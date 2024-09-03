5. september 2024
Uanset om du vil bygge den ultimative solokampstation eller et rum, hvor du og dine venner kan dræbe fjender sammen, skaber gaming-lysoplevelser på næste niveau. Her er vores bedste idéer til lys til gamerrum.
Gaming-belysning til din PC
Gamerrum belysning til PC-opsætninger er designet til at give dig en virkelig fordybende oplevelse - især når du synkroniserer dem med din skærm.
Baggrundsbelysning til skærme
Play gradient lightstrips til PC er designet til baggrundsbelysning til dine monitors. Lavet til opsætninger med en eller tre skærme, kan lightstrip'en nemt fastgøres på bagsiden af skærme med de medfølgende beslag. Lightstrips har individuelt kontrollerbare LED'er med "zoner" af farve - dette sikrer en jævn blanding af lys.
Gaming lamper for mere effekt
Alle farvekompatible Hue lyskilder kan føjes til et gamerrum setup og synkroniseres med skærmen. Vi anbefaler Play light bars, som kan lægges ned eller stå oprejst på hver side af din skærm. En Signe bordlampe kan også bruges på begge sider af din PC-gaming setup for en ekstra gradient af farverigt lys.
Synkroniser dit gaming-lys
Når du har fået dine lightstrips på plads, kan du indstille dem til én lysfarve - eller flere lysfarver - for at få et farverigt skær omkring din skærm. Men du kan gøre det bedre: at synkronisere dem til din skærm, så lyset dæmpes op og ned og blinke i takt med din gaming! Den gratis Hue Sync desktop app giver dig mulighed for at synkronisere, hvad der er på din skærm, med lyset i dit PC gamerrum.
Gaminglys til dit TV
Er du mere en konsolspiller? Brug en Play HDMI sync box 8K, som understøtter den højeste billedkvalitet for den ultimative lyssynkroniseringsoplevelse. Ved hjælp af de fire HDMI-porte kan du tilslutte den spillekonsol, du bruger - og derefter synkronisere dine spil med lyset omkring dig.
Brug en Play gradient lightstrip til TV til belysningen: Den fås i tre størrelser og har monteringsclips, som gør det nemt at sætte den fast på bagsiden af dit TV.
For en ekstra blanding af farverigt lys skal du placere et Play gradient light tube, som du kan dreje til den perfekte vinkel, under TV'et. Husk, at du kan synkronisere op til 10 lyskilder på én gang, så du kan tilføje flere rundt i rummet for en fuldstændig fordybende effekt.
Kontor om dagen, gamerrum om natten
Ikke alle er heldige nok til at have et rum, der udelukkende er dedikeret til gaming – for eksempel kan dit gamerrum fungere som soveværelse eller hjemmekontor. Heldigvis kan din intelligente belysning skabe den perfekte atmosfære, uanset om du spiller eller ej.
Hvis dit gamerrum også er et kontor, så prøv at indstille dit gamerrums belysning til 'Koncentrer dig' lysindstillingen, mens du arbejder. Den har en kold hvid lysindstilling, der hjælper dig med at fokusere. Er dit gamerrum også et soveværelse? Prøv en 'Gå i seng'-automatisering, som langsomt ændrer lyset til en varm glød og signalerer, at det er tid til at sove - slut med at spille sent om aftenen!