Tuki
Valaistuksen aloituspaketit

Älyvalaistuksen aloituspakkaukset

Aloituspakkauksissa on Philips Hue Bridge, valoja ja tarvikkeita eli kaikki, mitä tarvitset päästäksesi alkuun älyvalaistusjärjestelmän määrittämisessä.

Lähikuva edestä Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua (1 100) + Dimmer switch

White and color ambiance

Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua (1 100) + Dimmer switch
Jopa 1055 luumenia*
Valkoista ja värikästä valoa
Sisältää Hue Bridge -sillan
Mukana Smart plug -älypistorasia

179,95 €

Lähikuva edestä Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua (1 100) + Smart button

White and color ambiance

Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua (1 100) + Smart button
Jopa 1055 luumenia*
Valkoista ja värikästä valoa
Sisältää Hue Bridge -sillan
Älypainike mukana

149,95 €

Lähikuva edestä Aloituspakkaus: 3 E27-älylamppua (1 100) + Dimmer switch

White and color ambiance

Aloituspakkaus: 3 E27-älylamppua (1 100) + Dimmer switch
Jopa 1055 luumenia*
Valkoista ja värikästä valoa
Sisältää Hue Bridge -sillan
Sisältää himmentimen

189,95 €

Lähikuva edestä Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua (1 100) + Dimmer switch

White and color ambiance

Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua (1 100) + Dimmer switch
Jopa 1055 luumenia*
Valkoista ja värikästä valoa
Sisältää Hue Bridge -sillan
Sisältää himmentimen

149,95 €

Lähikuva edestä Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua (1 100)

White and color ambiance

Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua (1 100)
Jopa 1055 luumenia*
Valkoista ja värikästä valoa
Sisältää Hue Bridge -sillan
Älykäs ohjaus

139,95 €

Lähikuva edestä Aloituspakkaus: 3 E27-älylamppua (1 100)

White and color ambiance

Aloituspakkaus: 3 E27-älylamppua (1 100)
Jopa 1055 luumenia*
Valkoista ja värikästä valoa
Älykäs ohjaus
Sisältää Hue Bridge -sillan

179,95 €

Yksinoikeudellinen
Lähikuva edestä Aloituspakkaus: 4 E27-älylamppua (1100) + Dimmer switch

White and color ambiance

Aloituspakkaus: 4 E27-älylamppua (1100) + Dimmer switch
Jopa 1 100 luumenia*
Valkoista ja värikästä valoa
Sisältää Hue Bridge
Sisältää Dimmer switch -kytkimen

229,99 €

ALE
Lähikuva edestä Tuotepaketti: White ambiance GU10 + Hue Bridge

Tuotepaketti: White ambiance GU10 + Hue Bridge
Kaikki valkoisen valon sävyt
Yhdistä jopa 50 älyvaloa
Ohjaa sovelluksella, äänellä tai lisävarusteilla

159,93 €

127,94 €

Lähikuva edestä Aloituspakkaus: 3 E27-älylamppua (1 100) + Dimmer switch

White ambiance

Aloituspakkaus: 3 E27-älylamppua (1 100) + Dimmer switch
Jopa 1055 luumenia*
Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen valo
Sisältää Hue Bridge -sillan
Sisältää himmenninkytkimen

129,95 €

Lähikuva edestä Aloituspakkaus: 3 E27-älylamppua (1 100) + Smart button

White

Aloituspakkaus: 3 E27-älylamppua (1 100) + Smart button
Jopa 1 100 luumenia*
Lämmin valkoinen valo
Sisältää Hue Bridge -sillan
Älypainike mukana

99,95 €

Lähikuva edestä Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua (1 100) + Smart button

White

Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua (1 100) + Smart button
Jopa 1055 luumenia*
Pehmeä valkoinen
Ohjaus Bluetoothilla
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla

89,95 €

Lähikuva edestä Aloituspakkaus: 3 E27-älylamppua (1 100) + Smart button

White ambiance

Aloituspakkaus: 3 E27-älylamppua (1 100) + Smart button
Jopa 1055 luumenia*
Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen valo
Sisältää Hue Bridge -sillan
Älypainike mukana

129,95 €

Opas älyvalaistuksen aloituspakkauksiin

Miksi älyvalaistuksen aloituspakkauksen ostaminen kannattaa?

Miten käytän älyvalaistuksen aloituspakkausta?

Mikä älyvalaistuksen aloituspakkaus minun kannattaa ostaa?

Mikä on älyvalaistuksen aloituspakkaus?

Miten älyvalaistus asennetaan?

Lue lisää älyvalaistuksen aloituspakkauksista

Aloituspaketit ja älyvalaistus

Älyvalaistuksen perusteet

Ennen kuin asennat ensimmäisen älyvalaistuksen aloituspaketin, tutustu älyvalaistuksen perusteisiin ja toimintaan.

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

