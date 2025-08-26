Philips Hue on muutakin kuin älykkäitä ominaisuuksia – saat käyttöösi älykkään järjestelmän, joka toimii saumattomasti.
Philips Hue on muutakin kuin älykkäitä ominaisuuksia – saat käyttöösi älykkään järjestelmän, joka toimii saumattomasti.
Käytä valojasi liiketunnistimina! MotionAware™-toimintoa käytettäessä valosi syttyvät tai sammuvat, kun ne havaitsevat läsnäolon.
Tämä innovatiivinen ominaisuus, joka on saatavilla yksinomaan Bridge Pron kanssa, toimii mittaamalla valojen toisilleen lähettämien Zigbee-signaalien voimakkuuden vaihteluita.
MotionAware™ on helppo ottaa käyttöön Hue-sovelluksessa, ja valtaosa sekä vanhoista että uusista Hue-valoista ja -laitteista tukee sitä.
Hue-sovellus opastaa sinua luomaan jopa neljä liiketunnistusaluetta kotiisi ja auttaa sinua määrittämään 3 tai 4 yhteensopivaa valoa alueelle.
Saat ilmoituksia ja voit käynnistää hälytyksiä, kun liiketunnistusalueilla havaitaan kutsumattomia vieraita (vaatii tilauksen).
Valitse MotionAwaren™ toimintatapa: määritä tunnistusalue, kalibroi herkkyys, luo aikavälejä, jolloin tunnistus on aktiivinen, ja valitse, mitkä valot aktivoidaan.
MotionAware™ oppii automaattisesti ajan myötä huoneissasi tapahtuvista muutoksista varmistaakseen optimaalisen liiketunnistuksen.
Ajoita valosi syttymään ja sammumaan valitsemillasi asetuksilla milloin tahansa.
Anna valojen kirkastua hitaasti aamulla ja himmentyä ennen nukkumaanmenoa, jotta herätys on lempeämpi ja iltarutiinisi rentouttavampi.
Aseta valot syttymään automaattisesti, kun lähestyt kotia, ja sammumaan, kun lähdet.
Valitse haluamasi valojen ja asetusten yhdistelmä, jonka voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä milloin tahansa.
Lähtölaskenta valolla! Aseta ajastin, niin valot vilkkuvat tai vaihtavat väriä tietyn ajan kuluttua.
Kyse on sopivan valaistuksen asettamisesta – kirjaimellisesti. Valaistusasetuksilla tarkoitetaan valojesi värien ja kirkkauden yhdistelmää, joka luo huoneen tunnelman.
Nämä valaistussuunnittelijoiden luomat valaistusasetukset luokitellaan tunnelman, hetken (kyllä, meillä on myös jouluisia asetuksia!) ja fiiliksen mukaan.
Saa valosi jäljittelemään kynttilänvaloa, tähtitaivasta, vedenalaista tutkimusmatkaa... ja paljon muuta!
Nämä yli 24 tuntia kestävät valaistusasetukset antavat valoillesi mahdollisuuden käyttää eri asetuksia päivän aikana.
Liukuvärjätyllä valolla saat enemmän toiminnallisuutta. Valitse Linear (lineaarinen), Mirrored (peilattu) ja Scattered (hajautettu) luodaksesi erilaisia tyylejä.
Katso, kuinka valosi himmenevät, kirkastuvat, vilkkuvat ja vaihtavat väriä synkronoidusti television, elokuvien, pelien ja musiikin tahdissa.
Ainoa kodin turvajärjestelmä, joka integroi valot, kamerat ja tunnistimet.
Video-ovikello, jolla näet ja kuulet. Aseta Hue-ovikello vilkuttamaan valoja, soittamaan merkkiääntä ja lähettämään sinulle välittömän ilmoituksen.
Selvitä, havaitsiko kamerasi tai ovikellosi ihmisen, eläimen, ajoneuvon vai saapuvan paketin. Voit jopa poistaa tiettyjen asioiden ilmoitukset käytöstä tai saada push-ilmoituksia tärkeistä asioista.
Aseta Luo läsnäolovaikutelma -automaatio osaksi turvajärjestelmääsi, jotta valot syttyvät ja sammuvat samoihin aikoihin, kuin jos joku olisi kotona.
Kaikki Hue-laitteesi toimivat saumattomasti yhdessä – ja voit ohjata niitä kaikkia Hue-sovelluksella.
Philips Hue toimii lukuisten muiden älykodin laitteiden, alustojen ja avustajien kanssa, jotta arki olisi kätevämpää.
Saat käyttöösi kaikki ominaisuudet, kuten automaatiot, koko kodin ohjauksen, Hue Syncin ja Hue Securen.
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.