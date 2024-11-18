Tuki
Älykkäät valosarjat

Saa kotisi loistamaan sisä- ja ulkotilojen valosarjoilla.

Lähikuva edestä Festavia-valosarja

White and color ambiance

Festavia-valosarja
Luo monivärinen valaistus värikkäällä valosarjalla
250 älykästä värilediä
20 metrin johto
Sisä- ja ulkokäyttöön

219,99 €

Lähikuva edestä Festavia-koristevalosarjat

White and color ambiance

Festavia-koristevalosarjat
Luo monivärinen valaistus värikkäällä valosarjalla
100 älykästä värilediä
8 metrin johto
Sisä- ja ulkokäyttöön

119,99 €

Uutta!

Koristevalojen käyttäminen

Tutustu, miten voit luoda tilaasi haluamasi tunnelman koristevalojen avulla kaikkiin tilanteisiin.

Lähikuva edestä Festavia-valosarja

White and color ambiance

Festavia-valosarja
Luo monivärinen valaistus värikkäällä valosarjalla
500 älykästä värilediä
40 metrin johto
Sisä- ja ulkokäyttöön

359,99 €

valosarjat joulukoristeluun

Joulukuusen valaistus: vihjeitä ja vinkkejä

Luo juhlatunnelmaa koristelemalla kotisi valosarjoillamme tai käytä niitä joulukuusen valoina – tutustu juhla-ajan vinkkeihimme
valosarjat ulkokäyttöön

Näin koristat tilaa ulkokäyttöön tarkoitetuilla valosarjoilla

Ulkokäyttöön tarkoitetut valosarjat sopivat juhlavan tunnelman luomisen lisäksi ympärivuotiseen koristeluun! Voit luoda ulkokäyttöön tarkoitetuilla valosarjoilla taianomaisen tunnelman, lisäsitpä ne minne vain ulkotiloissasi.
valosarjat makuuhuoneeseen

Koristevalosarjoihin liittyviä ideoita makuuhuoneeseen

Valosarjat, valoketjut – millä nimellä niitä kutsutaankaan, makuuhuoneen valosarjat voivat auttaa sisustamaan huoneesi tavalla, joka antaa persoonallisuutesi loistaa.

