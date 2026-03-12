Le kit de rescellement extérieur facilite la personnalisation de votre bande lumineuse OmniGlow pour qu’elle s’adapte parfaitement à votre espace. Après avoir coupé la bande à la longueur désirée, utilisez le scellant, le bouchon d’extrémité et l’embout inclus pour refermer solidement la lumière et maintenir sa protection contre les intempéries. Conçu spécifiquement pour les bandes lumineuses extérieures OmniGlow, le kit assure une finition propre et professionnelle tout en conservant des performances extérieures fiables.

Permet une personnalisation sur mesure grâce à la découpe

Maintient la résistance aux intempéries

Comprend un scellant, un bouchon et un culot

Finition d’aspect professionnel

Pour les bandes lumineuses d’extérieur OmniGlow