Lähikuva edestä Gradient lightstrip -valonauha, 2 metriä

White and color ambiance

Gradient lightstrip -valonauha, 2 metriä
Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
Lähikuva edestä Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä

White and color ambiance

Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä
Mukana virtalähde
Ohjaus Bluetoothilla
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

Tutustu valonauhoihin

Vertaile kaikkia vaihtoehtoja sisä- ja ulkotiloihin.

Lue lisää
Lähikuva edestä Play gradient lightstrip 65 inch

White and color ambiance

Play gradient lightstrip 65 inch
Sopii 65–70 tuuman televisioille
Sisältää virtalähteen ja kiinnikkeet
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Edellyttää Hue Bridge- siltaa ja Hue Sync Box -synkronointiboksia
Lähikuva edestä Gradient lightstrip -valonauhan jatko-osa, 1 metri

White and color ambiance

Gradient lightstrip -valonauhan jatko-osa, 1 metri
Integroitu LED
Edellyttää Gradient lightstrip -peruspakkausta
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
Lähikuva edestä Lightstrip-valonauha ulkokäyttöön, 5 metriä

White and color ambiance

Lightstrip-valonauha ulkokäyttöön, 5 metriä
1 x 5 metrin valonauha
Valkoista ja värillistä valoa
Mukana virtalähde
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Lähikuva edestä Solo ‑valonauha

VALONAUHAT

Solo ‑valonauha
Taivutettava, leikattava, ei jatkettavissa
Ohjaus palkitulla sovelluksellamme
RGBWW-LEDit ja jopa 1 700 luumenia
10 metriä
Lähikuva edestä Tuotepaketti: Ambiance gradient valonauha 2 m + jatko-osa 1 m

Tuotepaketti: Ambiance gradient valonauha 2 m + jatko-osa 1 m
Voi toistaa monta väriä samanaikaisesti
Ohjaus Bridgellä tai Bluetoothilla
Perusosaa (2 m) voidaan lyhentää merkityistä kohdista
Helppo asennus
Lähikuva edestä Play gradient lightstrip 55 inch

White and color ambiance

Play gradient lightstrip 55 inch
Sopii 55–60 tuuman televisioille
Sisältää virtalähteen ja kiinnikkeet
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Edellyttää Hue Bridge- siltaa ja Hue Sync Box -synkronointiboksia
Lähikuva edestä Lightstrip Plus V4 -jatkopala, 1 metri

White and color ambiance

Lightstrip Plus V4 -jatkopala, 1 metri
Integroitu LED
Ohjaus Bluetoothilla
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
Lähikuva edestä Solo ‑valonauha

VALONAUHAT

Solo ‑valonauha
Taivutettava, leikattava, ei jatkettavissa
Ohjaus palkitulla sovelluksellamme
RGBWW-LEDit ja jopa 1 700 luumenia
3 metriä
Lähikuva edestä Lightstrip-valonauha ulkokäyttöön, 2 metriä

White and color ambiance

Lightstrip-valonauha ulkokäyttöön, 2 metriä
1 x 2 metrin valonauha
Valkoista ja värillistä valoa
Mukana virtalähde
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Lähikuva edestä Solo ‑valonauha

VALONAUHAT

Solo ‑valonauha
Taivutettava, leikattava, ei jatkettavissa
Ohjaus palkitulla sovelluksellamme
RGBWW-LEDit ja jopa 1 700 luumenia
5 metriä
Opas valonauhoihin

Miten valonauhat asennetaan ja määritetään?

Mihin LED-valonauhat kannattaa asentaa?

Voiko älykkäitä valonauhoja leikata?

Miten asennan valonauhan kattoon?

Mitä ovat RGBWW- ja RGBICWW -älykkäät valonauhat?

Kuinka kirkasta valoa valonauhat voivat tuottaa?

Ovatko valonauhat turvallisia?

Valonauhat kaikkiin huoneisiin

käytä älykkäitä valonauhoja

Valonauhojen käyttö

Vinkkejä sisä- ja ulkovalonauhojen käyttämiseen esimerkiksi kuistilla tai olohuoneen katossa.
valonauhat makuuhuoneeseen

Valonauhat makuuhuoneeseen

Älykkäillä valonauhoilla voidaan luoda hienovaraisia valotehosteita makuuhuoneeseen tai luoda tunnelmaa värivalolla.
valonauhat olohuoneeseen

Valonauhat olohuoneeseen

Sijoita älykkäät valonauhat eri puolille olohuonetta luomaan sopiva korostusvalaistus jokaiseen tunnelmaan.

Tarvitsetko osia Philips Hue -tuotettasi varten?

Kadotitko virtajohdon muuton aikana? Tarvitsetko uusia kiinnikkeitä Play-gradient-valonauhallesi? Löydä tarvitsemasi varaosat pidentääksesi Philips Hue -tuotteidesi käyttöikää. 

Etsi osa tuotettani varten
Hae takuutiedot

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

