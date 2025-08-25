Tuki

Mitä tarvitset Philips Hueen

Jos mietit, "Miten saan valoni reagoimaan musiikkiini?" tai "Miten asennan valoilla varustetun turvajärjestelmän?", meillä on erittely kaikesta, mitä tarvitset sen toteuttamiseen. 

Haluan...

Ottaa käyttöön kätevän älyohjauksen

Vaikuttavia valotehosteita

Valaistusta ulkotilaan

Lisätä kodin turvaa

Herätä ja käydä nukkumaan valon avulla

Synkronoida valot TV:seen

Synkronoida valot musiikkiin

Synkronoida valot PC:hen

Ottaa käyttöön Philips Huen kätevän ohjauksen

Haluan...

Ottaa käyttöön kätevän älyohjauksen

Tällä kokoonpanolla voit luoda automaatioita, asettaa liiketunnistimia ja kytkimiä sekä ohjata valojasi mistä tahansa sovelluksen avulla.

Mitä tarvitset
- Philips Hue Bridge tai Hue Bridge Pro
- Mikä tahansa Philips Hue -valo
- Hue-sovellus
- Hue MotionAware™
- Philips Hue Dimmer switch -kytkin (valinnainen)

Voinko saada tämän kokoonpanon ilman Bridgeä tai Bridge Prota?

Suosittelemme…

Uusi
Hue Bridge Pro

Hue

Hue Bridge Pro
Tukee yli 150 lamppua ja yli 50 tarviketta
Mahdollistaa Hue Syncin ja MotionAwaren™
Ohjaa koko kodin valaistusta
Salaus Zigbee Trust Centerin avulla

89,99 €

Tilapäisesti loppunut varastosta

Flash sale -25 %
Bridge

Hue

Bridge
Yksinkertainen asennus
Älykäs ohjaus
Liitä jopa 50 valaisinta
Ääniohjaus

59,95 €

54,99 €

Flash sale -25 %
Motion sensor

Hue

Motion sensor
Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Automatisoi valaistuksesi
Asennettavissa mihin tahansa

44,99 €

42,99 €

Flash sale -25 %
Dimmer switch

Hue

Dimmer switch
Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Helppokäyttöiset valaistusasetukset
Käytä kauko-ohjaimena

21,99 €

Flash sale -25 %
Smart plug -älypistoke

Hue

Smart plug -älypistoke
Lisää mikä tahansa valo Hue-järjestelmään
Ohjaus Bluetoothilla
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

34,99 €

33,99 €

Flash sale -25 %
Tap dial switch -kytkin

Hue

Tap dial switch -kytkin
Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Helppokäyttöiset valaistusasetukset
Käytä kauko-ohjaimena

49,99 €

Flash sale -25 %
Smart button -älypainike

Hue

Smart button -älypainike
Ohjaa valaistusta yhdellä painalluksella
Valon asetus vuorokauden ajan mukaan
Mukautettavat toiminnot
Joustava langaton asennusratkaisu

21,99 €

Vaikuttavia Philips Hue ‑valotehosteita

Haluan...

Vaikuttavia valotehosteita

Tee kodistasi upea valolla. Tällä kokoonpanolla voit asettaa valaistusasetuksia, elävöittää valojasi ja käyttää tehosteita.

Mitä tarvitset
- Philips Hue Bridge tai Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance -lampun
- Hue-sovellus
- Philips Hue Dimmer switch tai Tap dial switch -kytkin (valinnainen)

Voinko asettaa tehosteita ilman Bridgeä?

Suosittelemme…

Flash sale -25 %
Aloituspakkaus: 3 älykästä GU10-kohdelamppua

Hue White and color ambiance

Aloituspakkaus: 3 älykästä GU10-kohdelamppua
Valkoista ja värikästä valoa
Älykäs ohjaus
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Sisältää Hue Bridgen

179,99 €

Tilapäisesti loppunut varastosta

Flash sale -25 %
Aloituspakkaus: 3 E27-älylamppua (1 100)

Hue White and color ambiance

Aloituspakkaus: 3 E27-älylamppua (1 100)
Jopa 1055 luumenia*
Valkoista ja värikästä valoa
Älykäs ohjaus
Sisältää Hue Bridge -sillan

179,95 €

Flash sale -25 %
Festavia-valosarja

Hue White and color ambiance

Festavia-valosarja
Luo monivärinen valaistus värikkäällä valosarjalla
250 älykästä värilediä
20 metrin johto
Sisä- ja ulkokäyttöön

219,99 €

Flash sale -25 %
Gradient lightstrip -valonauha, 2 metriä

Hue White and color ambiance

Gradient lightstrip -valonauha, 2 metriä
Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

159,99 €

Flash sale -25 %
Signe gradient -lattiavalaisin

Hue White and color ambiance

Signe gradient -lattiavalaisin
Tammi
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla

349,99 €

Philips Hue -ulkovalaistus

Haluan...

Valaistusta ulkotilaan

Tee valolla takapihasta, terassista tai parvekkeesta loistava. Tällä kokoonpanolla voit lisätä kotisi ulkotiloihin älyvaloja liittämällä ne sähköverkkoon tai käyttämällä matalajännitteistä LowVolt-järjestelmää.

Mitä tarvitset
- Philips Hue Bridge tai Hue Bridge Pro
- Philips Hue -ulkovalot
- Hue-sovellus

Toimiiko ulkovalaistus ilman Bridgeä?

Suosittelemme…

Flash sale -25 %
Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin

Hue White and color ambiance

Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin
Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Pienjännitejärjestelmä – perusyksikkö
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*

349,99 €

343,99 €

Flash sale -25 %
Lily XL -spottivalaisin ulkokäyttöön

Hue White and color ambiance

Lily XL -spottivalaisin ulkokäyttöön
Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Low Volt -järjestelmä – laajennus
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*

159,99 €

Flash sale -25 %
Lightstrip-valonauha ulkokäyttöön, 2 metriä

Hue White and color ambiance

Lightstrip-valonauha ulkokäyttöön, 2 metriä
1 x 2 metrin valonauha
Valkoista ja värillistä valoa
Mukana virtalähde
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*

139,99 €

Flash sale -25 %
Resonate-seinävalaisin ulkokäyttöön

Hue White and color ambiance

Resonate-seinävalaisin ulkokäyttöön
Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Verkkovirtakäyttöinen
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*

159,99 €

Flash sale -25 %
Calla Outdoor -pylväsvalaisin

Hue White and color ambiance

Calla Outdoor -pylväsvalaisin
Matalajännitteinen
Mattamusta pinnoite
105 x 252 mm
Virtalähde myydään erikseen

129,99 €

Tuote on lähes loppunut varastosta

Flash sale -25 %
Appear-seinävalaisin ulkokäyttöön

Hue White and color ambiance

Appear-seinävalaisin ulkokäyttöön
Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Verkkovirtakäyttöinen
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*

159,99 €

Flash sale -25 %
Impress ulkoseinävalaisin (matalajännitteinen)

Hue White and color ambiance

Impress ulkoseinävalaisin (matalajännitteinen)
Matalajännitteinen
Mattamusta pinnoite
240 x 120 mm
Virtalähde myydään erikseen

159,99 €

Tuote on lähes loppunut varastosta

Lisää kodin turvaa

Haluan...

Lisätä kodin turvaa

Tunne olosi turvallisemmaksi Secure -järjestelmän avulla. Tämän kokoonpanon avulla voit valvoa kotiasi reaaliajassa älykkäillä turvakameroilla ja tunnistimilla.

Mitä voit käyttää
- Philips Hue Bridge tai Hue Bridge Pro
- Philips Hue -valot
- Hue Secure -kamerat
- Hue Secure -ovisensorit
- Hue MotionAware™

Kuinka voin luoda Philips Hue Secure ‑kokoonpanon?

Suosittelemme…

Säästä jopa 40 %
Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua + 3 Ovisensoria + Liiketunnistin

Hue

Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua + 3 Ovisensoria + Liiketunnistin
Jopa 1055 luumenia*
Valkoista valoa ja värivaloa
Ovisensorit mukana
Sisältää Bridgen

299,99 €

179,99 €

Flash sale -25 %
Motion sensor

Hue

Motion sensor
Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Automatisoi valaistuksesi
Asennettavissa mihin tahansa

44,99 €

42,99 €

Flash sale -25 %
Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua + Kamera + 2 Ovisensoria

Hue

Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua + Kamera + 2 Ovisensoria
Jopa 1055 luumenia*
Valkoista valoa ja värivaloa
Kamera ja sensorit mukana
Sisältää Bridgen

349,99 €

Tuote on lähes loppunut varastosta

Flash sale -25 %
Secure Ovisensori

Hue

Secure Ovisensori
Langaton asennus
Automatisoi valaistuksen
Pitkä akunkesto
Kiinnitetään oviin tai ikkunoihin

69,99 €

Flash sale -25 %
Bridge

Hue

Bridge
Yksinkertainen asennus
Älykäs ohjaus
Liitä jopa 50 valaisinta
Ääniohjaus

59,95 €

54,99 €

Flash sale -25 %
Secure ‑valonheitin kameralla

Hue

Secure ‑valonheitin kameralla
Päästä päähän salaus
1080p HD -video
Valkoista valoa ja värivaloa
Yhdistetty kodin sähköverkkoon

309,99 €

Flash sale -25 %
Secure- langallinen kamera, jossa pöytäteline

Hue

Secure- langallinen kamera, jossa pöytäteline
Päästä päähän -salaus
1080p HD -video
Kytketään pistorasiaan
Mukana teline

169,99 €

Philips Huen Käy nukkumaan- ja Herätä valon avulla -automaatiot

Haluan...

Herätä ja käydä nukkumaan valon avulla

Edistä hyvinvointia älyvalolla. Tällä kokoonpanolla voit luoda Herää- ja Käy nukkumaan ‑automaatioita sekä käyttää Luonnonvalo-valaistusasetusta.

Mitä tarvitset
- Philips Hue Bridge tai Hue Bridge Pro
- Philips Hue White ambiance- tai White and color ambiance -lampun
- Hue-sovellus

Voinko ottaa käyttöön Käy nukkumaan- ja Herätä valon avulla -automaatiot ilman Bridgeä?

Suosittelemme…

Flash sale -25 %
Mainoslamppu - E14-älylamppu

Hue White and color ambiance

Mainoslamppu - E14-älylamppu
Valkoista ja värikästä valoa
Ohjaus Bluetoothilla
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

64,99 €

Flash sale -25 %
Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua (1 100) + Smart button

Hue White and color ambiance

Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua (1 100) + Smart button
Jopa 1055 luumenia*
Valkoista ja värikästä valoa
Sisältää Hue Bridge -sillan
Älypainike mukana

149,95 €

Flash sale -25 %
Kannettava Go-valaisin

Hue White and color ambiance

Kannettava Go-valaisin
Integroitu LED ja akku
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

89,99 €

Flash sale -25 %
Signe gradient -pöytävalaisin

Hue White and color ambiance

Signe gradient -pöytävalaisin
Tammi
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla

239,99 €

Synkronoi valot TV:n kanssa Philips Huen avulla

Haluan...

Synkronoida valot TV:seen

Vie elokuvaelämys uudelle tasolle ruudun mukaan väriä vaihtavilla valoilla. Tämän kokoonpanon avulla voit synkronoida valot TV-ohjelmiin, elokuviin tai konsolipeleihin. 

Mitä tarvitset
- Philips Hue Bridge tai Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance -lampun
- Philips Hue Play HDMI sync box tai Philips Hue Sync TV ‑sovellus*
- Hue-sovellus

*Sync boxia voidaan käyttää minkä tahansa television kanssa, joka käyttää HDMI-liitäntöjä, kuten digiboksia, suoratoistolaitetta tai pelikonsolia. Sync TV -sovellus on yhteensopiva tiettyjen Samsung- ja LG-televisioiden kanssa.

Voinko synkronoida valot TV:seen ilman Bridgeä?

Suosittelemme…

Säästä jopa 40 %
Play gradient lightstrip PC:lle

VALONAUHAT

Play gradient lightstrip PC:lle
Sopii 24–27 tuuman televisioille
Sisältää virtalähteen ja kiinnikkeet
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Sisältää Hue Bridge -sillan

199,99 €

119,99 €

Flash sale -25 %
Play gradient lightstrip 65 inch

Hue White and color ambiance

Play gradient lightstrip 65 inch
Sopii 65–70 tuuman televisioille
Sisältää virtalähteen ja kiinnikkeet
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Edellyttää Hue Bridge- siltaa ja Hue Sync Box -synkronointiboksia

219,99 €

Synkronoi valot musiikin kanssa Philips Huen avulla

Haluan...

Synkronoida valot musiikin kanssa

Laita valot liikkumaan musiikin tahtiin. Tämän kokoonpanon avulla voit synkronoida valot musiikin kanssa.

Mitä tarvitset
- Philips Hue Bridge tai Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance -lampun
- Philips Hue Play HDMI sync box (valinnainen)*
- Hue-sovellus

*Jos sinulla on Spotify-tili, voit synkronoida musiikkiin suoraan Philips Hue -sovelluksesta. Jos haluat synkronoida musiikkia toisen palvelun kautta, voit käyttää Philips Hue Play HDMI sync boxia. 

Voinko synkronoida valot musiikkiin ilman Bridgeä?

Suosittelemme…

Flash sale -25 %
Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua (1 100)

Hue White and color ambiance

Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua (1 100)
Jopa 1055 luumenia*
Valkoista ja värikästä valoa
Sisältää Hue Bridge -sillan
Älykäs ohjaus

139,95 €

Flash sale -25 %
Kannettava Go-valaisin

Hue White and color ambiance

Kannettava Go-valaisin
Integroitu LED ja akku
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

89,99 €

Flash sale -25 %
Kannettava Hue Go -pöytävalaisin

Hue White and color ambiance

Kannettava Hue Go -pöytävalaisin
Toimii sisällä ja ulkona
Ohjaus Bluetoothilla
Ohjaus sovelluksella tai äänellä
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

159,99 €

Flash sale -25 %
Signe gradient -pöytävalaisin

Hue White and color ambiance

Signe gradient -pöytävalaisin
White
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla

219,99 €

Flash sale -25 %
Festavia-koristevalosarjat

Hue White and color ambiance

Festavia-koristevalosarjat
Luo monivärinen valaistus värikkäällä valosarjalla
100 älykästä värilediä
8 metrin johto
Sisä- ja ulkokäyttöön

119,99 €

Flash sale -25 %
Festavia-valosarja

Hue White and color ambiance

Festavia-valosarja
Luo monivärinen valaistus värikkäällä valosarjalla
250 älykästä värilediä
20 metrin johto
Sisä- ja ulkokäyttöön

219,99 €

Synkronoi valot PC:hen Philips Huen avulla

Haluan...

Synkronoida valot PC:hen

Täydellinen pelaajille. Tämän kokoonpanon avulla voit synkronoida valot vaihtamaan väriä tietokoneen ruudun tapahtumien mukaisesti.

Mitä tarvitset
- Philips Hue Bridge tai Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance -lampun
- Philips Hue Sync -työpöytäsovellus
- Hue-sovellus

Voinko synkronoida valot PC:hen ilman Bridgeä?

Suosittelemme…

Säästä jopa 40 %
Play gradient lightstrip PC:lle

VALONAUHAT

Play gradient lightstrip PC:lle
Sopii 24–27 tuuman televisioille
Sisältää virtalähteen ja kiinnikkeet
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Sisältää Hue Bridge -sillan

199,99 €

119,99 €

Säästä jopa 40 %
Play gradient lightstrip PC:lle

VALONAUHAT

Play gradient lightstrip PC:lle
Sopii 32–34 tuuman televisioille
Sisältää virtalähteen ja kiinnikkeet
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Vaaditaan Hue Bridge

169,99 €

101,99 €

Flash sale -25 %
Gradient lightstrip -valonauha, 2 metriä

Hue White and color ambiance

Gradient lightstrip -valonauha, 2 metriä
Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

159,99 €

Flash sale -25 %
Play-valopalkin yksittäispakkaus

Hue White and color ambiance

Play-valopalkin yksittäispakkaus
Yksittäispakkaus
Integroitu LED
Musta
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*

79,99 €

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi jotkin kokoonpanot vaativat Philips Hue Bridgen?

Mitä teen tavallisilla kytkimilläni?

Mitä tapahtuu, jos joku sammuttaa valokytkimen? 

Voinko aloittaa Bluetoothilla ja lisätä Bridgen myöhemmin?

Entä valaisimeni, jotka käyttävät muita kuin älylamppuja? 

Pitääkö minun aina käyttää sovellusta valojen ohjaamiseen?

Mitä eroa on älykkäällä keskusyksiköllä ja Bridgellä?

Mistä huoneesta älyvalojen lisääminen on hyvä aloittaa?

Onko minun oltava teknisesti harjaantunut voidakseni käyttää älyvaloja?

Entä jos minulla on himmennyskytkin valokytkimen sijasta?

Näin se toimii

Näin se toimii

Tutustu tarkemmin Philips Huen toimintaperiaatteisiin.

Tutustu
Sovellus

Sovellus

Katso, mitä voit tehdä palkitulla sovelluksellamme.

Tutustu

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

