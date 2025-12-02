Ruokailutilan valaistus

Muuta ruokailun tunnelmaa ruokailutilan valaisimien avulla

Haluatko nauttia ravintolan tunnelmasta kotona? Philips Hue -sovelluksessa voit tehdä päivällisestä yhdellä napautuksella juuri niin tunnelmallisen tai eloisan kuin haluat. Valitse lämpimiä, kodikkaita sävyjä arki-illan ateriaa tai kirkkaita, hauskoja värejä ystävien kanssa vietettyjä päivällisjuhlia varten.