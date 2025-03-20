Ayuda

Kits de inicio

Obtén las instrucciones para configurar un kit de inicio. 

Bombillas y lámparas

Obtén instrucciones para la configuración de bombillas, lámparas de pie, lámparas de mesa, luminarias y mucho más. 

Luces que incluyen un accesorio

Obtén instrucciones para configurar las luces que incluyen un accesorio, tales como un interruptor regulador o un botón inteligente.

Luces de exterior

Obtén instrucciones para configurar luces de exterior. 

Accesorios

Obtén instrucciones para configurar una Hue sync box u otros accesorios. 

Seguridad

Obtén instrucciones para configurar cámaras y sensores de seguridad. 

Preguntas frecuentes

¿Cómo añado mi dispositivo Philips Hue mediante un código QR?

¿Dónde puedo encontrar los códigos QR en mis dispositivos Philips Hue?

No encuentro el código QR en mi dispositivo. ¿Qué debo hacer?

¿Puedo escanear los códigos QR de varios dispositivos para añadirlos todos a mi Bridge a la vez?

¿Puedo añadir varios dispositivos para varias salas escaneando sus códigos QR?

No puedo escanear el código QR. ¿Qué debo hacer?

¿Puedo escanear el código QR de un dispositivo Philips Hue antiguo para añadirlo a mi Hue Bridge?

¿Necesito una conexión a Internet para añadir dispositivos a mi Bridge escaneando sus códigos QR?

¿Puedo escanear un código QR en un dispositivo Philips Hue para añadirlo a mi sistema si no tengo un Hue Bridge?

¿Puedo añadir un producto que ya se ha configurado escaneando su código QR?

Ponte en contacto con nosotros

Siempre estamos encantados de ayudarte

