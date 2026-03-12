Kit de rescellement extérieur OmniGlow
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À propos de Kit de rescellement extérieur OmniGlow
Le kit de rescellement extérieur facilite la personnalisation de votre bande lumineuse OmniGlow pour qu’elle s’adapte parfaitement à votre espace. Après avoir coupé la bande à la longueur désirée, utilisez le scellant, le bouchon d’extrémité et l’embout inclus pour refermer solidement la lumière et maintenir sa protection contre les intempéries. Conçu spécifiquement pour les bandes lumineuses extérieures OmniGlow, le kit assure une finition propre et professionnelle tout en conservant des performances extérieures fiables.
- Permet une personnalisation sur mesure grâce à la découpe
- Maintient la résistance aux intempéries
- Comprend un scellant, un bouchon et un culot
- Finition d’aspect professionnel
- Pour les bandes lumineuses d’extérieur OmniGlow
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 046677614591
Conception et finition
- Matériau
- Silicone
Dimensions et poids de l'emballage
- EAN/CUP - produit
- 046677614591
- Poids net
- 0,02 kg
- Poids brut
- 0,03 kg
- Hauteur
- 36 mm
- Longueur
- 36 mm
- Largeur
- 72 mm
- Numéro de matériau (12CN)
- 929004424002
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 5 mm
- Longueur hors-tout
- 12 mm
- Largeur hors-tout
- 12 mm
Service
- Garantie
- 2 ans
Systèmes pris en charge
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes de tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Autre
- Manuel de l’utilisateur
- Aucun manuel disponible
- Élimination du produit
- À la fin de la vie (économique) du produit, jetez-le conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination correcte de votre produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine.
- Démontage
- Aucune information disponible par rapport au démontage