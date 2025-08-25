Jos mietit, "Miten saan valoni reagoimaan musiikkiini?" tai "Miten asennan valoilla varustetun turvajärjestelmän?", meillä on erittely kaikesta, mitä tarvitset sen toteuttamiseen.
Mitä tarvitset Philips Hueen
Haluan...
Ottaa käyttöön kätevän älyohjauksen
Tällä kokoonpanolla voit luoda automaatioita, asettaa liiketunnistimia ja kytkimiä sekä ohjata valojasi mistä tahansa sovelluksen avulla.
Mitä tarvitset
- Philips Hue Bridge tai Hue Bridge Pro
- Mikä tahansa Philips Hue -valo
- Hue-sovellus
- Hue MotionAware™
- Philips Hue Dimmer switch -kytkin (valinnainen)
Voinko saada tämän kokoonpanon ilman Bridgeä tai Bridge Prota?
Suosittelemme…
Hue
Hue Bridge Pro
89,99 €
Hue
Bridge
59,95 €
54,99 €
Hue
Motion sensor
44,99 €
42,99 €
Hue
Dimmer switch
21,99 €
Hue
Smart plug -älypistoke
34,99 €
33,99 €
Hue
Tap dial switch -kytkin
49,99 €
Hue
Smart button -älypainike
21,99 €
Haluan...
Vaikuttavia valotehosteita
Tee kodistasi upea valolla. Tällä kokoonpanolla voit asettaa valaistusasetuksia, elävöittää valojasi ja käyttää tehosteita.
Mitä tarvitset
- Philips Hue Bridge tai Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance -lampun
- Hue-sovellus
- Philips Hue Dimmer switch tai Tap dial switch -kytkin (valinnainen)
Voinko asettaa tehosteita ilman Bridgeä?
Suosittelemme…
Hue White and color ambiance
Aloituspakkaus: 3 älykästä GU10-kohdelamppua
179,99 €
Hue White and color ambiance
Aloituspakkaus: 3 E27-älylamppua (1 100)
179,95 €
Hue White and color ambiance
Festavia-valosarja
219,99 €
Hue White and color ambiance
Gradient lightstrip -valonauha, 2 metriä
159,99 €
Hue White and color ambiance
Signe gradient -lattiavalaisin
349,99 €
Haluan...
Valaistusta ulkotilaan
Tee valolla takapihasta, terassista tai parvekkeesta loistava. Tällä kokoonpanolla voit lisätä kotisi ulkotiloihin älyvaloja liittämällä ne sähköverkkoon tai käyttämällä matalajännitteistä LowVolt-järjestelmää.
Mitä tarvitset
- Philips Hue Bridge tai Hue Bridge Pro
- Philips Hue -ulkovalot
- Hue-sovellus
Toimiiko ulkovalaistus ilman Bridgeä?
Suosittelemme…
Hue White and color ambiance
Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin
349,99 €
343,99 €
Hue White and color ambiance
Lily XL -spottivalaisin ulkokäyttöön
159,99 €
Hue White and color ambiance
Lightstrip-valonauha ulkokäyttöön, 2 metriä
139,99 €
Hue White and color ambiance
Resonate-seinävalaisin ulkokäyttöön
159,99 €
Hue White and color ambiance
Calla Outdoor -pylväsvalaisin
129,99 €
Hue White and color ambiance
Appear-seinävalaisin ulkokäyttöön
159,99 €
Hue White and color ambiance
Impress ulkoseinävalaisin (matalajännitteinen)
159,99 €
Haluan...
Lisätä kodin turvaa
Tunne olosi turvallisemmaksi Secure -järjestelmän avulla. Tämän kokoonpanon avulla voit valvoa kotiasi reaaliajassa älykkäillä turvakameroilla ja tunnistimilla.
Mitä voit käyttää
- Philips Hue Bridge tai Hue Bridge Pro
- Philips Hue -valot
- Hue Secure -kamerat
- Hue Secure -ovisensorit
- Hue MotionAware™
Kuinka voin luoda Philips Hue Secure ‑kokoonpanon?
Kuinka voin luoda Philips Hue Secure ‑kokoonpanon?
Suosittelemme…
Hue
Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua + 3 Ovisensoria + Liiketunnistin
299,99 €
179,99 €
Hue
Motion sensor
44,99 €
42,99 €
Hue
Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua + Kamera + 2 Ovisensoria
349,99 €
Hue
Secure Ovisensori
69,99 €
Hue
Bridge
59,95 €
54,99 €
Hue
Secure ‑valonheitin kameralla
309,99 €
Hue
Secure- langallinen kamera, jossa pöytäteline
169,99 €
Haluan...
Herätä ja käydä nukkumaan valon avulla
Edistä hyvinvointia älyvalolla. Tällä kokoonpanolla voit luoda Herää- ja Käy nukkumaan ‑automaatioita sekä käyttää Luonnonvalo-valaistusasetusta.
Mitä tarvitset
- Philips Hue Bridge tai Hue Bridge Pro
- Philips Hue White ambiance- tai White and color ambiance -lampun
- Hue-sovellus
Voinko ottaa käyttöön Käy nukkumaan- ja Herätä valon avulla -automaatiot ilman Bridgeä?
Suosittelemme…
Hue White and color ambiance
Mainoslamppu - E14-älylamppu
64,99 €
Hue White and color ambiance
Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua (1 100) + Smart button
149,95 €
Hue White and color ambiance
Kannettava Go-valaisin
89,99 €
Hue White and color ambiance
Signe gradient -pöytävalaisin
239,99 €
Haluan...
Synkronoida valot TV:seen
Vie elokuvaelämys uudelle tasolle ruudun mukaan väriä vaihtavilla valoilla. Tämän kokoonpanon avulla voit synkronoida valot TV-ohjelmiin, elokuviin tai konsolipeleihin.
Mitä tarvitset
- Philips Hue Bridge tai Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance -lampun
- Philips Hue Play HDMI sync box tai Philips Hue Sync TV ‑sovellus*
- Hue-sovellus
*Sync boxia voidaan käyttää minkä tahansa television kanssa, joka käyttää HDMI-liitäntöjä, kuten digiboksia, suoratoistolaitetta tai pelikonsolia. Sync TV -sovellus on yhteensopiva tiettyjen Samsung- ja LG-televisioiden kanssa.
Voinko synkronoida valot TV:seen ilman Bridgeä?
Suosittelemme…
VALONAUHAT
Play gradient lightstrip PC:lle
199,99 €
119,99 €
Hue White and color ambiance
Play gradient lightstrip 65 inch
219,99 €
Haluan...
Synkronoida valot musiikin kanssa
Laita valot liikkumaan musiikin tahtiin. Tämän kokoonpanon avulla voit synkronoida valot musiikin kanssa.
Mitä tarvitset
- Philips Hue Bridge tai Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance -lampun
- Philips Hue Play HDMI sync box (valinnainen)*
- Hue-sovellus
*Jos sinulla on Spotify-tili, voit synkronoida musiikkiin suoraan Philips Hue -sovelluksesta. Jos haluat synkronoida musiikkia toisen palvelun kautta, voit käyttää Philips Hue Play HDMI sync boxia.
Voinko synkronoida valot musiikkiin ilman Bridgeä?
Suosittelemme…
Hue White and color ambiance
Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua (1 100)
139,95 €
Hue White and color ambiance
Kannettava Go-valaisin
89,99 €
Hue White and color ambiance
Kannettava Hue Go -pöytävalaisin
159,99 €
Hue White and color ambiance
Signe gradient -pöytävalaisin
219,99 €
Hue White and color ambiance
Festavia-koristevalosarjat
119,99 €
Hue White and color ambiance
Festavia-valosarja
219,99 €
Haluan...
Synkronoida valot PC:hen
Täydellinen pelaajille. Tämän kokoonpanon avulla voit synkronoida valot vaihtamaan väriä tietokoneen ruudun tapahtumien mukaisesti.
Mitä tarvitset
- Philips Hue Bridge tai Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance -lampun
- Philips Hue Sync -työpöytäsovellus
- Hue-sovellus
Voinko synkronoida valot PC:hen ilman Bridgeä?
Suosittelemme…
VALONAUHAT
Play gradient lightstrip PC:lle
199,99 €
119,99 €
VALONAUHAT
Play gradient lightstrip PC:lle
169,99 €
101,99 €
Hue White and color ambiance
Gradient lightstrip -valonauha, 2 metriä
159,99 €
Hue White and color ambiance
Play-valopalkin yksittäispakkaus
79,99 €
Kysymyksiä ja vastauksia
Miksi jotkin kokoonpanot vaativat Philips Hue Bridgen?
Mitä teen tavallisilla kytkimilläni?
Mitä tapahtuu, jos joku sammuttaa valokytkimen?
Voinko aloittaa Bluetoothilla ja lisätä Bridgen myöhemmin?
Entä valaisimeni, jotka käyttävät muita kuin älylamppuja?
Pitääkö minun aina käyttää sovellusta valojen ohjaamiseen?
Mitä eroa on älykkäällä keskusyksiköllä ja Bridgellä?
Mistä huoneesta älyvalojen lisääminen on hyvä aloittaa?
Onko minun oltava teknisesti harjaantunut voidakseni käyttää älyvaloja?
Entä jos minulla on himmennyskytkin valokytkimen sijasta?
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.