Ohjaa valoja puhelimellasi

Viralliset Philips Hue -sovellukset

Älyvalosovelluksemme ovat ladattavissa ilmaiseksi, ne ovat helppokäyttöisiä ja ne sisältävät Philips Hue -järjestelmän kaikki ominaisuudet, joista pidät.

Hue-sovellus

Hue-sovellus

Ohjaa kaikkia Philips Hue -valojasi, käytitpä Bridgeä tai Bluetoothia. Hue-sovelluksella voit sytyttää ja sammuttaa valot, luoda automaatioita ja ajastuksia, synkronoida valosi television ja musiikin kanssa, hallita älykotisi turvajärjestelmää sekä jopa päivittää Bluetooth-järjestelmäsi lisäämällä Hue Bridgen.

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Tutustu Hue-sovellukseen
Sync desktop -sovellus

Hue Sync -työpöytäsovellus

Hue Sync -työpöytäsovellus on suunniteltu erityisesti tietokoneita varten. Tämä pelaajien suosikkisovellus yhdistää Philips Hue -värivalot tietokoneesi näytön sisältöön.

Lataa App Storesta

Mac Big Sur ja uudemmat

Lataa Windows Storesta

Windows 10 (x64)

Hue Sync voidaan ladata vain työpöydälle.

Tutustu synkronointiin tietokoneen kanssa
Philips Hue Sync TV ‑sovelluksen näyttö olohuoneessa olevassa televisiossa

Hue Sync TV ‑sovellus

Synkronoi kotiteatterisi valot noudattelemaan kaikkea televisiosta katsomaasi sisältöä – Hue Sync TV ‑sovelluksella. Saatavilla vuonna 2022 julkistettuihin ja sitä uudempiin Samsung-televisioihin.1

Tutustu Hue Sync TV ‑sovellukseen

Koe Hue

Näin Hue toimii

Näin Hue toimii
Mitä kaikkea Huella voi tehdä

Mitä kaikkea Huella voi tehdä
Tutustu valaisimiin

Tutustu valaisimiin

1. Saatavana vuoden 2022 ja uudemmissa Samsung Q60- tai korkeamman sarjan QLED-televisioissa (tuki Q700-sarjalle pian saatavilla). Jos televisiosi tukee Philips Hue Sync TV -sovellusta, se löytyy television sovellusluettelosta. Voit tarkistaa televisiosi mallin osoitteessa www.samsung.com.

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