Älykkäät kattovalaisimet täydentävät kodin sisustusta, ja niitä on saatavilla monessa eri koossa ja tyylissä.
Opas älykkäisiin kattovalaisimiin
Miten kattovalaisinta kannattaa käyttää olohuoneessa?
Kuinka valitsen makuuhuoneen kattovalaisimen?
Miten valitsen kylpyhuoneen kattovalaisimen?
Mitä ovat älykkäät kattovalaisimet?
Mihin voin sijoittaa kattovalaisimen?
Toimivatko älykkäät kattovalaisimet kodin virtaaliavustajien kanssa?
Lue lisää älykkäistä kattovalaisimista
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.