Älykäs kodin turva

Suojaa kotisi valolla lisäsuojan tunteen saamiseksi, olitpa sitten kotona tai poissa. Philips Huella et saa pelkästään älykodin turvaa — Saat loistavaa älykodin turvaa.

Flash sale -25 %
Lähikuva edestä Secure-kamera, jossa akku

Hue

Secure-kamera, jossa akku
Päästä päähän -salaus
1080p HD -video
Akkukäyttöinen
Mukana seinäteline
Lähikuva edestä Tuotepaketti: 3 x Secure-kamera, jossa akku

Tuotepaketti: 3 x Secure-kamera, jossa akku
Päästä päähän -salaus
1080p HD video
Akkukäyttöinen
Sisältää seinäkiinnikkeen
Lähikuva edestä Tuotepaketti: 2 x Secure-kamera, jossa akku

Tuotepaketti: 2 x Secure-kamera, jossa akku
Päästä päähän -salaus
1080p HD video
Akkukäyttöinen
Sisältää seinäkiinnikkeen
Flash sale -25 %
Lähikuva edestä Secure Ovisensori

Hue

Secure Ovisensori
Langaton asennus
Automatisoi valaistuksen
Pitkä akunkesto
Kiinnitetään oviin tai ikkunoihin
Säästä jopa 40 %
Lähikuva edestä Secure-pöytäteline

Hue

Secure-pöytäteline
Tehty langallisille Secure-kameroille
Lisätty painoa vakauden varmistamiseksi
Piilottaa johdot saumattoman lopputuloksen varmistamiseksi
Saatavana mustana ja valkoisena.
Flash sale -25 %
Lähikuva edestä Secure-kaapeli, putoamisen estävä

Hue

Secure-kaapeli, putoamisen estävä
Yhteensopiva kaikkien Secure-kameroiden kanssa
Valmistettu korkealaatuisista materiaaleista
Vaikeuttaa ei-toivottua poistoa
Suositellaan yli 2 metrin korkeuteen asennettaville kameroille
Flash sale -25 %
Lähikuva edestä Secure Ovisensori

Hue

Secure Ovisensori
Langaton asennus
Automatisoi valaistuksen
Pitkä akunkesto
Kiinnitetään oviin tai ikkunoihin
Flash sale -25 %
Lähikuva edestä Secure Ovisensori

Hue

Secure Ovisensori
Langaton asennus
Automatisoi valaistuksen
Pitkä akunkesto
Kiinnitetään oviin tai ikkunoihin
Säästä jopa 40 %
Lähikuva edestä Secure -kameran USB C -kaapeli 3 m

Hue

Secure -kameran USB C -kaapeli 3 m
Sopii Hue Secure -kameroihin
USB C -liitin
Jatkojohto sisäkäyttöön
3 metriä
Säästä jopa 40 %
Lähikuva edestä Secure-pöytäteline

Hue

Secure-pöytäteline
Tehty langallisille Secure-kameroille
Lisätty painoa vakauden varmistamiseksi
Piilottaa johdot saumattoman lopputuloksen varmistamiseksi
Saatavana mustana ja valkoisena.
Flash sale -25 %
Lähikuva edestä Secure- langallinen kamera, jossa pöytäteline

Hue

Secure- langallinen kamera, jossa pöytäteline
Päästä päähän -salaus
1080p HD -video
Kytketään pistorasiaan
Mukana teline
Säästä jopa 40 %
Lähikuva edestä Maapiikki Secure-kameraan

Hue

Maapiikki Secure-kameraan
Tehty Secure-kameroita varten
Helppo asennus ulkoalueille
Sijoita suoraan kiinteään maahan
Suunniteltu käytettäväksi pienjännitejärjestelmän kanssa
Opas älykkääseen kodin turvaan

Mitä on älykäs kodin turva?

Kuinka voin lisätä älykästä kodin turvaa?

Onko langattomia turvakameroita saatavilla?

Mitä on älykäs kodin valvonta?

Etkö löydä älykkääseen kodin turvaan liittyvää vastausta?

Tutustu älykkääseen kodin turvaan

turvavalaistus

Mitä on turvallisuuden tunnetta lisäävä valaistus?

Älykäs kodin turva on enemmän kuin muutaman kirkkaan valon sijoittelua sinne tänne.
liiketunnistimet

Parhaat vinkit liiketunnistimien käyttöön

Eteisen valo voi olla hankalaa sytyttää kyynärpäällä, kun kannat raskaita ostoskasseja. Mitä jos kehosi olisi virtakytkin?
kodin turva ja valaistusautomaatiot

Tunne olosi turvallisemmaksi kodin valaistusautomaation avulla

Philips Hue -valot, -tunnistimet ja -valvontakamerat yhdessä Hue-sovelluksen kanssa turvaavat mielenrauhasi olitpa sitten kotona tai matkoilla.

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

