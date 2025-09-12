Aide
Plafonnier intensif mis à niveau à boîte encastrée de 4 po

Remplissez la salle de couleurs! Ces plafonniers intensifs encastrés s'adaptent aux trous de 4 pouces au plafond. Lumineuses et colorées, ces lumières sont le moyen idéal de décorer votre espace. Ne peut pas être inclus.

Points forts des produits

  • Convient à des trous de 4 pouces
  • Comprend un adaptateur de culot E26
  • 850 lumens
  • Lumière colorée
Créez une expérience personnalisée à l'aide d'un éclairage intelligent coloré

Créez une expérience personnalisée à l'aide d'un éclairage intelligent coloré

Transformez votre demeure grâce à plus de 16 millions de couleurs, en créant instantanément l'ambiance appropriée à n'importe quel événement. En ne touchant qu'un seul bouton, vous pouvez donner un ton festif à une fête, transformer votre salon en cinéma, rehausser votre décor intérieur avec des touches de couleur et bien plus encore.

Donnez le ton approprié grâce à un éclairage blanc de chaud à froid

Donnez le ton approprié grâce à un éclairage blanc de chaud à froid

Ces ampoules et ces appareils d'éclairage fournissent différentes nuances de lumière blanche chaude à froide. Grâce à une gradation complète allant d'un éclairage éclatant à tamisé, vous pouvez régler vos lampes sur la nuance et la luminosité d'éclairage parfaites pour répondre à vos besoins quotidiens.

Obtenez les ambiances lumineuses parfaites pour vos activités quotidiennes

Obtenez les ambiances lumineuses parfaites pour vos activités quotidiennes

Simplifiez-vous la vie et rendez-la plus agréable avec quatre recettes lumineuses définies à l’avance et concoctées spécialement pour vos tâches quotidiennes : Energize, Concentrate, Read et Relax. lm a busy mind. Deux ambiances aux tons froids, Energize et Concentrate, vous aident à démarrer la journée ou à maintenir votre concentration tandis que les ambiances aux tons chauds, Read et Relax, aident à favoriser une lecture agréable et à calmer vos esprits.

Bénéficiez d’une gamme complète de fonctions d’éclairage intelligent avec Hue Bridge

Bénéficiez d’une gamme complète de fonctions d’éclairage intelligent avec Hue Bridge

Le Hue Bridge débloque les fonctionnalités qui rendent l'éclairage intelligent vraiment intelligent : contrôle à distance, commande vocale, éclairage automatisé et bien plus encore. Ajoutez un Hue Bridge à votre configuration pour créer des expériences immersives, puisez dans une technologie sécurisée et fiable, et bien plus encore. Le Hue Bridge est LA solution pour l’éclairage intelligent tel que vous ne l’avez jamais vu auparavant.

Commandez jusqu'à 10 lampes avec l'application Bluetooth

Commandez jusqu'à 10 lampes avec l'application Bluetooth

Philips Hue avec Bluetooth : la façon la plus simple de s’initier à l’éclairage intelligent. Personnalisez l’ambiance instantanément grâce aux ampoules à DEL avec Bluetooth intégré et à l’application Hue Bluetooth, qui vous permet de gérer jusqu’à 10 lampes dans une pièce.

Commandez vos lampes à l'aide de votre voix*

Commandez vos lampes à l'aide de votre voix*

Activez la fonctionnalité d’assistance mains libres dans toutes les pièces où se trouvent des lumières intelligentes à commande vocale avec Bluetooth. Vous n’avez qu’à associer vos lampes Hue à un dispositif compatible Amazon Echo ou Google Home pour pouvoir gérer votre éclairage avec le simple son de votre voix.

Spécifications

Conception et finition

  • Couleur

    Blanche

  • Matériau

    Métal

Durabilité

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Caractéristiques de la lumière

Divers

Dimensions et poids de l'emballage

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

Systèmes pris en charge

Autre

