Tuki
Nainen seisoo olohuoneessa, joka on valaistu Philips Hue -valoilla ja -lampuilla.

Uudista kotisi ilme

Loputtomat mahdollisuudet. Vain yhdellä napautuksella.

Tutustu Philips Hue -älyvalaistukseen

Löydä kaikki mitä sinun tarvitsee tietää täältä!

Sohva ja kahvipöytä huoneessa, jonka seinät on valaistu värikkäällä korostusvalaistuksella.

Perusteet

Olkapään yli kuvattu näkymä henkilöstä, joka säätää valojaan Hue-sovelluksella

Näin se toimii

Olohuone, joka on sisustettu neutraalein värein ja valaistu valkoisella valolla.

Toiminnot

Kaksi ihmistä istuu sohvalla, jonka yläpuolella on värikäs lamppu, ja toinen henkilö istuu taustalla pöydän ääressä.

Aloita heti

Lähikuva Amazon-laitteesta, jonka taustalla on Hue-valo.

Hue-yhteensopiva

Luo oikea valaistus jokaiseen hetkeen

Nainen lukee kirjaa sohvalla, takanaan Hue-lamppuja.

Luo tunnelmaa

Tutustu tunnelmavalaistukseen
Hue Secure -kamera ja -lamppu puuhuonekalussa.

Tunne olosi turvalliseksi

Tutustu kodin turvan tuotteisiin
Nainen syömässä pöydässä, jonka yläpuolella on Hue-valot ja takana valonauha.

Voi paremmin

Tutustu hyvinvointia tukevaan valaistukseen
Nainen pelaa videopelejä ja television takana olevalla seinällä näkyy mukaansatempaava valaistus.

Uppoudu tunnelmaan

Tutustu viihdevalaistukseen

Älykäs valaistus helposti!

Lähikuva henkilöstä, joka säätää valojaan Hue-sovelluksella

Yksinkertainen ohjaus

Ohjaa valoja omalla tavallasi, joko Hue-sovelluksella tai äänikomennoilla.
Käsi pitelee valoja himmentävää kaukosäädintä.

Tasainen himmennys

Säädä valojen kirkkautta vähitellen ja ilman välkkymistä luodaksesi täydellisen tunnelman.
Lähikuva henkilöstä, joka asentaa Bridge Pron Hue-sovelluksella.

Pika-asennus

Olemme tehneet asennuksesta helppoa, joten saat valosi käyttöön hetkessä.

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

