Älyvalaistuksessa on paljon valinnanvaraa – Philips Hue -tuotteita on kaiken kokoisia ja muotoisia, alasvalot mukaan lukien.
Opas upotettavaan älyvalaistukseen
Voiko älykkäitä uppoasennettavia valaisimia käyttää käytävissä?
Voiko älykkäitä uppoasennettavia valaisimia käyttää käytävissä?
Voinko sijoittaa upotettavia valaisimia keittiöön?
Voinko sijoittaa upotettavia valaisimia keittiöön?
Mitä alasvaloilla tarkoitetaan?
Mitä alasvaloilla tarkoitetaan?
Mitä on upotettava älyvalaistus?
Mitä on upotettava älyvalaistus?
Mitä älylamppuja voidaan käyttää uppoasennettavissa valaisimissa?
Mitä älylamppuja voidaan käyttää uppoasennettavissa valaisimissa?
Voinko ohjata upotettavia valaisimia äänellä?
Voinko ohjata upotettavia valaisimia äänellä?
Lue lisää upotettavista älyvalaisimista
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.