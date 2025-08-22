Älyvalaistus on innovatiivinen tapa valaista kotisi.
Mitä on älyvalaistus?
Miten älyvalot toimivat?
Älyvaloissa on sisällään siru, jonka avulla ne voivat kommunikoida langattomasti muiden laitteiden kanssa. Jokainen valaisin voidaan yhdistää sovellukseen, älykotiavustajaan tai muuhun älykkääseen lisälaitteeseen, joten voit automatisoida valoja, muuttaa niiden väriä tai ohjata niitä etänä.
Miten ne sitten eroavat tavallisista valoista? Tavallisia valoja voi ainoastaan sytyttää ja sammuttaa. Voit himmentää niitä, mutta vain langallisella kytkimellä.
Älyvalaistusteknologia
On olemassa useita teknologioita, jotka voivat tehdä valosta älykkään. Zigbee, Bluetooth ja Wi-Fi ovat suosituimpia.
Zigbee-valot
Zigbee on langaton tiedonsiirtoprotokolla, jonka avulla älylaitteet voivat "keskustella" keskenään. Sitä käytetään yleisesti kodin älyteknologiassa, sillä se on turvallinen, se käyttää vain vähän virtaa ja se toimii myös silloin, kun Wi-Fi-yhteyttä ei ole.
Wi-Fi-valot
Wi-Fi on suosittu älyvalaistuksen tekniikka, koska se on tuttu. Valosi käyttävät kotisi Wi-Fi-verkkoa kommunikoidakseen keskenään. Tällä on kuitenkin myös haittapuolia: Wi-Fi-verkkosi voi ylikuormittua, valot eivät toimi reitittimen ollessa poissa käytöstä, ja kantama on rajoitettu Wi-Fi-signaaliisi.
Bluetooth-valot
Bluetooth on langaton viestintätekniikka, joka käyttää radiotaajuussignaaleja tiedon lähettämiseen. Se on helppoa, ei vaadi muita laitteita ja on lähes kaikkien saatavilla. Mutta Bluetooth tallentaa vain rajoitetun määrän tietoa laitetta kohden, ja sitä voi käyttää vain lyhyillä etäisyyksillä.
Vaatii keskusyksikön
Ohjaa valoja mistä tahansa
Ei hidasta Wi-Fiä*
Toimii myös silloin, kun Wi-Fi-yhteyttä ei ole**
Valojen ohjaus sovelluksella
Automatisoi valot
Aseta ajastimia
Synkronoi valot TV:n, musiikin ja pelien kanssa
Ääniohjaus
Lisää ja mukauta mikä tahansa tarvike
Lisää ulkovalaistusta
*Zigbee ja Wi-Fi käyttävät samaa taajuuskaistaa (2,4 GHz), mutta Zigbee ei käytä Wi-Fi-kaistanleveyttä valojen ohjaamiseen.
**Valoja voidaan ohjata kytkimillä ja automaatioilla, mutta ei sovelluksella tai etäohjauksella.
Mikä on älykäs keskusyksikkö?
Zigbee-älyvaloista tulee todella älykkäitä, kun ne yhdistetään keskusyksikköön, joka luo niiden välille supernopean Zigbee-verkon ja yhdistää ne internetiin.
Kun signaali on muodostettu, valot rakentavat mesh-verkon. Siksi voit lisätä valoja kaikkialle kotiisi, ja ne kaikki "vain toimivat" – koska jokainen valo on toistin, joka laajentaa ja vahvistaa Zigbee-verkkoa.
Philips Hue -järjestelmässä on kaksi keskusyksikköä: Bridge ja Bridge Pro.
LED-teknologia
Miksi älykkäät valot ovat LED-valoja? Muutamia syitä:
1. Ne eivät lämpene muiden valojen tapaan, mikä vahingoittaisi sirua, joka tekee niistä älykkään.
2. LEDeissä on jo sisäinen elektroniikka, joten älysiru on helppo sisällyttää.
3. Ne voivat toistaa miljoonia värejä.
4. Ne ovat kotivalaistuksen nykyinen standardi, mikä johtuu osittain LED-valojen energiatehokkuudesta.
Joten, se on yksi lyhenne pois tieltä. On olemassa muutamia muitakin, kuten RGB, IC, WW... nämä lyhenteet viittaavat LEDien väreihin.
Tiesitkö? Signify vastaa Philips Huen lisäksi myös Color Kineticsistä, joka keskittyy ”dynaamisiin arkkitehtonisiin valaistusjärjestelmiin” (eli areenojen valaistukseen ja valoesityksiin). Yksi heidän suurimmista tutkimusalueistaan on väri – se tarkoittaa, että meillä on pääsy parhaisiin värivalaistuksen mahdollisuuksiin.
RGB-valot
Tarkoittaa "punaista, vihreää, sinistä".
RGB-valot sekoittavat punaisia, vihreitä ja sinisiä LEDejä (valon päävärit) luodakseen laajan valikoiman värejä – tarkemmin sanottuna yli 16 miljoonaa. RGB-valoissa ei ole valkoisia LEDejä, mutta ne voivat silti tuottaa valkoisen sävyn sekoittamalla punaista, vihreää ja sinistä. Nämä valot voivat tuottaa vain yhtä tasaista väriä kerrallaan.
RGBIC-valot
Tarkoittaa ”punaista, vihreää, sinistä” ja ”itsenäistä ohjainta”.
Saatat nähdä puhuttavan myös ”itsenäisestä ohjauksesta” tai ”itsenäisestä sirusta”, mutta ne kaikki tarkoittavat samaa asiaa: voit ohjata eri LEDejä yksitellen, ja näet useita värejä samaan aikaan.
RGBA-valot
Tarkoittaa ”punaista, vihreää, sinistä, meripihkankeltaista”.
RGBA-valoissa käytetään punaisen, vihreän ja sinisen lisäksi meripihkankeltaista, joten ne pystyvät tuottamaan tavallista laajemman valikoiman keltaista valoa, myös oranssia ja kultaa.
RGBW-valot
Tarkoittaa "punaista, vihreää, sinistä, lämpimän valkoista".
RGBW-valoissa (joita kutsutaan joskus myös RGBWW-valoiksi) on myös lämpimän valkoinen siru, joka tuottaa tuhansia valkoisen valon sävyjä. Näin saat lämpimästä viileään valkoisen valon sävyalueen.
RGBWW-valot
Tarkoittaa ”punaista, vihreää, sinistä, viileää valkoista, lämmintä valkoista”.
Kaksi erilaista valkoista LEDiä tarkoittavat, että valo voi tuottaa entistäkin täyteläisempiä värejä. Useimmissa Philips Hue -värivaloissa on tämä tekniikka.
RGBWWIC-valot
Tarkoittaa ”punaista, vihreää, sinistä, viileää valkoista, lämmintä valkoista” ja ”itsenäistä ohjainta”.
Tämä on tekniikka, jota useimmissa Philips Hue -gradienttivaloissa käytetään. Saat kaikki haluamasi valon värit ja voit asettaa useita värejä samanaikaisesti. Liukuvärjäysvaloillamme ohjaat LED-ryhmiä yksittäisten LEDien sijaan kerrallaan – tämä auttaa luomaan saumattomia värisekoituksia.
Miksi tarvitset älyvalaistusta?
Älyvalaistuksen edut eivät rajoitu valojen etäohjaukseen.
Helppo ohjaus
Valot, jotka tekevät mitä haluat, milloin haluat. Kävele ohi, niin valot syttyvät. Nukkumaanmenoaika? Valot himmenevät automaattisesti. Ovatko kätesi täynnä tavaraa? Kerro älykotiavustajallesi, mitä tehdä. Älykäs valaistus ei ole vain älykästä – se tekee elämästä hieman helpompaa.
Ääniohjaus
Yksi älyvalaistuksen suosituimmista ominaisuuksista on ääniohjaus, jonka avulla voit säätää valoja puhekomennolla. "Alexa, laita valot päälle." "Siri, tee olohuoneesta viihtyisä."
Automaatiot
Ajoita valot syttymään ja sammumaan tiettyinä aikoina – ja tietyillä asetuksilla. Lisäksi erikoisautomaatiot, kuten Herää ja Mene nukkumaan, tarjoavat sinulle entistäkin edistyneempiä toimintoja.
Helposti himmennettävä valo
Perinteiset lamput tarvitsevat erityisen himmenninkytkimen, joka kytketään kotisi sähköjärjestelmään. Älykkäissä valoissa himmennys on sisäänrakennettu – sovellus, älykytkimet ja jopa äänesi voivat himmentää valoja välittömästi.
Viihdevalaistus
Synkronoi valot TV:seen tai tietokoneeseen ja katso, kun ne tanssivat, vilkkuvat, himmenevät, kirkastuvat ja muuttavat väriä näytön sisällön mukana.
Vaikuttavat tehosteet
Saa valosi kimaltelemaan, jäljittelemään takkaa tai tuikkimaan kuin tähdet. Voit myös asettaa valot toistamaan kaikki värit.
Yhdistä muihin laitteisiin
Matterin kaltaisten viestintäprotokollien avulla kokonaisen älykodin luominen on yksinkertaista. Käytä älyvalaistusjärjestelmääsi muiden yhdistettyjen laitteiden, kuten kameroiden, kaiuttimien, termostaattien ja kodin avustajien, kanssa.
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.