Tuki
kattovalaisimet

Älykkäät kattovalaisimet

Älykkäät kattovalaisimet täydentävät kodin sisustusta, ja niitä on saatavilla monessa eri koossa ja tyylissä.

Opas älykkäisiin kattovalaisimiin

Miten kattovalaisinta kannattaa käyttää olohuoneessa?

Kuinka valitsen makuuhuoneen kattovalaisimen?

Miten valitsen kylpyhuoneen kattovalaisimen?

Mitä ovat älykkäät kattovalaisimet?

Mihin voin sijoittaa kattovalaisimen?

Toimivatko älykkäät kattovalaisimet kodin virtaaliavustajien kanssa?

Lue lisää älykkäistä kattovalaisimista

kattovalaistus keittiöön

6 keittiön valaistusideaa

Valaise keittiösi näillä keittiön valaistusideoilla ja käyttövinkeillä.
kattovalaistus olohuoneeseen

Tyylikkäät olohuoneen valaistusideat

Älykkäillä kattovalaisimilla voit luoda miellyttävän tunnelman kaikkiin tilanteisiin yhteen talon suosituimmista huoneista – olohuoneeseen.
kattovalaisimet pieneen olohuoneeseen

Pienen olohuoneen valaistusideat

Käyttämällä älykkäitä, tilaa säästäviä kattovalaisimia saat pienen olohuoneen tuntumaan isommalta.

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay