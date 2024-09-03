Er du mere en konsolspiller? Brug en Play HDMI sync box 8K, som understøtter den højeste billedkvalitet for den ultimative lyssynkroniseringsoplevelse. Ved hjælp af de fire HDMI-porte kan du tilslutte den spillekonsol, du bruger - og derefter synkronisere dine spil med lyset omkring dig.

Brug en Play gradient lightstrip til TV til belysningen: Den fås i tre størrelser og har monteringsclips, som gør det nemt at sætte den fast på bagsiden af dit TV.

For en ekstra blanding af farverigt lys skal du placere et Play gradient light tube, som du kan dreje til den perfekte vinkel, under TV'et. Husk, at du kan synkronisere op til 10 lyskilder på én gang, så du kan tilføje flere rundt i rummet for en fuldstændig fordybende effekt.