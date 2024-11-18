Saa kotisi loistamaan sisä- ja ulkotilojen valosarjoilla.
3 tuotetta
White and color ambiance
Festavia-valosarja
Luo monivärinen valaistus värikkäällä valosarjalla
250 älykästä värilediä
20 metrin johto
Sisä- ja ulkokäyttöön
219,99 €
White and color ambiance
Festavia-koristevalosarjat
Luo monivärinen valaistus värikkäällä valosarjalla
100 älykästä värilediä
8 metrin johto
Sisä- ja ulkokäyttöön
119,99 €
Koristevalojen käyttäminen
Tutustu, miten voit luoda tilaasi haluamasi tunnelman koristevalojen avulla kaikkiin tilanteisiin.Lue lisää
White and color ambiance
Festavia-valosarja
Luo monivärinen valaistus värikkäällä valosarjalla
500 älykästä värilediä
40 metrin johto
Sisä- ja ulkokäyttöön
359,99 €
Opas älykkäisiin valosarjoihin
Miten valosarjat tulisi ripustaa?
Kuinka monta metriä valosarjoja tarvitsen?
Miten voin koristella älykkäillä valosarjoilla?
Miten sisätiloihin tarkoitettuja valosarjoja käytetään?
Mitkä valosarjat ovat parhaat joulukuusen koristelemiseen?
Lue lisää älykkäistä valosarjoista
