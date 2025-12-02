Ruokailutilan valaistus

Tuki
Olipa kyseessä romanttinen illallinen, perhejuhla tai etätyöpäivä kotona, Philips Huen älykkäistä ruokailutilan valaisimista löydät varmasti joka tilanteeseen sopivan vaihtoehdon.

Ruokailutilan valaisimet: muuta ruokailun tunnelmaa

Muuta ruokailun tunnelmaa ruokailutilan valaisimien avulla

Haluatko nauttia ravintolan tunnelmasta kotona? Philips Hue -sovelluksessa voit tehdä päivällisestä yhdellä napautuksella juuri niin tunnelmallisen tai eloisan kuin haluat. Valitse lämpimiä, kodikkaita sävyjä arki-illan ateriaa tai kirkkaita, hauskoja värejä ystävien kanssa vietettyjä päivällisjuhlia varten.

Osta ruokailutilan valaisimia
Valaistusinspiraatiota

Valaistusinspiraatiota

Katso, kuinka muut käyttävät Philips Hue -älyvaloja tunnelman luomiseen – ja jaa omat asetuksesi Instagramissa tunnisteella #philipshue.

Opas ruokailutilan valaistukseen

Minkä värinen valo on paras ruokailutiloihin?

Kuinka korkealla ruokailutilan valaisimen pitäisi olla pöydän yläpuolella?

Pitäisikö ruokailutilan ja keittiön valaisimien sopia yhteen?

Lisää inspiroivia ruokailutilan valaistusideoita

Vinkkejä valaistuksen asentamiseksi kaapin alle

Vinkkejä valaistuksen asentamiseksi kaapin alle

Kaappien alle asetettava valaistus on tyylikäs tapa lisätä tunnelmaa. Tutustu LED-valonauhojen käyttöön kaappien alle asetettuna.

Tutustu kaapin alle asennettavaan valaistukseen liittyviin ideoihin
Kuinka älyvalaistus voi muuttaa ruokailutilan ilmettä

Kuinka älyvalaistus voi muuttaa ruokailutilan ilmettä

Oletko miettinyt, mitä älyvalaistus on? Tässä on yksinkertainen erittely siitä, miten älyvalot toimivat ja mitä niillä voi tehdä

Tutustu älyvalaistusratkaisuihin

Tutustu muihin huoneisiin

Olohuoneen valaistus

Olohuoneen valaistus

Olohuoneen valaistus

Makuuhuoneen valaistus

Keittiön valaistus
Älykodin tuotteet

Älykodin tuotteet

Työhuoneen valaistus

Älykkäät ulkovalaisimet takapihalle ja terassille
