Et Hue Wall switch module kan styre op til to rum, en zone eller endda hele dit intelligente belysningssystem. Det er op til dig! Hvis du foretrækker kun at styre en del af lysene i et rum, anbefaler vi, at du først opretter en zone med dem, så du får størst mulig fleksibilitet med hensyn til at oprette og vælge belysningsscener til dem.