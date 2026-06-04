Hue-sovellus

Ohjaa kaikkia Philips Hue -valojasi, käytitpä Bridgeä tai Bluetoothia. Hue-sovelluksella voit sytyttää ja sammuttaa valot, luoda automaatioita ja ajastuksia, synkronoida valosi television ja musiikin kanssa, hallita älykotisi turvajärjestelmää sekä jopa päivittää Bluetooth-järjestelmäsi lisäämällä Hue Bridgen.