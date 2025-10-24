Lampe sur pied Signe
Ajoutez un éclairage d'ambiance offrant 16 millions de couleurs, allant d'une lumière blanche chaude à froide, et conférez un style moderne à n’importe quelle pièce grâce à l'élégante lampe sur pied Signe. Connectez-vous au pont Hue pour profiter de toutes les commandes et caractéristiques de l’éclairage intelligent.
Points forts des produits
- DEL intégrée
- Aluminium
- Commande intelligente avec pont Hue*
- Commande vocale*
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Aluminium
Matériau
Aluminium