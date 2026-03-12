La conception architecturale haut de gamme et l’éclairage intelligent se réunissent dans la suspension à dégradé Signe. C’est une conception élégante faite pour s’intégrer parfaitement à l’architecture de votre maison avec une sophistication discrète. Suspendez son profil minimaliste ultra-mince au plafond et branchez-le à une prise murale. Faites pivoter et glisser la lumière le long du câble, vers le haut ou vers le bas, pour mettre en valeur les éléments architecturaux. L’effet est une lumière qui semble flotter, créant un élément magnifiquement discret pour la cuisine, le salon ou la chambre. La technologie avancée de dégradé éclaire doucement les murs avec des dégradés de lumière pour apporter chaleur et profondeur à l’espace. Passez sans effort entre des tons blancs chauds pour se détendre et des dégradés de couleurs décoratives douces pour créer l’ambiance. La suspension à dégradé Signe est fabriquée en aluminium noir de haute précision, créant une apparence raffinée et élégante. L’application primée Hue vous offre un contrôle intelligent, des automatisations et des scènes personnalisées adaptées à votre mode de vie.

Dégradé blanc et coloré

Effets d’éclairage de mur

Gradation ultra-basse à 0,1 %

Glisser vers le haut ou vers le bas pour positionner la lumière

Ultra mince, finition en aluminium noir