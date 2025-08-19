Suojaa kotisi valolla lisäsuojan tunteen saamiseksi, olitpa sitten kotona tai poissa. Philips Huella et saa pelkästään älykodin turvaa — Saat loistavaa älykodin turvaa.
Hue
Secure-kamera, jossa akku
Current price is {currentPrice}
Tuotepaketti: 3 x Secure-kamera, jossa akku
Current price is {currentPrice}
Tuotepaketti: 2 x Secure-kamera, jossa akku
Current price is {currentPrice}
Hue
Secure Ovisensori
Current price is {currentPrice}
Hue
Secure-pöytäteline
Current price is 29,99 €, original price is 49,99 €
Hue
Secure-kaapeli, putoamisen estävä
Current price is {currentPrice}
Hue
Secure Ovisensori
Current price is {currentPrice}
Hue
Secure Ovisensori
Current price is {currentPrice}
Hue
Secure -kameran USB C -kaapeli 3 m
Current price is 11,99 €, original price is 19,99 €
Hue
Secure-pöytäteline
Current price is 29,99 €, original price is 49,99 €
Hue
Secure- langallinen kamera, jossa pöytäteline
Current price is {currentPrice}
Hue
Maapiikki Secure-kameraan
Current price is 23,99 €, original price is 39,99 €
Opas älykkääseen kodin turvaan
Mitä on älykäs kodin turva?
Mitä on älykäs kodin turva?
Kuinka voin lisätä älykästä kodin turvaa?
Kuinka voin lisätä älykästä kodin turvaa?
Onko langattomia turvakameroita saatavilla?
Onko langattomia turvakameroita saatavilla?
Mitä on älykäs kodin valvonta?
Mitä on älykäs kodin valvonta?
Etkö löydä älykkääseen kodin turvaan liittyvää vastausta?
Etkö löydä älykkääseen kodin turvaan liittyvää vastausta?
Tutustu älykkääseen kodin turvaan
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.