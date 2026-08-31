25. August 2026
Mit Hue Sync und Apple TV wird aus jedem Fernsehabend ein beeindruckendes Entertainment-Erlebnis, bei dem Licht und Bild perfekt zusammenspielen. Durch die Verbindung zwischen Deinem Bildschirm und Deinem Raum ermöglicht dieses Setup Deiner smarten Beleuchtung, in Echtzeit auf jede Explosion, jeden Sonnenuntergang oder jeden musikalischen Takt zu reagieren. Ganz gleich, ob Du Filme, Serien oder Spiele genießt: Durch die Kombination aus einer Philips Hue Sync Lösung und Apple TV wird das Geschehen auf Deinem Fernseher durch synchronisierte Lichteffekte im ganzen Raum erlebbar.