Tuki
upotettava valaistus

Upotettavat älyvalaisimet

Älyvalaistuksessa on paljon valinnanvaraa – Philips Hue -tuotteita on kaiken kokoisia ja muotoisia, alasvalot mukaan lukien.

Opas upotettavaan älyvalaistukseen

Voiko älykkäitä uppoasennettavia valaisimia käyttää käytävissä?

Voinko sijoittaa upotettavia valaisimia keittiöön?

Mitä alasvaloilla tarkoitetaan?

Mitä on upotettava älyvalaistus?

Mitä älylamppuja voidaan käyttää uppoasennettavissa valaisimissa?

Voinko ohjata upotettavia valaisimia äänellä?

Lue lisää upotettavista älyvalaisimista

upotettavat valot kuntosaliin

Kotikuntosalin paras valaistus

Ideoita kotikuntosalisi valaistukseen, kuten miten ja minne sijoittaa älykkäät upotettavat valaisimet.
upotettava valaistus olohuoneeseen

Tyylikkäät olohuoneen valaistusideat

Älykästä upotettavaa valaisinta voidaan käyttää olohuoneissa tuomaan lisää valoa ja myös luomaan tunnelmavalaistus.
upotettava valaistus lasten makuuhuoneeseen

Lasten yövalot

Taitavasti sijoitetuilla älykkäillä upotettavilla valaisimilla voit varmistaa, että lastenhuoneet on valaistu sopivasti koulutöihin, leikkiin ja nukkumiseen.

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

