatialAware fanns tillämpades Hue-scener intelligent baserat på dina lampors form, funktion, förmågor och konfiguration. Men utan att veta den exakta placeringen av varje lampa i rummet kan ljusfördelningen kännas något slumpmässig.

Med omarbetade SpatialAware är Hue-scener numera

· Anpassad till din rumslayout, snarare än generellt

· Jämnare och mer sammanhängande, särskilt för naturinspirerade scener

· Mer naturligt, med ljusinställningar exakt fördelade över hela rummets struktur

SpatialAware-sken är fantastiska för rum med många Hue-lampor, men även mindre arrangemang förbättras. Särskilt i utrymmen med kombinationer av gradienta produkter som Play wall washer eller Twilight-lampan och en taklampa eller pendel.

Algoritmen skalar och fördelar intelligent färgerna i varje Hue-scen över dina lampor, precis som en professionell ljusdesigner skulle göra, vilket skapar en mer naturlig, balanserad och uppslukande atmosfär.

Full kontroll, på ditt sätt

SpatialAware är helt upp till dig:

Njut av remastrade scener från ditt scengalleri.

Välj att växla till den icke-rumsliga versionen av en scen i scengalleriet.

Fortsätt använda dina ursprungliga icke-rumsliga scener.

Uppgradera dina befintliga scener (från scengalleriet) på din Bridge till rumsligt optimerade versioner när som helst.

Växla tillbaka från rumsligt till icke-rumsligt när du redigerar en scen.

Om du lämnar ett rum oskannat använder systemet den klassiska icke-rumsliga fördelningen av scener. Du väljer den upplevelse som passar ditt hem bäst.

Remastrade galleriscener optimerade för SpatialAware

Ungefär hälften av de remastrade scenerna i Hue Scene Gallery är redan optimerade för SpatialAware, inklusive älskade naturinspirerade scener som Savanna Sunset, Mountain Breeze och Lake Mist. Ytterligare SpatialAware-klara scener kommer att läggas till med tiden allt eftersom vi fortsätter att utveckla upplevelsen.

Exklusivt för Hue Bridge Pro

Hue SpatialAware är en ny funktion exklusiv för Hue Bridge Pro, som låser upp mer avancerad bearbetning och scenintelligens.

Inget behov av nya lampor, ytterligare hårdvara eller abonnemang. Uppdatera bara din Hue-app och Bridge Pro till de senaste versionerna och följ instruktionerna i appen för att skanna ditt rum och börja njuta av SpatialAware-scener.

Snabb, enkel installation

Att installera SpatialAware är snabbt och intuitivt. Ett rum med omkring 10 lampor tar vanligtvis mindre än en minut att skanna, och när skanningen är klar anpassas de omarbetade scenerna från galleriet automatiskt till ditt rum. Ingen manuell redigering av scener eller justering av enskilda lampor behövs.

Du kan välja att antingen skanna det fysiska ljuset (t.ex. en pendel- eller bordslampa) eller ljuseffekten det skapar på en yta (t.ex. din vägg för spotlights). Vi rekommenderar det andra alternativet för dessa lampor som skapar en stor, utbredd ljuseffekt på en vägg längre från spotlighten.

Telefoner med LiDAR:

Sikta mot det blinkande ljuset --> Tryck på "+" --> Kontrollera att punktens placering är i linje med ljuset eller ljuseffekten --> Tryck på Nästa för att skanna nästa ljus.

Telefoner utan LiDAR:

Sikta mot det blinkande ljuset --> Tryck "+" --> Gå åt sidan och sikta igen --> Tryck "+" --> Kontrollera att punktens placering är i linje med ljuset eller ljuseffekten --> Tryck Nästa för att skanna nästa ljus.

För att tillämpa SpatialAware i flera rum, se till att varje rum i zonen skannas.

Omskanning

Du behöver skanna om en lampa och upp till 3 andra lampor när

du lägger till en ny lampa

du har flyttat en lampa.

Försök att skanna samma punkt som du skannade ursprungligen (ljus eller ljuseffekt).

Kvaliteten på din rumsliga karta

För att få bästa möjliga upplevelse med rumslig kartläggning, tänk på följande:

Alla lampor i rummet ska slås på (vara nåbara) och skannas. Om du lägger till en lampa i rummet ska du se till att uppdatera den rumsliga kartan. Om du flyttar en lampa fysiskt till en annan plats i rummet ska du skanna om den lampan. Färgkapabla lampor och tak- eller pendellampor förbättrar belysningsupplevelsen väsentligt. Lampor placerade på olika höjder över rummet kommer att förbättra funktionaliteten hos den rumsliga kartan.

Designad av människor, inte AI

SpatialAware använder inte AI till att generera belysningseffekter. Den använder rumsligt remastrade scener skapade av Hue design- och forskningsteam och använder algoritmer för att skräddarsy ljusscener till den specifika layouten och ljuspositionerna i ditt rum.

Samma expertis matas in i Hue AI-assistenten för att även de remastrade naturinspirerade scenerna ska kunna optimeras med SpatialAware.

Röststyrning och automatisering

Eftersom scener lagras på Hue Bridge Pro kan SpatialAware-scener aktiveras med:

Hue-appen

Tillbehör

Automatiseringar

Röstassistenter

Widgetar

Appar från tredje part

Rumsligt optimerade scener integreras sömlöst med alla dina befintliga kontroller.

Integritet inbyggd i designen

Din integritet är central för hur SpatialAware fungerar:

Inga bilder eller skanningsdata lagras. Processen sparar inte foton, videor eller rumskartor.

All bearbetning sker lokalt på din enhet.

Ingen information laddas upp eller delas någonsin.

Ditt rum förblir ditt eget, alltid.