Älyvalosovelluksemme ovat ladattavissa ilmaiseksi, ne ovat helppokäyttöisiä ja ne sisältävät Philips Hue -järjestelmän kaikki ominaisuudet, joista pidät.
Ohjaa valoja puhelimellasi
Viralliset Philips Hue -sovellukset
Hue-sovellus
Ohjaa kaikkia Philips Hue -valojasi, käytitpä Bridgeä tai Bluetoothia. Hue-sovelluksella voit sytyttää ja sammuttaa valot, luoda automaatioita ja ajastuksia, synkronoida valosi television ja musiikin kanssa, hallita älykotisi turvajärjestelmää sekä jopa päivittää Bluetooth-järjestelmäsi lisäämällä Hue Bridgen.
Hue Sync -työpöytäsovellus
Hue Sync -työpöytäsovellus on suunniteltu erityisesti tietokoneita varten. Tämä pelaajien suosikkisovellus yhdistää Philips Hue -värivalot tietokoneesi näytön sisältöön.
Hue Sync voidaan ladata vain työpöydälle.
Hue Sync TV ‑sovellus
Synkronoi kotiteatterisi valot noudattelemaan kaikkea televisiosta katsomaasi sisältöä – Hue Sync TV ‑sovelluksella. Saatavilla vuonna 2022 julkistettuihin ja sitä uudempiin Samsung-televisioihin.1
1. Saatavana vuoden 2022 ja uudemmissa Samsung Q60- tai korkeamman sarjan QLED-televisioissa (tuki Q700-sarjalle pian saatavilla). Jos televisiosi tukee Philips Hue Sync TV -sovellusta, se löytyy television sovellusluettelosta. Voit tarkistaa televisiosi mallin osoitteessa www.samsung.com.