Älylamppupakkaukset

Näiden Philips Hue -erikoispakkausten sisältämien LED-älylamppujen ja pakkaukseen sisältyvän Philips Hue Bridgen avulla voit aloittaa kodin älyvalaisun tai täydentää omaa älyvaloratkaisua kaikissa sisätiloissa.
Tuotepaketti: 2 x Secure-kamera, jossa akku
Päästä päähän -salaus
1080p HD video
Akkukäyttöinen
Sisältää seinäkiinnikkeen
359,98 €
-10%
Monipakkaus: GU10 - kohdelamppu 6 kpl
Lämpimät ja viileät valkoisen valon sävyt
Jopa 400 luumenia
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgellä
139,98 €
125,98 €
Tuotepaketti: 3 x Secure-kamera, jossa akku
Päästä päähän -salaus
1080p HD video
Akkukäyttöinen
Sisältää seinäkiinnikkeen
539,97 €
-10%
Monipakkaus: GU10 - kohdelamppu 6 kpl
Valkoista valoa ja värivaloa
Jopa 400 luumenia
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgellä
319,98 €
287,98 €
-10%
Tuotepaketti: Lightstrip + jatkonauha
Valkoinen ja värikäs valo
Sisältää jatkonauhan
Ohjaa sovelluksella, äänellä tai lisävarusteilla
79,98 €
71,98 €
Tuotepaketti: 2 x Secure-kamera, jossa paristo
Päästä päähän -salaus
1080p HD video
Paristokäyttöinen
Sisältää seinäkiinnikkeen
359,98 €
Tuotepaketti: 2 x Secure-kamera, langallinen
Päästä päähän -salaus
1080p HD video
Kytkettävä pistorasiaan
Sisältää seinäkiinnikkeen
299,98 €
-10%
Ulkovalaistuksen monipakkaus: Discover valonheitin + ulkoliiketunnistin
Automatisoi valosi
Valonheitin 230 V
Akkukäyttöinen liiketunnistin
Hue Bridge vaaditaan
259,98 €
233,98 €
-10%
Ulkovalaistuksen monipakkaus: Resonate seinävalaisin 4 kpl
Integroitu LED
230 V
Valkoista valoja ja värivaloa
Hue Bridge vaaditaan
639,96 €
575,96 €
ALE
Ulkovalaistuksen monipakkaus: Ulkovalonauhat 5 m + 2 m
Helppo asennus
1 x 2 m + 1 x 5 m
Valkoista valoja ja värivaloa
Hue Bridge vaaditaan
379,98 €
341,98 €
-10%
Monipakkaus: Centura upotettava kohdevalaisin 6 kpl, valkoinen
Valkoista valoa ja värivaloa
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoilla*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgellä
379,98 €
341,98 €
-10%
Tuotepaketti: Ambiance gradient valonauha 2 m + jatko-osa 1 m
Voi toistaa monta väriä samanaikaisesti
Ohjaus Bridgellä tai Bluetoothilla
Perusosaa (2 m) voidaan lyhentää merkityistä kohdista
Helppo asennus
224,98 €
202,48 €
Lue lisää älyvalaistuksen monipakkauksista
Onko saatavana erikoispakkauksia, jotka sisältävät Philips Hue Bridgen?
Mitä tuotteita monipakkaus sisältää?
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.