Ruokailutilan valaistus

Olipa kyseessä romanttinen illallinen, perhejuhla tai etätyöpäivä kotona, Philips Huen älykkäistä ruokailutilan valaisimista löydät varmasti joka tilanteeseen sopivan vaihtoehdon.
Muuta ruokailun tunnelmaa ruokailutilan valaisimien avulla
Haluatko nauttia ravintolan tunnelmasta kotona? Philips Hue -sovelluksessa voit tehdä päivällisestä yhdellä napautuksella juuri niin tunnelmallisen tai eloisan kuin haluat. Valitse lämpimiä, kodikkaita sävyjä arki-illan ateriaa tai kirkkaita, hauskoja värejä ystävien kanssa vietettyjä päivällisjuhlia varten.
Saatat pitää myös näistä...
Hue White and color ambiance
Festavia-koristevalosarjat
119,99 €
Hue White and color ambiance
Festavia-valosarja
219,99 €
Hue White and color ambiance
Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 3 kpl
49,99 €
LIGHTSTRIPS
3 metrin Flux-valonauha
69,99 €
Hue
Dimmer switch
21,99 €
Smart Button -ohjauspainike
Smart button älypainike
21,99 €
Hue White and color ambiance
Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 4 kpl
59,99 €
Hue White and color ambiance
Festavia-valosarja
359,99 €
LIGHTSTRIPS
5 metrin Flux-valonauha
99,99 €
Kattovalaisimet
Devote Hue slim S -kattovalaisn
79,99 €
LIGHTSTRIPS
Solo ‑valonauha
69,99 €
Hue
Tap dial switch -kytkin
49,99 €
Hue White and color ambiance
Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä
59,99 €
Hue White and color ambiance
Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 3 kpl
49,99 €
Kattovalaisimet
Devote Hue slim M -kattovalaisin
119,99 €
Valaise ruokailutilasi illalliskutsuja varten
Jokainen tapaaminen tarvitsee täydellisen ääniraidan – ja Philips Huen avulla voit saada ruokailutilan valot tanssimaan musiikin tahtiin.
Parhaat ruokailutilan valaisimet illalliskutsuja varten
Hue White and color ambiance
Signe gradient -lattiavalaisin
329,99 €
Hue
Dimmer switch
21,99 €
Valaistusinspiraatiota
Katso, kuinka muut käyttävät Philips Hue -älyvaloja tunnelman luomiseen – ja jaa omat asetuksesi Instagramissa tunnisteella #philipshue.
@kimiefalk
@dutchguy84
@derby.shire.home
@ingbertsen
@Wouter van Foeken
@klusjesmam
@myhomeofzodiac
@nyifaget
Opas ruokailutilan valaistukseen
Minkä värinen valo on paras ruokailutiloihin?
Minkä värinen valo on paras ruokailutiloihin?
Kuinka korkealla ruokailutilan valaisimen pitäisi olla pöydän yläpuolella?
Kuinka korkealla ruokailutilan valaisimen pitäisi olla pöydän yläpuolella?
Pitäisikö ruokailutilan ja keittiön valaisimien sopia yhteen?
Pitäisikö ruokailutilan ja keittiön valaisimien sopia yhteen?
Lisää inspiroivia ruokailutilan valaistusideoita
Vinkkejä valaistuksen asentamiseksi kaapin alle
Kaappien alle asetettava valaistus on tyylikäs tapa lisätä tunnelmaa. Tutustu LED-valonauhojen käyttöön kaappien alle asetettuna.
Kuinka älyvalaistus voi muuttaa ruokailutilan ilmettä
Oletko miettinyt, mitä älyvalaistus on? Tässä on yksinkertainen erittely siitä, miten älyvalot toimivat ja mitä niillä voi tehdä