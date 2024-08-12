Tuki
Älylamppupakkaukset

Älylamppupakkaukset

Näiden Philips Hue -erikoispakkausten sisältämien LED-älylamppujen ja pakkaukseen sisältyvän Philips Hue Bridgen avulla voit aloittaa kodin älyvalaisun tai täydentää omaa älyvaloratkaisua kaikissa sisätiloissa.

57 tuotetta
Kaikki tuotteet Aloituspakkaukset (18) Lamput (88) Valonauhat (22) Kodin turva (32)
Pehmeä ja lämmin valkoinen

Pehmeä ja lämmin valkoinen

(1)

Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen

Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen

(4)

Värivalo

Värivalo

(10)

Gradientti

Gradientti

(2)

Lähikuva edestä Tuotepaketti: 2 x Secure-kamera, jossa akku

Tuotepaketti: 2 x Secure-kamera, jossa akku
Päästä päähän -salaus
1080p HD video
Akkukäyttöinen
Sisältää seinäkiinnikkeen

359,98 €

-10%
Lähikuva edestä Monipakkaus: GU10 - kohdelamppu 6 kpl

Monipakkaus: GU10 - kohdelamppu 6 kpl
Lämpimät ja viileät valkoisen valon sävyt
Jopa 400 luumenia
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgellä

139,98 €

125,98 €

Lähikuva edestä Tuotepaketti: 3 x Secure-kamera, jossa akku

Tuotepaketti: 3 x Secure-kamera, jossa akku
Päästä päähän -salaus
1080p HD video
Akkukäyttöinen
Sisältää seinäkiinnikkeen

539,97 €

-10%
Lähikuva edestä Monipakkaus: GU10 - kohdelamppu 6 kpl

Monipakkaus: GU10 - kohdelamppu 6 kpl
Valkoista valoa ja värivaloa
Jopa 400 luumenia
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgellä

319,98 €

287,98 €

-10%
Lähikuva edestä Tuotepaketti: Lightstrip + jatkonauha

Tuotepaketti: Lightstrip + jatkonauha
Valkoinen ja värikäs valo
Sisältää jatkonauhan
Ohjaa sovelluksella, äänellä tai lisävarusteilla

79,98 €

71,98 €

Lähikuva edestä Tuotepaketti: 2 x Secure-kamera, jossa paristo

Tuotepaketti: 2 x Secure-kamera, jossa paristo
Päästä päähän -salaus
1080p HD video
Paristokäyttöinen
Sisältää seinäkiinnikkeen

359,98 €

Lähikuva edestä Tuotepaketti: 2 x Secure-kamera, langallinen

Tuotepaketti: 2 x Secure-kamera, langallinen
Päästä päähän -salaus
1080p HD video
Kytkettävä pistorasiaan
Sisältää seinäkiinnikkeen

299,98 €

-10%
Lähikuva edestä Ulkovalaistuksen monipakkaus: Discover valonheitin + ulkoliiketunnistin

Ulkovalaistuksen monipakkaus: Discover valonheitin + ulkoliiketunnistin
Automatisoi valosi
Valonheitin 230 V
Akkukäyttöinen liiketunnistin
Hue Bridge vaaditaan

259,98 €

233,98 €

-10%
Lähikuva edestä Ulkovalaistuksen monipakkaus: Resonate seinävalaisin 4 kpl

Ulkovalaistuksen monipakkaus: Resonate seinävalaisin 4 kpl
Integroitu LED
230 V
Valkoista valoja ja värivaloa
Hue Bridge vaaditaan

639,96 €

575,96 €

ALE
Lähikuva edestä Ulkovalaistuksen monipakkaus: Ulkovalonauhat 5 m + 2 m

Ulkovalaistuksen monipakkaus: Ulkovalonauhat 5 m + 2 m
Helppo asennus
1 x 2 m + 1 x 5 m
Valkoista valoja ja värivaloa
Hue Bridge vaaditaan

379,98 €

341,98 €

-10%
Lähikuva edestä Monipakkaus: Centura upotettava kohdevalaisin 6 kpl, valkoinen

Monipakkaus: Centura upotettava kohdevalaisin 6 kpl, valkoinen
Valkoista valoa ja värivaloa
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoilla*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgellä

379,98 €

341,98 €

-10%
Lähikuva edestä Tuotepaketti: Ambiance gradient valonauha 2 m + jatko-osa 1 m

Tuotepaketti: Ambiance gradient valonauha 2 m + jatko-osa 1 m
Voi toistaa monta väriä samanaikaisesti
Ohjaus Bridgellä tai Bluetoothilla
Perusosaa (2 m) voidaan lyhentää merkityistä kohdista
Helppo asennus

224,98 €

202,48 €

1-12/57

Lue lisää älyvalaistuksen monipakkauksista

Onko saatavana erikoispakkauksia, jotka sisältävät Philips Hue Bridgen?

Mitä tuotteita monipakkaus sisältää?

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay