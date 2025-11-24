Lisää keittiön valaistukseen ripaus älykkyyttä! Olipa sinulla millainen maku tahansa, Philips Hue auttaa sinua tuomaan hieman lisää maustetta (ja väriä) keittiöösi.
Keittiön valaisimet: päivällä ja yöllä
Älykkäät keittiön valaisimet tekevät ruoanlaitosta entistä helpompaa ja mukavampaa! Käytä kirkkaita sävyjä, joilla voit keskittyä ruokien valmistukseen, ja pehmeämpiä lämpimiä sävyjä ruokaillessasi.
Parhaat keittiön valaisimet jokapäiväiseen valaistukseen
Hue White and color ambiance
GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)
159,99 €
Hue White ambiance
Suuri Enrave-kattovalaisin
259,99 €
Hue White and color ambiance
Ensis-riippuvalaisin
479,99 €
Hue White ambiance
GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)
69,99 €
Hue White and color ambiance
GU10 - älykäs kohdelamppu
64,99 €
Hue White and color ambiance
A67 - E27-älylamppu - 1 600 lm
79,99 €
Hue White
Aloituspakkaus E27
Hue White and color ambiance
Play gradient -valoputki, compact
199,99 €
Keittiön valaistus tehtävien mukaan
Älykkäiden keittiön valaisimien avulla voit valmistella kotisi keskeisen paikan mihin tahansa. Kirkas valkoinen valo auttaa sinua valmistamaan aterian, kun taas pehmeämmät sävyt muuntavat keittiön täydelliseksi viihdetilaksi.
Parhaat keittiön valaisimet tunnelmavalaistukseen
Hue White and color ambiance
Perifo linear light bar -valopalkki
199,99 €
Hue
Perifo-kisko 1 m
69,99 €
Hue White and color ambiance
Perifo cylinder -kohdevalaisin
119,99 €
Hue White and color ambiance
Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä
59,99 €
Hue White and color ambiance
Play gradient lightstrip 75 inch
249,99 €
Hue White and color ambiance
Flourish-riippuvalaisin
419,99 €
Hue White and color ambiance
Aloituspakkaus: 3 E27-älylamppua (1 100) + Dimmer switch
189,95 €
Hue White and color ambiance
A67 - E27-älylamppu - 1 600 lm
79,99 €
Hue White and color ambiance
Play gradient -valoputki, compact
199,99 €
Hue White and color ambiance
Lightstrip Plus V4 -jatkopala, 1 metri
19,99 €
Valaistusinspiraatiota
Katso, kuinka muut käyttävät Philips Hue -älyvaloja tunnelman luomiseen – ja jaa omat asetuksesi Instagramissa tunnisteella #philipshue.
@janarts
@huisje_azul
@inciyuyucu
@snaideroamsterdam
@airtibo
@living_in_ladepladsen
@luckyenki
Keittiön älykkään valaistuksen opas
Minkä värinen valo sopii parhaiten keittiöihin?
Kuinka voin valaista tumman keittiön?
Mikä on paras valaistus keittiösaarekkeelle?
Lisää inspiroivia keittiön valaistusideoita
Kuusi keittiön valaistusideaa
Keittiön valaistusideat Huen asiantuntijoilta. Piristä keittiösi tunnelmaa ja nauti kokkailusta, rennosta tunnelmasta ja illanvietosta.
Keittiön uppoasennettavien valaisimien opas
Upotettava valaistus sopii kaikentyyppisiin keittiöihin. Tarvitsetko vinkkejä? Lue oppaamme upotetun valaistuksen käytöstä keittiössä parhaalla mahdollisella tavalla.