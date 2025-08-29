Philips Hue -valonauhat ovat johtava LED-valonauharatkaisu. Valaise mikä tahansa tila. Luo haluamasi tunnelma. Loistavaa!
White and color ambiance
Gradient lightstrip -valonauha, 2 metriä
Current price is {currentPrice}
White and color ambiance
Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä
Current price is {currentPrice}
White and color ambiance
Play gradient lightstrip 65 inch
Current price is {currentPrice}
White and color ambiance
Gradient lightstrip -valonauhan jatko-osa, 1 metri
Current price is {currentPrice}
White and color ambiance
Lightstrip-valonauha ulkokäyttöön, 5 metriä
Current price is 201,99 €, original price is 239,99 €
VALONAUHAT
Solo ‑valonauha
Current price is {currentPrice}
Tuotepaketti: Ambiance gradient valonauha 2 m + jatko-osa 1 m
Bundle price is 202,48 €, price of the products in this bundle sold separately is 224,98 €
White and color ambiance
Play gradient lightstrip 55 inch
Current price is {currentPrice}
White and color ambiance
Lightstrip Plus V4 -jatkopala, 1 metri
Current price is {currentPrice}
VALONAUHAT
Solo ‑valonauha
Current price is 41,99 €, original price is 69,99 €
White and color ambiance
Lightstrip-valonauha ulkokäyttöön, 2 metriä
Current price is {currentPrice}
VALONAUHAT
Solo ‑valonauha
Current price is {currentPrice}
Opas valonauhoihin
Miten valonauhat asennetaan ja määritetään?
Miten valonauhat asennetaan ja määritetään?
Mihin LED-valonauhat kannattaa asentaa?
Mihin LED-valonauhat kannattaa asentaa?
Voiko älykkäitä valonauhoja leikata?
Voiko älykkäitä valonauhoja leikata?
Miten asennan valonauhan kattoon?
Miten asennan valonauhan kattoon?
Mitä ovat RGBWW- ja RGBICWW -älykkäät valonauhat?
Mitä ovat RGBWW- ja RGBICWW -älykkäät valonauhat?
Kuinka kirkasta valoa valonauhat voivat tuottaa?
Kuinka kirkasta valoa valonauhat voivat tuottaa?
Ovatko valonauhat turvallisia?
Ovatko valonauhat turvallisia?
Valonauhat kaikkiin huoneisiin
Tarvitsetko osia Philips Hue -tuotettasi varten?
Kadotitko virtajohdon muuton aikana? Tarvitsetko uusia kiinnikkeitä Play-gradient-valonauhallesi? Löydä tarvitsemasi varaosat pidentääksesi Philips Hue -tuotteidesi käyttöikää.
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.