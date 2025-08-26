Tuki

Philips Hue on muutakin kuin älykkäitä ominaisuuksia – saat käyttöösi älykkään järjestelmän, joka toimii saumattomasti.

 

Ohjaus
Valot
Kodin turva
Integraatiot

Ohjaus

 

 

Henkilö, joka astuu tilaan, jossa Hue MotionAware -liikealue on määritetty liikkeentunnistusta varten.

Hue MotionAware™

Käytä valojasi liiketunnistimina! MotionAware™-toimintoa käytettäessä valosi syttyvät tai sammuvat, kun ne havaitsevat läsnäolon.

Tämä innovatiivinen ominaisuus, joka on saatavilla yksinomaan Bridge Pron kanssa, toimii mittaamalla valojen toisilleen lähettämien Zigbee-signaalien voimakkuuden vaihteluita. 

MotionAware™ on helppo ottaa käyttöön Hue-sovelluksessa, ja valtaosa sekä vanhoista että uusista Hue-valoista ja -laitteista tukee sitä.

Useita tunnistusalueita

Hue-sovellus opastaa sinua luomaan jopa neljä liiketunnistusaluetta kotiisi ja auttaa sinua määrittämään 3 tai 4 yhteensopivaa valoa alueelle.

Yhteensopiva Hue Securen kanssa

Saat ilmoituksia ja voit käynnistää hälytyksiä, kun liiketunnistusalueilla havaitaan kutsumattomia vieraita (vaatii tilauksen).

Täysin muokattavissa

Valitse MotionAwaren™ toimintatapa: määritä tunnistusalue, kalibroi herkkyys, luo aikavälejä, jolloin tunnistus on aktiivinen, ja valitse, mitkä valot aktivoidaan.

Sopeutuu tilaasi

MotionAware™ oppii automaattisesti ajan myötä huoneissasi tapahtuvista muutoksista varmistaakseen optimaalisen liiketunnistuksen.

 

 

Pariskunta astuu olohuoneeseen, joka on valaistu lämpimän valkoisella Philips Hue -älylampulla.

Automaatiot

Ajoita valosi syttymään ja sammumaan valitsemillasi asetuksilla milloin tahansa.

Helpota heräämistä ja nukahtamista

Anna valojen kirkastua hitaasti aamulla ja himmentyä ennen nukkumaanmenoa, jotta herätys on lempeämpi ja iltarutiinisi rentouttavampi.

Kotiintulo ja kotoa lähtö

Aseta valot syttymään automaattisesti, kun lähestyt kotia, ja sammumaan, kun lähdet.

Mukauta

Valitse haluamasi valojen ja asetusten yhdistelmä, jonka voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä milloin tahansa.

Ajastimet

Lähtölaskenta valolla! Aseta ajastin, niin valot vilkkuvat tai vaihtavat väriä tietyn ajan kuluttua.

Valaisimet

 

 

Television sinisen ja vaaleanpunaisen sävyissä kylpevä viihdevalaistus, jota ohjataan Hue-sovelluksella, näkyvissä erilaisia valaistusasetuksia.

Valaistusasetukset

Kyse on sopivan valaistuksen asettamisesta – kirjaimellisesti. Valaistusasetuksilla tarkoitetaan valojesi värien ja kirkkauden yhdistelmää, joka luo huoneen tunnelman.

Valaistusasetusgalleria

Nämä valaistussuunnittelijoiden luomat valaistusasetukset luokitellaan tunnelman, hetken (kyllä, meillä on myös jouluisia asetuksia!) ja fiiliksen mukaan.

Tehosteet

Saa valosi jäljittelemään kynttilänvaloa, tähtitaivasta, vedenalaista tutkimusmatkaa... ja paljon muuta!

Koko päivän valaistusasetukset

Nämä yli 24 tuntia kestävät valaistusasetukset antavat valoillesi mahdollisuuden käyttää eri asetuksia päivän aikana.

Tyylit

Liukuvärjätyllä valolla saat enemmän toiminnallisuutta. Valitse Linear (lineaarinen), Mirrored (peilattu) ja Scattered (hajautettu) luodaksesi erilaisia tyylejä.

Philips Hue -viihdevalaistukseen synkronoitu televisio hehkuu sinisen, vaaleanpunaisen ja punaisen sävyissä, jotka vastaavat näytöllä näkyvää kuvaa.

Hue Sync

Katso, kuinka valosi himmenevät, kirkastuvat, vilkkuvat ja vaihtavat väriä synkronoidusti television, elokuvien, pelien ja musiikin tahdissa.

Kodin turva

 

 

Seinään kiinnitetty Hue Secure -kamera ja kameran reaaliaikainen kuva, joka näyttää naisen takapihalla.

Hue Secure

Ainoa kodin turvajärjestelmä, joka integroi valot, kamerat ja tunnistimet.

MultiChime

Video-ovikello, jolla näet ja kuulet. Aseta Hue-ovikello vilkuttamaan valoja, soittamaan merkkiääntä ja lähettämään sinulle välittömän ilmoituksen.

Tekoälypohjainen tunnistus

Selvitä, havaitsiko kamerasi tai ovikellosi ihmisen, eläimen, ajoneuvon vai saapuvan paketin. Voit jopa poistaa tiettyjen asioiden ilmoitukset käytöstä tai saada push-ilmoituksia tärkeistä asioista.

Turvan automaatiot

Aseta Luo läsnäolovaikutelma -automaatio osaksi turvajärjestelmääsi, jotta valot syttyvät ja sammuvat samoihin aikoihin, kuin jos joku olisi kotona.

Koko kodin integraatio

Kaikki Hue-laitteesi toimivat saumattomasti yhdessä – ja voit ohjata niitä kaikkia Hue-sovelluksella.

Integraatiot

 

 

Hue-yhteensopiva

Philips Hue toimii lukuisten muiden älykodin laitteiden, alustojen ja avustajien kanssa, jotta arki olisi kätevämpää.

Uudet älykodin valaistuksen Hue Bridge Pro- ja Philips Hue Bridge -ohjausjärjestelmät.

Päivitä Bridgeen tai Bridge Prohon

Saat käyttöösi kaikki ominaisuudet, kuten automaatiot, koko kodin ohjauksen, Hue Syncin ja Hue Securen.

