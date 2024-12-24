Aloituspakkauksissa on Philips Hue Bridge, valoja ja tarvikkeita eli kaikki, mitä tarvitset päästäksesi alkuun älyvalaistusjärjestelmän määrittämisessä.
18 tuotetta
White and color ambiance
Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua (1 100) + Dimmer switch
Jopa 1055 luumenia*
Valkoista ja värikästä valoa
Sisältää Hue Bridge -sillan
Mukana Smart plug -älypistorasia
179,95 €
White and color ambiance
Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua (1 100) + Smart button
Jopa 1055 luumenia*
Valkoista ja värikästä valoa
Sisältää Hue Bridge -sillan
Älypainike mukana
149,95 €
White and color ambiance
Aloituspakkaus: 3 E27-älylamppua (1 100) + Dimmer switch
Jopa 1055 luumenia*
Valkoista ja värikästä valoa
Sisältää Hue Bridge -sillan
Sisältää himmentimen
189,95 €
White and color ambiance
Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua (1 100) + Dimmer switch
Jopa 1055 luumenia*
Valkoista ja värikästä valoa
Sisältää Hue Bridge -sillan
Sisältää himmentimen
149,95 €
White and color ambiance
Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua (1 100)
Jopa 1055 luumenia*
Valkoista ja värikästä valoa
Sisältää Hue Bridge -sillan
Älykäs ohjaus
139,95 €
White and color ambiance
Aloituspakkaus: 3 E27-älylamppua (1 100)
Jopa 1055 luumenia*
Valkoista ja värikästä valoa
Älykäs ohjaus
Sisältää Hue Bridge -sillan
179,95 €
Yksinoikeudellinen
White and color ambiance
Aloituspakkaus: 4 E27-älylamppua (1100) + Dimmer switch
Jopa 1 100 luumenia*
Valkoista ja värikästä valoa
Sisältää Hue Bridge
Sisältää Dimmer switch -kytkimen
229,99 €
ALE
Tuotepaketti: White ambiance GU10 + Hue Bridge
Kaikki valkoisen valon sävyt
Yhdistä jopa 50 älyvaloa
Ohjaa sovelluksella, äänellä tai lisävarusteilla
159,93 €
127,94 €
White ambiance
Aloituspakkaus: 3 E27-älylamppua (1 100) + Dimmer switch
Jopa 1055 luumenia*
Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen valo
Sisältää Hue Bridge -sillan
Sisältää himmenninkytkimen
129,95 €
White
Aloituspakkaus: 3 E27-älylamppua (1 100) + Smart button
Jopa 1 100 luumenia*
Lämmin valkoinen valo
Sisältää Hue Bridge -sillan
Älypainike mukana
99,95 €
White
Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua (1 100) + Smart button
Jopa 1055 luumenia*
Pehmeä valkoinen
Ohjaus Bluetoothilla
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
89,95 €
White ambiance
Aloituspakkaus: 3 E27-älylamppua (1 100) + Smart button
Jopa 1055 luumenia*
Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen valo
Sisältää Hue Bridge -sillan
Älypainike mukana
129,95 €
Opas älyvalaistuksen aloituspakkauksiin
Miksi älyvalaistuksen aloituspakkauksen ostaminen kannattaa?
Miksi älyvalaistuksen aloituspakkauksen ostaminen kannattaa?
Miten käytän älyvalaistuksen aloituspakkausta?
Miten käytän älyvalaistuksen aloituspakkausta?
Mikä älyvalaistuksen aloituspakkaus minun kannattaa ostaa?
Mikä älyvalaistuksen aloituspakkaus minun kannattaa ostaa?
Mikä on älyvalaistuksen aloituspakkaus?
Mikä on älyvalaistuksen aloituspakkaus?
Miten älyvalaistus asennetaan?
Miten älyvalaistus asennetaan?
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.