philips-hue-home-theater-tv-dragon-2000x2000px.jpeg

Sumérgete en tus contenidos favoritos al mejor precio

Haz magia en 3, 2, 1...

Descubre los componentes esenciales para que tu salón se convierta en un multiverso cinematográfico con tus luces Philips Hue y tu televisor Samsung*

Hue Bridge

Hue Bridge

El Hue Bridge es el elemento central de tu sistema de iluminación inteligente. Te permite utilizar toda la gama de funciones de la iluminación inteligente, como Hue Sync.

Elige tus productos

Elige tus productos

Todos los productos Philips Hue funcionan. Ilumina tu zona de ocio con tiras de luz, lámparas, bombillas y mucho más.

Hue TV Sync App

Hue TV Sync App

Descarga la app, sincroniza los contenidos reproducidos en tu televisor Samsung* y prepara unas palomitas para disfrutar del espectáculo de luces que reaccionan a tu pantalla.

Añade 2 o más productos a la cesta, introduce el código y ahorra hasta 25%

Introduce tu código de descuento individual. Consigue un 20 % de descuento por la compra de 2 o más productos de la selección. ¡Conviértelo en un 25% si añades un Bridge!

Tira luz inteligente HUE Play gradient 55"

Hue White and Color Ambiance

Tira luz inteligente HUE Play gradient 55"

199,99 €

Tira Luz Led inteligente Hue Play Gradient 65”

Hue White and Color Ambiance

Tira Luz Led inteligente Hue Play Gradient 65”

219,99 €

Play gradient lightstrip 75 inch

Hue White and Color Ambiance

Play gradient lightstrip 75 inch

249,99 €

Lámpara de mesa Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lámpara de mesa Gradient Signe

219,99 €

Tubo de luz Play gradient compacto

Hue White and Color Ambiance

Tubo de luz Play gradient compacto

199,99 €

Temporalmente agotado

Pack doble barra de luces Play

Hue White and Color Ambiance

Pack doble barra de luces Play

139,99 €

Novedad
Tira de luces ultrabrillante Flux 3 m

TIRAS DE LUCES

Tira de luces ultrabrillante Flux 3 m

99,99 €

Novedad
Tira de luces ultrabrillante Flux 5 m

TIRAS DE LUCES

Tira de luces ultrabrillante Flux 5 m

149,99 €

Novedad
Tira de luces ultrabrillante Flux 10 m

TIRAS DE LUCES

Tira de luces ultrabrillante Flux 10 m

249,99 €

Novedad
Tira de luces Flux 3 m

TIRAS DE LUCES

Tira de luces Flux 3 m

69,99 €

Novedad
Tira de luces Flux 4 m

TIRAS DE LUCES

Tira de luces Flux 4 m

84,99 €

Novedad
Tira de luces Flux 5 m

TIRAS DE LUCES

Tira de luces Flux 5 m

99,99 €

Lámpara de mesa Iris

Hue White and Color Ambiance

Lámpara de mesa Iris

109,99 €

Iris oro edición especial

Hue White and Color Ambiance

Iris oro edición especial

139,99 €

Iris plata edición especial

Hue White and Color Ambiance

Iris plata edición especial

139,99 €

Artículo casi agotado

Luz de acento portátil Go

Hue White and Color Ambiance

Luz de acento portátil Go

89,99 €

Hue Dimmer switch (último modelo)

Hue

Hue Dimmer switch (último modelo)

21,99 €

Luz empotrable delgada 90 mm

Hue White and Color Ambiance

Luz empotrable delgada 90 mm

249,99 €

Artículo casi agotado

Pack de 3 focos empotrables Centura

Hue White and Color Ambiance

Pack de 3 focos empotrables Centura

189,99 €

Lámpara de mesa portátil Hue Go

Hue White and Color Ambiance

Lámpara de mesa portátil Hue Go

159,99 €

Exclusive
Lámpara de mesa portátil Hue Go edición especial

Hue White and Color Ambiance

Lámpara de mesa portátil Hue Go edición especial

159,99 €

Artículo casi agotado

Novedad
Bombilla inteligente A60 - E27 - 1100

Hue White and Color Ambiance

Bombilla inteligente A60 - E27 - 1100

64,99 €

Novedad
Bombilla inteligente A60 - E27 - 810

Hue White and Color Ambiance

Bombilla inteligente A60 - E27 - 810

149,99 €

GU10 - Focos inteligentes

Hue White and Color Ambiance

GU10 - Focos inteligentes

64,99 €

Vela - Bombilla inteligente E14

Hue White and Color Ambiance

Vela - Bombilla inteligente E14

64,99 €

Artículo casi agotado

Bombilla esférica - Bombilla inteligente E14

Hue White and Color Ambiance

Bombilla esférica - Bombilla inteligente E14

64,99 €

Temporalmente agotado

MR16 - Focos inteligentes

Hue White and Color Ambiance

MR16 - Focos inteligentes

64,99 €

Artículo casi agotado

Añade un Hue Bridge y ahorra un 25%

El Hue Bridge es el corazón de tu sistema integrado e intuitivo de iluminación y seguridad inteligentes. Con una instalación sencilla y una configuración guiada en la aplicación Hue, el Bridge conecta las luces, cámaras y sensores para que trabajen juntos en armonía.
Hue Bridge
  • Admite 50 luces, 12 accesorios
  • Activa Hue Sync
  • Accede a la integración de luces y seguridad
  • Cifrado avanzado

Una vez lo pruebas, no hay marcha atrás...

Tanto si lo tuyo son las pelis como si son las series, siente la emoción de enfrentarte a un dragón, la adrenalina de saltar de un avión o la felicidad de encontrar el amor. Sé el protagonista con Philips Hue. 

Disponible en televisores Samsung QLED TV serie Q60 o superior a partir de 2022 (compatibilidad con Q700 próximamente). Si tu televisor es compatible con la aplicación Hue Sync TV, aparecerá en la búsqueda de aplicaciones. También puedes buscarla en las especificaciones de producto de tu modelo de televisor en www.samsung.com.

Términos y condiciones

  • La oferta es válida hasta el 28/02/2027
  • Puede participar cualquier persona física con dirección de entrega en península ibérica.
  • El descuento sólo es válido en www.philips-hue.com/es-es.
  • El descuento es del 20% al comprar 2 o más productos de los mencionados anteriormente y excepcionalmente del 25% si uno de ellos es un Bridge.
  • El descuento es válido sobre el precio PVP de los productos mostrados arriba.
  • El descuento sólo es válido en la caja en www.philips-hue.com/es-es y se deducirá en la cesta de la compra después de introducir el código de descuento individual.
  • El descuento sólo es válido una vez y cada compra está sujeta a los términos y condiciones de venta de Philips Hue.
  • El descuento se aplicará a un máximo de 25 conjuntos de productos por cesta.
  • La devolución del descuento y la combinación con otras ofertas en www.philips-hue.com no son posibles.
  • El promotor es Signify Iberia. Signify se reserva el derecho a cancelar un código promocional o a modificar estas condiciones volviéndolo a publicar en cualquier momento.
