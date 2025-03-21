*Tilaa uutiskirje ja säästä 25 %. Sinun tulee vahvistaa sähköpostiosoitteesi, jonka jälkeen saat alennuskoodisi tunnin sisällä. Käsittelyaika voi vaihdella. Alennuskoodi ei koske nykyisiä uutiskirjeen tilaajia. Tutustu kampanjan ehtoihin.
Mikä on kiskovalaistus?
Tutustu kiskovalaisimien tärkeimpiin ominaisuuksiin niiden peruskomponenteista valaisimien monipuolisiin ja laajoihin käyttömahdollisuuksiin. Perehdy kaikkeen siihen, mitä tämän modulaarisen valaistusjärjestelmän käyttäminen edellyttää.
Viisi keittiön kiskovalaisinideaa
Hanki asiantuntijavinkkejä keittiön kiskovalaisimiin, niiden sijoittamiseen ja millaisia kiskovalaisimia keittiöön kannattaa hankkia.
Ideoita portaiden valaistukseen
Kauniita ja toimivia ideoita portaiden valaisemiseen Philips Huella.
Ulkokäyttöön sopivien seinävalaisimien syväkatsaus
Seuraavassa on joitakin huomioon otettavia seikkoja ulkotilojen seinävalaimisien suunnittelua varten.
Koristeleminen ulkokäyttöön tarkoitetuilla valosarjoilla
Valosarjat eivät ole enää joulua ja muita juhlapäiviä varten – ne sopivat täydellisesti ympärivuotiseen käyttöön!
Valosarjoihin liittyviä ideoita makuuhuoneeseen
Koristevalosarjat, keijukaisvalot – millä nimellä niitä kutsutaankaan, makuuhuoneen valosarjat voivat auttaa sisustamaan huoneesi tavalla, joka antaa persoonallisuutesi loistaa.
