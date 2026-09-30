Unsicher, welches Philips Hue Wandschaltermodul für die vorhandenen netzbetriebenen Lampen benötigt wird?
Finde die beste Lösung für das jeweilige Setup: Ob für die Steuerung von herkömmlichen Standardlampen im Rahmen des Hue Systems oder von smarten Hue Lampen über den vorhandenen Wandschalter.
Finde das passende Wandschaltermodul für Deine Beleuchtung.
Unsicher, welches Philips Hue Wandschaltermodul für die vorhandenen netzbetriebenen Lampen benötigt wird?
Ich nutze (nicht-smarte) Standardlampen
Ich möchte die Lampen in mein Hue System integrieren, um sie per Hue App zu steuern oder Automatisierungen einzurichten.
Ich nutze smarte Hue Lampen
Die Steuerung erfolgt über den vorhandenen Wandschalter. Auch bei ausgeschaltetem Schalter besteht eine dauerhafte Verbindung
Smarte Steuerung für Standardlampen
Mein Wandschalter steuert 1 Standardlampe oder Lampengruppe
Kabelgebundener Ein/Aus-Schalter
Über den kabelgebundenen Ein-/Aus-Schalter lassen sich die meisten herkömmlichen Standardlampen zusammen mit vorhandenen Hue Lampen in einem gemeinsamen System steuern.
Das kompakte Modul wird hinter dem vorhandenen Wandschalter installiert und mit Netzstrom betrieben. Es werden keine Batterien benötigt.
Es ist ein Neutralleiter erforderlich.
Bestens geeignet für
– 1-Kanal-Wandschalter, der eine Lampe oder eine Gruppe von Lampen steuert
– Weiterverwenden einer vorhandenen dekorativen Lampenfassung
– Hinzufügen einer herkömmlichen Standardlampe zu einem vorhandenen Hue System
Benötigt werden
– Kompatible Standardlampe oder -leuchte
– 1-Kanal-Wandschalter
– Neutralleiter
– Hue Bridge (empfohlen)
FAQ: Kabelgebundener Ein/Aus-Schalter (1-Kanal)
Wozu dient ein kabelgebundener Ein-/Aus-Schalter?
Wozu dient ein kabelgebundener Ein-/Aus-Schalter?
Benötige ich eine neue Lampe?
Benötige ich eine neue Lampe?
Benötige ich einen Neutralleiter?
Benötige ich einen Neutralleiter?
Mein Wandschalter steuert 2 Standardlampen oder Lampengruppen
Kabelgebundener Ein-/Ausschalter (2-Kanal)
Über den kabelgebundenen Ein-/Aus-Schalter lassen sich die meisten herkömmlichen Standardlampen zusammen mit vorhandenen Hue Lampen in einem gemeinsamen System steuern. Das kompakte Modul wird hinter dem vorhandenen Wandschalter installiert und mit Netzstrom betrieben. Es werden keine Batterien benötigt.
Es ist ein Neutralleiter erforderlich.
Bestens geeignet für
– 2-Kanal-Wandschalter, der 2 separate Lampen oder Lampengruppen steuert
– Hinzufügen einer herkömmlichen Standardlampe zu einem vorhandenen Hue System
– Räume mit mehr als einem Beleuchtungskreis
Benötigt werden
– Kompatible Standardlampen oder -leuchten
– 2-Kanal-Wandschalter, der 2 Gruppen von Lampen steuert
– Neutralleiter
– Hue Bridge (empfohlen)
FAQ: Kabelgebundener Ein/Aus-Schalter (2-Kanal)
In welchen Fällen empfiehlt sich der kabelgebundene 2-Kanal-Ein-/Aus-Schalter?
In welchen Fällen empfiehlt sich der kabelgebundene 2-Kanal-Ein-/Aus-Schalter?
Kann ich beide Kanäle separat steuern?
Kann ich beide Kanäle separat steuern?
Benötige ich einen Neutralleiter?
Benötige ich einen Neutralleiter?
Mein Wandschalter kann 1 Standardlampe oder Lampengruppe dimmen
Kabelgebundener 1-Kanal-Dimmschalter
Über den kabelgebundenen Dimmschalter lassen sich die meisten dimmbaren Standardlampen zusammen mit vorhandenen Hue Lampen in einem gemeinsamen System steuern. Das kompakte Modul wird hinter dem vorhandenen Standardwandschalter installiert und mit Netzstrom betrieben. Es werden keine Batterien benötigt. Der Schalter ist sowohl für 2-adrige Installationen ohne Neutralleiter als auch für 3-adrige Installationen mit Neutralleiter geeignet.
Bestens geeignet für
– Dimmbare Standardlampen und dimmbare Leuchten
– Dimmbare Lampen, einzeln oder in einer Gruppe
– 2-adrige Installationen (ohne Neutralleiter) oder 3-adrige Installationen (mit Neutralleiter)
Benötigt werden
– Dimmbare Standardlampe
– Kompatibler 1-Kanal-Dimmer-Wandschalter*
– Hue Bridge (empfohlen)
FAQ: Kabelgebundener 1-Kanal-Dimmschalter
Wozu dient ein kabelgebundener Dimmschalter?
Wozu dient ein kabelgebundener Dimmschalter?
Muss ich meinen derzeitigen Wandschalter austauschen? *
Muss ich meinen derzeitigen Wandschalter austauschen? *
Benötige ich einen Neutralleiter?
Benötige ich einen Neutralleiter?
Steuerung von Hue Lampen mithilfe eines vorhandenen Wandschalters
Ich möchte smarte Hue Lampen mit meinem vorhandenen Wandschalter steuern
Kabelgebundenes Wandschaltermodul
Das kabelgebundene Wandschaltermodul wird hinter dem vorhandenen Lichtschalter installiert. Es ermöglicht die Steuerung der Beleuchtung in Räumen und Zonen sowie das Auslösen von Hue Szenen durch einfaches Betätigen des Schalters. Mit dem kabelgebundenen Wandschaltermodul bleiben Hue Lampen auch bei ausgeschaltetem Standardschalter mit Strom versorgt und steuerbar. Das Modul wird über das Stromnetz betrieben, daher müssen keine Batterien gewechselt werden.
Bestens geeignet für
– Zuhause mit Hue Lampen
– Haushalte, in denen weiterhin Wandschalter genutzt werden
– Verhindern eines unbeabsichtigten Trennens der Hue Lampen vom Stromnetz
Benötigt werden
– Philips Hue Lampen
– Vorhandener kompatibler Wandschalter
– Neutralleiter
– Hue Bridge (erforderlich)
FAQ: Kabelgebundenes Wandschaltermodul
Wozu benötige ich bei Hue Lampen ein kabelgebundenes Wandschaltermodul?
Wozu benötige ich bei Hue Lampen ein kabelgebundenes Wandschaltermodul?
Was geschieht, wenn ich den Wandschalter benutze?
Was geschieht, wenn ich den Wandschalter benutze?
Benötige ich einen Neutralleiter?
Benötige ich einen Neutralleiter?
Ich möchte smarte Hue Lampen mit meinem vorhandenen Wandschalter steuern
Wandschaltermodul (batteriebetrieben)
Das batteriebetriebene Wandschaltmodul wird hinter dem vorhandenen Standardwandschalter installiert. Es ermöglicht die Steuerung der Beleuchtung in Räumen und Zonen sowie das Auslösen von Hue Szenen durch einfaches Betätigen des Schalters. Mit dem batteriebetriebenen Wandschaltermodul bleiben Hue Lampen auch bei ausgeschaltetem Standardschalter mit Strom versorgt und steuerbar.
Bestens geeignet für
– Zuhause mit Hue Lampen
– Haushalte, in denen weiterhin Wandschalter genutzt werden
– Haushalte ohne Neutralleiter
– Verhindern eines unbeabsichtigten Trennens der Hue Lampen vom Stromnetz
Benötigt werden
– Philips Hue Lampen
– Vorhandener kompatibler Wandschalter
– Hue Bridge (erforderlich)
FAQ: Batteriebetriebenes Wandschaltermodul
Wozu benötige ich bei Hue Lampen ein Wandschaltermodul?
Wozu benötige ich bei Hue Lampen ein Wandschaltermodul?
Was geschieht, wenn ich den Wandschalter benutze?
Was geschieht, wenn ich den Wandschalter benutze?
Benötige ich einen Neutralleiter?
Benötige ich einen Neutralleiter?
Schaltervergleich
Noch unentschlossen? Der Vergleich zeigt die geeigneten Hue Wandschalterlösungen für die jeweilige Beleuchtung und die vorhandene Elektroinstallation.
Kabelgebundenes Ein-/Aus-Schaltermodul
1 and 2 channelKabelgebundenen Ein-/Aus-Schalter kaufen
Kabelgebundenes Dimmschaltermodul
1 channelDimmschalter kaufen
Kabelgebundenes Wandschaltermodul
Mains poweredKabelgebundenes Wandschaltermodul kaufen
Wandschaltermodul (batteriebetrieben)
Battery poweredWandschaltermodul kaufen
Unterstützte Lampen
Hue Bridge erforderlich
Verkabelung
Stromquelle
Schalterkompatibilität
Kanäle
Abmessungen
Dimmfunktion
Matter kompatibel
Bluetooth
Was ist ein Neutralleiter?
Der Neutralleiter führt den Strom zurück zum Sicherungskasten und schließt so den Stromkreis. Bei Smarthome-Installationen wie Wandschaltern stellt der Neutralleiter die kontinuierliche Stromversorgung dieser Geräte sicher. Der Neutralleiter ist in der Regel in der Schalterdose vorhanden.
In vielen europäischen Haushalten ist der Neutralleiter blau gekennzeichnet. Je nach Land und Alter der Elektroinstallation kann die Farbe jedoch abweichen. In älteren Installationen im Vereinigten Königreich kann er beispielsweise schwarz sein, in den USA weiß oder grau und in Australien und Neuseeland schwarz oder hellblau.
Der Neutralleiter muss nicht direkt am Wandschalter angeschlossen sein. Er kann stattdessen mit anderen Neutralleitern gemeinsam in einer Klemme bzw. Anschlussstelle zusammengeführt sein. Immer zuerst den Strom abschalten, bevor die Verkabelung überprüft wird. Unbedingt die Installationsanleitung des Produkts befolgen. Im Zweifelsfall sollte die Überprüfung durch einen qualifizierten Elektriker erfolgen.