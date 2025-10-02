Tuki
ulkovalaistus

Älykkäät ulkovalaisimet

Valaise kulkureitit puutarhassa ja luo upea tunnelma kauniilla ja tehokkailla älyvaloilla.

Opas älykkäisiin ulkovalaisimiin

Mitä ovat seinälyhdyt?

Miten ulkovalaistusta voi käyttää korostamiseen?

Mikä on pollari?

Mitä ovat älykkäät ulkovalaisimet?

Voinko käyttää älykkäitä ulkovalaistusta liiketunnistimilla?

Kuinka voin suunnitella älykkään ulkovalaistuksen?

Lue lisää älykkäistä ulkovalaisimista

valaistus puutarhaan

Pihavalaistuksen valinta

Näiden vinkkien avulla opit valitsemaan sopivimman valaistuksen takapihalle ja sijoittelemaan älykkäät ulkovalaisimet sopivasti.
älyvalot terassille

Viisi kuistin valaistusideaa, jotka tuovat taloosi väriä

Valaise kotisi näyttävästi näiden ulkovalaistusvinkkien avulla.

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

