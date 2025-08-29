Katso, kuinka edistynyt (mutta helposti määritettävä ja käytettävä) Hue-älykoti on.
Perusteet
Älykkäät valot vastaanottavat ohjeita. Hue-valot käyttävät joko Zigbeetä tai Bluetoothia kommunikointiin riippuen siitä, onko sinulla Bridge.
Bridgen kanssa
Bridge ja Bridge Pro ovat älykkäitä keskittimiä, jotka muodostavat yhteyden reitittimeesi Zigbee-verkoston luontia varten. Kun olet asentanut valot, ne voivat kommunikoida Bridgen ja toistensa kanssa.
Jokainen valo välittää signaalia, eli voit laajentaa verkkoa lisäämällä valoja. Tätä kutsutaan mesh-verkoksi.
Ilman Bridgeä
Jos et halua älykästä keskusyksikköä, voit käyttää Bluetoothia. Tällä tavoin voit kommunikoida suoraan valojen kanssa mobiililaitteesi avulla.
Kun sinä (ja laitteesi) liikutte, verkko liikkuu kanssasi. Tästä syystä voit olla rajoitetun välimatkan päässä valoistasi ohjatessasi niitä.
Bluetooth vs. Bridge ja Bridge Pro
Tässä on mitä saat kunkin järjestelmätyypin mukana: Bluetooth vs. Bridge vs. Bridge Pro.
Viestintäprotokolla: Kuinka laitteemme ”kommunikoivat” keskenään
Kantama: yhteysetäisyys
Tuettujen valojen enimmäismäärä
Tuettujen tarvikkeiden enimmäismäärä
Siru: Suunniteltu erittäin nopeita vasteaikoja varten
GPU: Rakennettu monimutkaisten algoritmien suorittamiseen ja tekoälysovellusten tukemiseen
Ohjaus yhdellä sovelluksella: iOS ja Android
Toimii seuraavien kanssa: Integroi valosi saumattomasti älykotiisi
Ääniohjaus: Ovatko valot yhteensopivia ääniohjauskumppanuuksien kanssa?
Ohjaa mistä tahansa: Internet-yhteyden välityksellä.
Luo automaatioita: Aikatauluta valot rutiineihisi
Hue Sync: Synkronoi valot televisioon, musiikkiin, peleihin ja Hue Secureen
Hue MotionAware™: Käytä valoja liiketunnistimina
Zigbee-turvajärjestelmän suojaus
Ohjaa sovelluksella
Hue-sovellus on komentokeskuksesi. Saat järjestelmäsi käyttövalmiiksi vaiheittaisen asennuksen avulla: voit napauttamalla ohjata valojasi välittömästi, luoda automaatioita ja paljon muuta.
Luo toistuvia asetuksia valoille ja turvajärjestelmälle.
Synkronoi valaistuksesi television, pelien ja musiikin kanssa.
Hanki yleiskuva turvajärjestelmästäsi.
Hallitse käyttäjäoikeuksia, kolmansien osapuolten käyttöoikeuksia ja paljon muuta.
Teknologia
Kaunista ja älykästä suunnittelua. Kaikki lamppumme, valaisimemme ja valaistustehosteemme tutkitaan ja suunnitellaan Alankomaissa sijaitsevassa pääkonttorissamme.
Ammattilaistason valaistus kotiisi ja tarkka värien vastaavuus kaikissa älyvaloissasi. Nauti syvistä ja kylläisistä väreistä, pehmeistä pastelliväreistä ja valkoisen valon sävyistä ilman lamppujen ja valaisimien välisiä värimuutoksia.
Värilämpötila: 2700 K
Pehmeä valkoinen valo, joka on miellyttävä silmille.
Värilämpötila: 2200–6500 K
Kaikki valkoisen valon sävyt lämpimästä oranssista viileään siniseen.
Värilämpötila: 2200–6500 K
+16 miljoonaa väriä
Kaikki valkoisen valon sävyt ja kaikki värit.
Värilämpötila: 2200–6500 K +16 miljoonaa väriä
RGBWWIC-valot voivat toistaa useita värejä samanaikaisesti.
Miten Hue eroaa muista? Hue gradient -valaisimia ohjataan LED-valojen ryhmillä, joten niiden tuottama värisekoitus on aina tasainen ja asteittainen.
Innovatiivinen, tarkasti järjestettyjen LED-valojemme muotoilu heijastaa väriä ennennäkemättömällä tavalla.
Tuo päivänvalo sisään täyden spektrin säädettävällä valkoisella valolla. Nauti valkoisten sävyjen laajasta kirjosta aina lämpimistä kynttilänvalon sävyistä sinertävän viileisiin valkoisiin sävyihin.
Hienovarainen yövalo, jonka valon voi säätää todella himmeäksi. Himmennä valosi jopa 0,2 %:iin niiden kokonaiskirkkaudesta.
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.