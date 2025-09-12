Oplys dine større indendørs rum med en forlænger, der er nem at installere og er kompatibel med Hue Flux og Hue Flux ultra-bright LED strips. Få en problemfri oplevelse uden at gå på kompromis med stemning eller lyskvalitet. Føj gradienter af fyldige farver og kraftigt, ægte hvidt lys til endnu flere hjørner af dit hjem. Chromasync™-teknologi giver præcis farveblanding og et fejlfrit lysudtryk.