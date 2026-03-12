Lèche-mur Hue Play

Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Lèche-mur HuePlay
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À propos de Lèche-mur Hue Play

Doté d’une large zone d’éclairage et d’une conception étonnamment compacte, le lèche-mur Play est le nec plus ultra pour améliorer la qualité du téléviseur. La technologie ColorCast et une conception élégante en aluminium en font la touche parfaite qui viendra colorer votre cinéma maison (ou n’importe quel autre endroit).

  • Technologie ColorCast
  • 1035 lumens
  • Hauteur x largeur : 6,2 x 3,6 pouces
  • Blanc mat
  • Aluminium

Inspiration en matière d’éclairage

Découvrez comment d’autres utilisent les lampes intelligentes Philips Hue pour créer une ambiance et partagez votre propre configuration sur Instagram avec le hashtag #philipshue

image by jeanchrijaz containing living room, television, room, speaker, table

@jeanchrijaz

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