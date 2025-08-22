Miten älyvalot toimivat?

Älyvaloissa on sisällään siru, jonka avulla ne voivat kommunikoida langattomasti muiden laitteiden kanssa. Jokainen valaisin voidaan yhdistää sovellukseen, älykotiavustajaan tai muuhun älykkääseen lisälaitteeseen, joten voit automatisoida valoja, muuttaa niiden väriä tai ohjata niitä etänä.

Miten ne sitten eroavat tavallisista valoista? Tavallisia valoja voi ainoastaan sytyttää ja sammuttaa. Voit himmentää niitä, mutta vain langallisella kytkimellä.