Installation simple et prête à l’emploi avec branchement immédiat

Les guirlandes lumineuses à globes Festavia sont alimentées à basse tension, ce qui signifie que vous pouvez simplement les brancher sur une prise de courant existante à l’aide du bloc d’alimentation fourni. Aucun recâblage compliqué n’est nécessaire. Vous pouvez également ajouter des guirlandes lumineuses à une installation à basse tension existante et les intégrer aux autres lumières qui se trouvent dans votre espace extérieur.

Les guirlandes lumineuses à globes ne peuvent pas être raccordées bout à bout, mais il est possible de brancher deux guirlandes lumineuses sur le bloc d’alimentation à l’aide du raccord en T fourni avec la guirlande de rallonge.