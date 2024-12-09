Komplett guide för Hue-lösningar för väggmontering

Philips Hue erbjuder fyra produkter som byggs in i väggen och är utformade för att ge dig flexibel och intelligent kontroll över din belysningsinstallation. Trots att de kan se lika ut fungerar alla på olika sätt beroende på din typ av lampor och den tillgängliga ledningsdragningen i ditt hem.

Den här guiden förklarar alla fyra produkterna, jämför dem och ger dig information om installation, kompatibilitet och felsökning som du behöver.

1. Smarta ljusmoduler (två versioner)

Dessa moduler fungerar med Philips Hue och andra Zigbee smarta lampor, och gör det möjligt för dig att styra dem med din befintliga väggbrytare utan att bryta strömmen till ljuskällorna.

1A. Trådbunden Wall switch module (trådbunden version)

Håll din Hue-belysning nåbar. Gör din befintliga väggbrytare smart så att den kan styra Hue-belysningsscener, rum/zoner och automatiseringar och samtidigt alltid behålla strömmen till de smarta ljuskällorna.

Viktiga funktioner

Fungerar med Hue och andra kompatibla Zigbee smarta lampor

Kräver Hue Bridge

Fungerar med vipp- och tryckknappsbrytare

Installera en gång, inget batteri behöver bytas ut

Kräver neutralledare

Kompatibilitetsanmärkningar

Inte kompatibel med:

Befintliga roterande dimmers

Kombinerade eluttag/lampbrytarplattor

Icke-smarta lampor

Installationshöjdpunkter

Kräver ledningsdragning in i din väggbox:

o 1–2x utgående ledningar (beror på om brytaren har en eller två knappar)

o Nolledare

o 2x ledare

Tryckansluten kontakt med 5 poler medföljer boxen för nätanslutning

Lämplig ledningsstorlek och listlängd för skarvkontakten anges:

· Ledararea: solid: 0,75 till 4 mm²

· Ledares skalade längd: 11 mm

Följ onboarding-processen i Hue-appen

1B. Batteridriven Wall switch module (batteriversion)

Ger samma styrningsfördelar för smarta lampor som den trådburna versionen utan behov av nolledare.

Viktiga funktioner

Batteridriven (ingen ledningsdragning krävs), batterityp CR2450

Fungerar med Hue och andra Zigbee smarta lampor

Kräver Hue Bridge

Batteritid: minst 5 år (varning för låg batterinivå visas i Hue-appen)

Kompatibilitetsanmärkningar

Fungerar med vipp- och tryckknappsbrytare

Ej kompatibel med brytare med inbyggd dimmer eller kombinerade eluttag/lampbrytarplattor

Fungerar med 2-/3-vägsbrytarkonfigurationer (om de andra brytarna också är anslutna till moduler)

Installationshöjdpunkter

Nolledare behövs inte (kompatibel med ledningarna du har i din vägg)

Stäng alltid av strömmen före eventuellt elektriskt arbete, inklusive borttagning av brytaren.

Använd den medföljande tryckanslutna kontakten för att strömförsörja de smarta ljuskällorna

Förläng inte de medföljande kablarna

Modulen kan blinka om kablarna vidrör varandra under installationen – detta är normalt

Slutför den fysiska installationen innan du lägger till den i Hue-appen

2. Trådbunden brytare (två versioner på/av eller dimmer) – för icke-smarta lampor

En produkt utformad för traditionella ljuskällor, som omvandlar dem till styrbara smarta lampor i Hue-ekosystemet.

Lägger till smart på/av- eller dimningskontroll för icke-smarta lampor.

Viktiga funktioner

På/av-version → för icke-dimbara lampor

Dimmerversion → för dimbara lampor

Bluetooth-stöd (begränsat, vänligen kontrollera här)

(begränsat, vänligen kontrollera här) Matter-kompatibel (som lampa)

(som lampa) Finns i 1- eller 2-kanals versioner (endast på/av):

1-kanals styr en grupp lampor (enkel brytare), och 2 -kanals styr två grupper av lampor separat (dubbel brytare), via antingen själva brytaren eller Hue-appen. Exempelvis, på en dubbel brytare styr den ena brytaren dina lampor i vardagsrummet, och den andra styr lamporna i din matsal. Den trådbundna dimmerbrytaren är för närvarande tillgänglig för 1 kanal.

Kompatibilitetsinformation

Inte avsedd för:

Blanda olika belastningstyper på samma trådbundna brytare

Vridbara dimmerbrytarmekanismer

Nödvändig ledningsdragning

På/av-brytare → kräver nolledare

Dimmerbrytare → fungerar med eller utan nolledare (nolledare föredras/utan nolledare är ljuset svagare, och vissa LED-ljuskällor kanske inte fungerar riktigt, så en kondensator kan behövas).

Dimningsbeteende

Vippbrytare → Du kan inte dimra dina lampor på vanligt sätt. Du kan dock justera ljusstyrkan via Hue-appen, och konfigurera scener till att ha olika nivåer av ljusstyrka så att du kan dimra lamporna genom att trycka på brytaren för att starta scenerna.

Tryckknapp → stödjer dimring med långt tryck

Fungerar endast med dimbara ljuskällor

Installationshöjdpunkter

Ingen tryckanslutning behövs

På/av-brytare (1 kanal) / dimmerbrytare (1 kanal)

o 1x utgående ledning

O 1x neutralledare

O 1x ledare

på/av-brytare (2 kanal)

o 2x utgående ledning

O 1x neutralledare

o 1x ledare

Lämplig kabelstorlek och listlängd för kopplingsplintarna:

· Ledararea: Entrådig: 0,75 till 2,5 mm²

· Ledaravisoleringslängd: 9 … 10 mm

3. Jämförelseöversikt

Batteridriven Wall switch module (smarta lampor) Trådbunden Wall switch module (smarta lampor) Trådbunden Wall switch module (icke-smarta lampor) Stödda lampor Hue och andra Zigbee smarta lampor Hue och andra Zigbee smarta lampor Traditionella lampor* Bridge krävs Ja Ja Nej. (Begränsad funktion utan Bridge. Se här) Ledningar Ingen nolledare krävs Trådbunden, nolledare krävs Trådbunden av/på: nolledare krävs Kabelansluten dimmer: fungerar med eller utan neutralledare (neutralledare föredras) Strömkälla Batteri (5+ år) Elnät Elnät Brytarkompatibilitet Vipp-, tryckknappsbrytare Scenväxling Växlar cykler genom upp till 3 tilldelade scener i 3-sekundersintervall Dimning Tryckknapp → stödjer långt tryck, scener Tryckknapp → stödjer långt tryck, scener Beror på version + typ av ljuskälla Matter-stöd Nej, endast via Bridge Nej, endast via Bridge Ja ( som en lampa) Bluetooth Nej Nej Ja (begränsat) Kanaler Ej tillämpligt Ej tillämpligt 1- eller 2-kanals (av/på), 1-kanals (dimmer) Mått 43 × 38 × 10 mm 41 × 37 × 15 mm 41 × 37 × 17 mm Så här gör du-video [LÄNK] [LÄNK] 1-kanals (dimmer) 1-kanals (av/på) 2-kanals (av/på) Installationsguide [LÄNK] [LÄNK] 1-kanals (dimmer) 1-kanals (av/på) 2-kanals (av/på) Programinformation för installatörer [LÄNK] [LÄNK] [LÄNK]

Belastningskrav:

* på/av-brytarmodulen är kompatibel med:

· LED-ljuskällor (upp till 400W)

· Glödlampor (upp till 6A)

· Lysrör (upp till 6A)

· Elektronisk nedtrappningskonverterare för glödlampor med extra låg spänning (upp till 6 A)

Och kan inte användas med motorer eller värmeinstallationer

Medan dimmerbrytarmodulen är kompatibel med:

· HV LED-ljuskällor (bakkant: 5–200 W, framkant: 5–20 W ),

· Glödlampor/HV-halogenlampor (bakkant: 20–200 W, framkant: 20–150 W ),

· Elektronisk nedtrappningskonverterare för glödlampor/halogenlampor med extra låg spänning (bakkant: 5–200 W, framkant: 5–20 W )

Och kan inte användas med lysrörslampor/transformator med järnkärna för glödlampor/halogenlampor med låg spänning/motorer eller värmeaggregat.

4. Innan köp/installation:

Undersök hur din lampbrytare är installerad för att säkerställa att den trådbundna Wall switch module kommer fungera med den typ av lampbrytare du har.

För versioner där en neutral ledare krävs för installation rekommenderar vi att du kontrollerar din kopplingsdosa i förväg. Om din väggbox inte har nolledare finns i vissa länder en till kopplingsbox i taket, som kan ha en nolledare.

Finns ingen nolledare? Välj sedan ett av följande:

o För icke‑smarta ljuskällor: Använd en trådbunden dimmer som fungerar med eller utan nolledare eller byt ut ljuskällan mot Hue smarta lampor

o För smarta lampor: använd en batteridriven brytare eller dimmer istället för en trådbunden.

Se till att din elbox har tillräckligt med utrymme för att den trådbundna Wall switch module ska få plats i den.

5. Installationstips: (för alla typer)

Stäng av strömmen

Se till att ingen återställer strömmen under installationen

Täck över spänningsförande ledningar

Ta ett foto på den befintliga ledningsdragningen

Matcha ledningarnas placeringar enligt instruktionerna i guiden

Om en kabel sätts i fel terminal på modulen finns det ett sätt att koppla bort kabeln från terminalen. Sätt en skruvmejsel i skåran och tryck lätt för att frigöra ledningen.

Elektriska apparater bör endast installeras och anslutas av elektriskt skickliga personer. Lokala föreskrifter kan förbjuda arbete på elektriska ledningar utan professionell hjälp. Rådfråga dina lokala myndigheter eller en elektriker för vägledning.

Starta Hue-appen för att skanna QR-koden – den finns på produkten och i manualen. Följ sedan vägledningen däri för att ansluta. En instruktionsvideo som visar steg-för-steg-installationen kan också nås där. När den trådbundna installationen är klar kan du gå tillbaka till Hue-appen och fortsätta konfigurationen.

6. Vilken produkt ska du välja?

Välj trådbunden Wall switch module om:

Du använder Hue och andra smarta Zigbee-lampor

Du föredrar en fast ansluten permanent installation, utan att behöva byta batteri i framtiden

Välj batteridriven Wall switch module om:

Du använder Hue och andra smarta Zigbee-lampor

Du inte har en nolledare

har en nolledare Du vill ha en enklare installation

Välj trådbunden brytare (på/av eller dimmer) om:

Du använder icke-smarta lampor och vill göra dina befintliga lampor och strömbrytare smarta

Du vill ha Matter-stöd eller Bluetooth-säkerhetskopiering

Du vill styra smarta och icke-smarta lampor tillsammans sömlöst i Hue-ekosystemet, via en enda app

7. Felsökning

Om enheten inte kan nås eller inte fungerar:

Verifiera installationsstegen Se till att brytaren slås av före ledningsdragning, och att den slås på igen efter avslutad installation Kontrollera att kablarna sitter ordentligt i kontakterna Kontrollera knappaktiviteten i Hue-appen:

Titta i det avsedda rummet eller under Inställningar > Enheter > Brytare. Om knapptryckningar inte visas kan det vara problem med den trådlösa anslutningen. Kontrollera tredjepartsintegrationer:

Se till att inga tredjepartsappar eller partnerintegrationer åsidosätter dina Hue-inställningar. Återställ enheten i appen:

Återställ enheten för att konfigurera om den utan fullständig återställning. Ta bort och sätta tillbaka brytaren:

Ta bort enheten från Hue Bridge, lägg sedan till den igen och konfigurera den som vanligt. Bekräfta brytartypen:

Säkerställ att enheten är konfigurerad som rätt brytartyp (vippknapp eller tryckknapp). Om inte, radera den och lägg till den igen med rätt inställning.

Endast batterimodul

Aviseringar om lågt batteri visas i Hue-appen

Oavsiktlig kabelkontakt kan orsaka blinkning – normalt under installationen

Endast trådbunden brytare

Flimrande lampor → kontrollera typen av ljuskälla, belastningskrav och kompatibilitet

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta vår kundsupport.