Doté d’une large zone d’éclairage et d’une conception étonnamment compacte, le lèche-mur Play est le nec plus ultra pour améliorer la qualité du téléviseur. La technologie ColorCast et une conception élégante en aluminium en font la touche parfaite qui viendra colorer votre cinéma maison (ou n’importe quel autre endroit).

Technologie ColorCast

1035 lumens

Hauteur x largeur : 6,2 x 3,6 pouces

Blanc mat

Aluminium