Keittiön valaistus

Keittiön valaistus

Lisää keittiön valaistukseen ripaus älykkyyttä! Olipa sinulla millainen maku tahansa, Philips Hue auttaa sinua tuomaan hieman lisää maustetta (ja väriä) keittiöösi.

Moderni keittiö, jossa on kirkkaanvalkoinen keittiön valaistus

Keittiön valaisimet: päivällä ja yöllä

Älykkäät keittiön valaisimet tekevät ruoanlaitosta entistä helpompaa ja mukavampaa! Käytä kirkkaita sävyjä, joilla voit keskittyä ruokien valmistukseen, ja pehmeämpiä lämpimiä sävyjä ruokaillessasi.

Parhaat keittiön valaisimet jokapäiväiseen valaistukseen

GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)

Hue White and color ambiance

GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)

Valkoista valoa ja värivaloa
Jopa 400 luumenia
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

159,99 €

Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä

Hue White and color ambiance

Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä

Mukana virtalähde
Ohjaus Bluetoothilla
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

59,99 €

Suuri Enrave-kattovalaisin

Hue White ambiance

Suuri Enrave-kattovalaisin

Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla

259,99 €

Ensis-riippuvalaisin

Hue White and color ambiance

Ensis-riippuvalaisin

Integroitu LED
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla

479,99 €

GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)

Hue White ambiance

GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)

Lämpimät ja viileät valkoisen valon sävyt
Jopa 400 luumenia
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

69,99 €

GU10 - älykäs kohdelamppu

Hue White and color ambiance

GU10 - älykäs kohdelamppu

Valkoista valoa ja värivaloa
Jopa 400 luumenia
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

64,99 €

A67 - E27-älylamppu - 1 600 lm

Hue White and color ambiance

A67 - E27-älylamppu - 1 600 lm

Jopa 1521 luumenia*
Valkoista ja värikästä valoa
Ohjaus Bluetoothilla
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

79,99 €

Aloituspakkaus E27

Hue White

Aloituspakkaus E27

Lämmin valkoinen valo
Sisältää Hue Bridge -sillan
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Play gradient -valoputki, compact

Hue White and color ambiance

Play gradient -valoputki, compact

Sopii 40–55 tuuman televisioille
Sisältää virtalähteen
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Edellyttää Hue Bridge- siltaa ja Hue Sync Box -synkronointiboksia

199,99 €

Play gradient -valoputki, compact

Hue White and color ambiance

Play gradient -valoputki, compact

Sopii 40–55 tuuman televisioille
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Sisältää virtalähteen
Edellyttää Hue Bridge- siltaa ja Hue Sync Box -synkronointiboksia

199,99 €

Moderni keittiö, joka on valaistu keittiön kiskovalaistuksella

Keittiön valaistus tehtävien mukaan

Älykkäiden keittiön valaisimien avulla voit valmistella kotisi keskeisen paikan mihin tahansa. Kirkas valkoinen valo auttaa sinua valmistamaan aterian, kun taas pehmeämmät sävyt muuntavat keittiön täydelliseksi viihdetilaksi.

Parhaat keittiön valaisimet tunnelmavalaistukseen

Perifo linear light bar -valopalkki

Hue White and color ambiance

Perifo linear light bar -valopalkki

29 wattia
95 cm kiskoilla
Jopa 2 050 luumenia
Täydellinen valinta isoihin tiloihin

199,99 €

Perifo-kisko 1 m

Hue

Perifo-kisko 1 m

1 metriä
Sopii enintään 5:lle kohde-/riippuvalaisimelle
Sopii enintään 1 pienelle valoputkelle (compact light tube)

69,99 €

Perifo cylinder -kohdevalaisin

Hue White and color ambiance

Perifo cylinder -kohdevalaisin

5,3 wattia
17,7 cm kiskoilla
Jopa 510 luumenia
Kääntyy 350 astetta

119,99 €

Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä

Hue White and color ambiance

Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä

Mukana virtalähde
Ohjaus Bluetoothilla
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

59,99 €

Play gradient lightstrip 75 inch

Hue White and color ambiance

Play gradient lightstrip 75 inch

Sopii vähintään 75 tuuman televisioille
Sisältää virtalähteen ja kiinnikkeet
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Edellyttää Hue Bridge- siltaa ja Hue Sync Box -synkronointiboksia

249,99 €

Flourish-riippuvalaisin

Hue White and color ambiance

Flourish-riippuvalaisin

Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla

419,99 €

Aloituspakkaus: 3 E27-älylamppua (1 100) + Dimmer switch

Hue White and color ambiance

Aloituspakkaus: 3 E27-älylamppua (1 100) + Dimmer switch

Jopa 1055 luumenia*
Valkoista ja värikästä valoa
Sisältää Hue Bridge -sillan
Sisältää himmentimen

189,95 €

A67 - E27-älylamppu - 1 600 lm

Hue White and color ambiance

A67 - E27-älylamppu - 1 600 lm

Jopa 1521 luumenia*
Valkoista ja värikästä valoa
Ohjaus Bluetoothilla
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

79,99 €

Play gradient -valoputki, compact

Hue White and color ambiance

Play gradient -valoputki, compact

Sopii 40–55 tuuman televisioille
Sisältää virtalähteen
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Edellyttää Hue Bridge- siltaa ja Hue Sync Box -synkronointiboksia

199,99 €

Play gradient -valoputki, compact

Hue White and color ambiance

Play gradient -valoputki, compact

Sopii 40–55 tuuman televisioille
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Sisältää virtalähteen
Edellyttää Hue Bridge- siltaa ja Hue Sync Box -synkronointiboksia

199,99 €

Lightstrip Plus V4 -jatkopala, 1 metri

Hue White and color ambiance

Lightstrip Plus V4 -jatkopala, 1 metri

Integroitu LED
Ohjaus Bluetoothilla
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla

19,99 €

Valaistusinspiraatiota

Katso, kuinka muut käyttävät Philips Hue -älyvaloja tunnelman luomiseen – ja jaa omat asetuksesi Instagramissa tunnisteella #philipshue.

Keittiön älykkään valaistuksen opas

Minkä värinen valo sopii parhaiten keittiöihin?

Kuinka voin valaista tumman keittiön?

Mikä on paras valaistus keittiösaarekkeelle?

Lisää inspiroivia keittiön valaistusideoita

Kuusi keittiön valaistusideaa

Kuusi keittiön valaistusideaa

Keittiön valaistusideat Huen asiantuntijoilta. Piristä keittiösi tunnelmaa ja nauti kokkailusta, rennosta tunnelmasta ja illanvietosta.

Tutustu muihin keittiön valaistusideoihin
Keittiön uppoasennettavien valaisimien opas

Keittiön uppoasennettavien valaisimien opas

Upotettava valaistus sopii kaikentyyppisiin keittiöihin. Tarvitsetko vinkkejä? Lue oppaamme upotetun valaistuksen käytöstä keittiössä parhaalla mahdollisella tavalla.

Tutustu muihin vinkkeihin liittyen keittiön uppoasennettaviin valaisimiin

Tutustu muihin huoneisiin

Olohuoneen valaistus

Makuuhuoneen valaistus
Älykodin tuotteet

Älykodin tuotteet

Ruokailutilan valaistus

Työhuoneen valaistus

Älykkäät ulkovalaisimet takapihalle ja terassille
