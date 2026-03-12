Wall switch module, kablet (2-pak)
Nuværende pris er 599,00 kr.
Nuværende pris er 599,00 kr.
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Bridge Pro
749,00 kr.
For en Wall switch module, kablet (2-pak) En ny Bridge er nødvendig
Om Wall switch module, kablet (2-pak)
Det kablede Wall switch module sørger for, at dine Philips Hue lyskilder altid har strøm og er tilgængelige – selv når den traditionelle kontakt er slukket. Modulet forsynes med strøm fra elnettet og kræver ingen batterier. Modulet er installeret bag din eksisterende lyskontakt, og lader dig styre lamperne i rum og zoner eller skifte mellem scener ved at tænde og slukke på vippekontakten. Wall switch module kræver en Hue Bridge, som sikrer et stabilt Zigbee netværk, så du bevarer kontrollen over dine lamper – selv når Wi-Fi er nede.
- Holder Hue lys tilgængeligt
- Gør almindelige kontakter intelligente
- Styr lyskilder, rum og zoner
- Batterifri, kræver nulledning
- Kræver en Hue Bridge
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103140555
Design og finish
- Farve
- Hvid
- Materiale
- Syntetisk
Holdbarhed
- Normeret levetid
- 25.000
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Batterier inkluderet
- Nej
- Klemme inkluderet
- Ja
- Hue Switch medfølger
- Ja
- Integreret LED
- Nej
- Kan opgraderes med Philips Hue Bridge
- Ja
- Midtpunkt
- Ja
- Midtpunkt
- Ja
Garanti
- 2 år
- Ja
Diverse
- Specielt designet til
- Soveværelse, Spisestue, Funktionel, Gang, Hjemmekontor, Studieværelse, Stue
- Styling
- Funktionel
- Type
- Andet
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103140555
- Nettovægt
- 0,03 kg
- Bruttovægt
- 0,07 kg
- Højde
- 140 mm
- Længde
- 88 mm
- Bredde
- 45 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004297004
Strømforbrug
- Effekt
- 0,4
Produktmål og -vægt
- Samlet højde
- 15,0 mm
- Samlet længde
- 41 mm
- Samlet bredde
- 37,3 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- 230V
- 220-240 V
- IP-kode
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse III – sikker, ekstra lav spænding
- UL Våd/fugtig/tør placering
- Dry location
- Registrering af radiofrekvens
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Ja
Pæren
- Opgraderbar software
- Ja
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 48 months after introduction date
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge
Andet
- Brugervejledning
- Ingen manual tilgængelig
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger
Ofte stillede spørgsmål
Hvad kan Hue Wall switch module bruges til?
Hue Wall switch module kan konfigureres til forskellige driftstilstande, afhængigt af dine behov. Du kan f.eks. indstille den til at aktivere forskellige belysningsscener baseret på det aktuelle tidspunkt på dagen, skifte mellem dine foretrukne belysningsscener ved gentagne tryk, altid tænde den samme belysningsscene, slukke nogle eller alle lyskilder i din opsætning eller endda starte/stoppe automatiseringer. Du kan konfigurere disse via Hue appen.
Hvor mange Hue lyskilder kan jeg styre med Hue Wall switch modulet?
Et Hue Wall switch module kan styre op til to rum, en zone eller endda hele dit intelligente belysningssystem. Det er op til dig! Hvis du foretrækker kun at styre en del af lysene i et rum, anbefaler vi, at du først opretter en zone med dem, så du får størst mulig fleksibilitet med hensyn til at oprette og vælge belysningsscener til dem.
Hvor kan jeg montere Hue Wall switch modulet?
Hue Wall switch module er designet til at passe ind i indmuringsdåsen bag dine vægkontakter. Sørg for, at disse steder er inden for rækkevidde af din opsætning
Hvordan kan jeg gendanne fabriksindstillingerne på mit Hue Wall switch module?
Hvis du vil gendanne standardkonfigurationen af Hue Wall switch module, eller hvis du prøver at fjerne uønsket adfærd, skal du gå til redigeringsskærmen på din enhed og trykke på knappen Nulstil. Hvis problemerne fortsætter, kan du overveje at slette kontakten fra Hue appen og nulstille enheden fysisk ved at trykke på opsætningsknappen i mere end 10 sekunder og derefter tilføje den igen via Hue appen.
Kan jeg bruge Hue Wall switch module med automatiseringer?
Ja! Knapperne på Wall switch modules kan konfigureres til enten at tænde lys eller aktivere automatiseringer. Hvis du vælger automatiseringer, vil du have mulighed for at starte og/eller stoppe alle dine automatiseringer, der kan aktiveres manuelt via appen. Start f.eks. "Få det til at se ud som om, du er hjemme"-automatiseringen, når du forlader hjemmet
Hvordan kan jeg tilføje mit Hue Wall switch module til min Hue opsætning?
Du kan tilføje et Hue Wall switch module til din opsætning ved at gå til Hue appen > Indstillinger > Enheder og trykke på knappen +
Kan jeg bruge et Hue Wall switch module til at styre min udendørsbelysning?
Ja. Du kan indstille et Hue Wall switch module til at styre dine udendørs Hue lamper via Hue appen. De er dog beregnet til indendørs brug, så sørg for kun at bruge dem indendørs.