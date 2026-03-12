Lèche-mur Hue Play
À propos de Lèche-mur Hue Play
Doté d’une large zone d’éclairage et d’une conception étonnamment compacte, le lèche-mur Play est le nec plus ultra pour améliorer la qualité du téléviseur. La technologie ColorCast et une conception élégante en aluminium en font la touche parfaite qui viendra colorer votre cinéma maison (ou n’importe quel autre endroit).
- Technologie ColorCast
- 1035 lumens
- Hauteur x largeur : 6,2 x 3,6 pouces
- Blanc mat
- Aluminium
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 046677590130
Conception et finition
- Couleur
- Blanche
- Matériau
- Matières synthétiques
Durabilité
- Durée de vie nominale
- 25 000
fonction supplémentaire/accessoire inclus
- Piles fournies
- Non
- Intensité variable avec l’appli et l’interrupteur Hue
- Oui
- DEL intégrée
- Oui
- Portatif
- Non
- Bloc d’alimentation inclus
- Oui
Caractéristiques de la lumière
- Indice de rendu des couleurs (IRC)
- ≥80
- Température de couleur
- 2000-6500 K
Divers
- Conçu spécialement pour
- Salon
- Type
- Lampe de table
Dimensions et poids de l'emballage
- EAN/CUP - produit
- 046677590130
- Poids net
- 0,85 kg
- Poids brut
- 1,12 kg
- Hauteur
- 141 mm
- Longueur
- 185 mm
- Largeur
- 145 mm
- Numéro de matériau (12CN)
- 929003837801
Dimensions et poids du produit
- Longueur du câble
- 2 000
- Hauteur totale
- 157 mm
- Longueur hors-tout
- 91,4 mm
- Largeur hors-tout
- 7,6 mm
Service
- Garantie
- 2 ans
Fiche technique
- Flux lumineux de 4 000 K
- 1 035
- Couleur de la lumière
- Lumière colorée et blanche (RVBB)
- Alimentation principale
- 100-240 V
- Code IP
- IP20
- Catégorie de protection
- Classe II
L‘ampoule
- Mise à jour du logiciel
- Oui
Systèmes pris en charge
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Application Philips Hue
- iOS 16 ou version ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de soutien définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d’accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes de tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Autre
- Manuel de l’utilisateur
- User Manual
- Élimination du produit
- À la fin de la vie (économique) du produit, jetez-le conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination correcte de votre produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine.
- Démontage
- Aucune information disponible par rapport au démontage
Foire aux questions
Puis-je utiliser le lèche-mur Hue Play avec d'autres lampes Philips Hue ?
Oui. Le lèche-mur Hue Play fonctionne de la même manière qu’une autre lampe Philips Hue et sont faciles à ajouter à votre configuration d’éclairage connecté existante.
De quoi ai-je besoin pour synchroniser le lèche-mur Hue Play avec un téléviseur ou un PC ?
Pour créer une synchronisation de divertissement avec un téléviseur ou un PC, vous devrez vous connecter au Hue Bridge (vendu séparément) et au boîtier de synchronisation HDMI ou à l’application de synchronisation de téléviseur/PC (vendue séparément).
Mon lèche-mur Hue Play possède-t-il un interrupteur marche/arrêt ou un bouton pour contrôler ses couleurs ?
Non. Le lèche-mur Hue Play s'allumera lorsqu'il sera connecté à l'alimentation mais restera de la même couleur. Vous pouvez changer la couleur en le connectant à un Hue Bridge (vendu séparément) et en utilisant l'application Hue.
Où dois-je installer mon lèche-mur Hue Play ?
Placez-le verticalement sur n’importe quelle surface (par exemple de chaque côté de votre téléviseur, sur une table de chevet ou à côté d’un canapé).
Quelle est la différence entre le pack simple et le pack de 2 lèche-murs Hue Play ?
Un seul lèche-mur Hue Play comprend une lampe et une alimentation électrique qui peuvent alimenter un lèche-mur Hue Play tandis que le pack de 2 comprend deux lampes et une unité d'alimentation électrique qui peuvent alimenter les deux lèche-murs Hue Play à la fois.
Dois-je acheter des accessoires séparés pour utiliser le lèche-mur Hue Play ?
Non. Le pack simple et le pack de 2 comprennent tous les accessoires de base dont vous avez besoin pour utiliser votre lèche-mur Hue Play. Cependant, vous devez connecter votre lèche-mur Hue Play au Hue Bridge (vendu séparément) pour pouvoir le contrôler à l'aide de l'application Hue.