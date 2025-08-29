Tuki

Näin Hue toimii

Katso, kuinka edistynyt (mutta helposti määritettävä ja käytettävä) Hue-älykoti on.

 

Perusteet
Bluetooth vs. Bridge
Ohjaa sovelluksella
LED-teknologia

Perusteet

Älyvalot kommunikoivat

Älykkäät valot vastaanottavat ohjeita. Hue-valot käyttävät joko Zigbeetä tai Bluetoothia kommunikointiin riippuen siitä, onko sinulla Bridge.

Zigbee-teknologia älyvaloilla

Bridgen kanssa

Zigbee

Bridge ja Bridge Pro ovat älykkäitä keskittimiä, jotka muodostavat yhteyden reitittimeesi Zigbee-verkoston luontia varten. Kun olet asentanut valot, ne voivat kommunikoida Bridgen ja toistensa kanssa.

Jokainen valo välittää signaalia, eli voit laajentaa verkkoa lisäämällä valoja. Tätä kutsutaan mesh-verkoksi.

Näytä kaikki ominaisuudet

Miksi Bridge tulee kytkeä reitittimeeni?

Hidastavatko Hue-valot Wi-Fi-yhteyttäni?

Toimivatko valoni edelleen, kun Internet-yhteys on poikki? 

Bluetooth-teknologia älyvaloilla

Ilman Bridgeä

Bluetooth

Jos et halua älykästä keskusyksikköä, voit käyttää Bluetoothia. Tällä tavoin voit kommunikoida suoraan valojen kanssa mobiililaitteesi avulla.

Kun sinä (ja laitteesi) liikutte, verkko liikkuu kanssasi. Tästä syystä voit olla rajoitetun välimatkan päässä valoistasi ohjatessasi niitä.

Bridgen ja Bluetoothin vertailu

Jos aloitan Bluetoothilla, voinko lisätä Bridgen myöhemmin?

Mistä tiedän, mitkä Hue-valot ovat Bluetooth-yhteensopivia?

Bluetooth vs. Bridge ja Bridge Pro

Vertaile Hue-järjestelmiä

Tässä on mitä saat kunkin järjestelmätyypin mukana: Bluetooth vs. Bridge vs. Bridge Pro.

Bluetooth

Tutustu Bluetoothiin

Hue Bridge

Osta Bridge

Hue Bridge Pro

Osta Bridge Pro

Viestintäprotokolla: Kuinka laitteemme ”kommunikoivat” keskenään

Bluetooth-yhteys
Zigbee-mesh-verkko
Zigbee-mesh-verkko

Kantama: yhteysetäisyys

In-room
Full-home
Full-home

Tuettujen valojen enimmäismäärä

10
50
Yli 150

Tuettujen tarvikkeiden enimmäismäärä

10
12
50+

Siru: Suunniteltu erittäin nopeita vasteaikoja varten

Hue Engine: ARM M class wireless SOC
Hue Chip: MiPs 24kc based processor
Hue Chip Pro: Quad A35

GPU: Rakennettu monimutkaisten algoritmien suorittamiseen ja tekoälysovellusten tukemiseen

ARM Mali-G31 MP2

Ohjaus yhdellä sovelluksella: iOS ja Android

Toimii seuraavien kanssa: Integroi valosi saumattomasti älykotiisi

Alexa, Google Home
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter
Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings, Matter

Ääniohjaus: Ovatko valot yhteensopivia ääniohjauskumppanuuksien kanssa?

Rajoitettu

Ohjaa mistä tahansa: Internet-yhteyden välityksellä.

Luo automaatioita: Aikatauluta valot rutiineihisi

Rajoitettu

Hue Sync: Synkronoi valot televisioon, musiikkiin, peleihin ja Hue Secureen

Hue MotionAware™: Käytä valoja liiketunnistimina

Zigbee-turvajärjestelmän suojaus

AES 128-bittinen salaus
AES 128-bittinen salaus
Parannettu 128-bittinen AES-salaus Zigbee Trust Centerin kautta
Philips Hue -sovellus älyvalojen ohjaamiseen

Ohjaa sovelluksella

Älykäs kodin ohjaus

Hue-sovellus on komentokeskuksesi. Saat järjestelmäsi käyttövalmiiksi vaiheittaisen asennuksen avulla: voit napauttamalla ohjata valojasi välittömästi, luoda automaatioita ja paljon muuta.

Tutustu sovellukseen
Automaatiot

Automaatiot

Luo toistuvia asetuksia valoille ja turvajärjestelmälle.

 

 

Synkronoi

Synkronoi

Synkronoi valaistuksesi television, pelien ja musiikin kanssa.

 

 

Aseta koti valmustilaan

Turvakeskus

Hanki yleiskuva turvajärjestelmästäsi.

 

 

Mukauttaminen

Tilit

Hallitse käyttäjäoikeuksia, kolmansien osapuolten käyttöoikeuksia ja paljon muuta.

 

 

Teknologia

LED-valaistuksemme

Kaunista ja älykästä suunnittelua. Kaikki lamppumme, valaisimemme ja valaistustehosteemme tutkitaan ja suunnitellaan Alankomaissa sijaitsevassa pääkonttorissamme.

 

Chromasync
Chromasync

Chromasync™

Ammattilaistason valaistus kotiisi ja tarkka värien vastaavuus kaikissa älyvaloissasi. Nauti syvistä ja kylläisistä väreistä, pehmeistä pastelliväreistä ja valkoisen valon sävyistä ilman lamppujen ja valaisimien välisiä värimuutoksia.

 

 

Vieressä oleva lamppu hehkuu pehmeässä valkoisessa älyvalossa.

White

Värilämpötila: 2700 K

Pehmeä valkoinen valo, joka on miellyttävä silmille. 

Lämpimän oranssin sävyistä älykästä valoa hehkuva yöpöytävalaisin.

White ambiance

Värilämpötila: 2200–6500 K

Kaikki valkoisen valon sävyt lämpimästä oranssista viileään siniseen.

Yöpöydän lamppu, joka hehkuu älyvalon pehmeän vaaleanpunaisen sävyisenä.

White and color ambiance

Värilämpötila: 2200–6500 K 
+16 miljoonaa väriä 

Kaikki valkoisen valon sävyt ja kaikki värit.

 

 

Hue gradient -valoputki, joka valaisee seinän älyvalon sinisillä, vaaleanpunaisilla, violeteilla ja keltaisilla sävyillä.
Gradientti

Gradientti

Värilämpötila: 2200–6500 K +16 miljoonaa väriä  

RGBWWIC-valot voivat toistaa useita värejä samanaikaisesti. 

Miten Hue eroaa muista? Hue gradient -valaisimia ohjataan LED-valojen ryhmillä, joten niiden tuottama värisekoitus on aina tasainen ja asteittainen.

Makuuhuoneen seinä, joka on valaistu älyvalon hienoilla sinisillä ja vaaleanpunaisilla sävyillä.

ColorCast™

Innovatiivinen, tarkasti järjestettyjen LED-valojemme muotoilu heijastaa väriä ennennäkemättömällä tavalla.

Hue-älylamppu hehkuu lämpimän valkoista, säädettävää valoa.
Herää

Täyden spektrin päivänvalo

Tuo päivänvalo sisään täyden spektrin säädettävällä valkoisella valolla. Nauti valkoisten sävyjen laajasta kirjosta aina lämpimistä kynttilänvalon sävyistä sinertävän viileisiin valkoisiin sävyihin.

Hue Twilight yöpöytävalaisin hehkuu erittäin himmeällä, lämpimän valkoisella älyvalolla.
voimakas himmennys

Säädettävissä erittäin himmeäksi

Hienovarainen yövalo, jonka valon voi säätää todella himmeäksi. Himmennä valosi jopa 0,2 %:iin niiden kokonaiskirkkaudesta.

Tutustu Hueen

Henkilö, joka aikoo käyttää Hue-himmenninkytkintä

Mitä on älykäs valaistus?

Tutustu perusteisiin tämän älyvalaistusteknologiaa käsittelevän kätevän oppaan avulla.
Nainen pitelee suurta filamenttilamppua

Aloita heti

Katso, mitä valoja ja tarvikkeita tarvitset sen perusteella, mitä haluat tehdä.
Kotitoimisto, jossa on kaksi Signe gradient -valaisinta

Toiminnot

Täältä löydät kaiken, mitä voit tehdä Huella.

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

